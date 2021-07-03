«Наркоманша с UFC. Преследовала беременную, угрожала». Шокирующий рассказ о бойце Марии Агаповой

Год назад Маша считалась восходящей звездой ММА.

В июне 2020-го уроженка казахстанского Павлодара Мария Агапова (24 года, 9-2 в ММА) сказочно дебютировала в UFC. Победила удушающим Ханну Сайферс и взяла бонус в 50 тысяч долларов. Вроде бы ничего необычного, но тут нужно учитывать, как Маша попала в UFC. В Америку она приехала для участия в Contender Series Даны Уайта, где тот, кто выигрывает бой, может получить контракт с UFC. Там она выступила неудачно — проиграла, но все равно осталась в США и победила в двух боях в Invicta (в обоих — досрочно).

Потом началась черная полоса — травма на тренировке, ДТП. Денег при этом категорически не хватало — Агапова даже продумывала план «как бомжевать в Америке». Чтобы как-то заработать, Маша начала рисовать картины и продавать их. Несколько приобрели бойцы. А затем случились подписание в UFC и победа над Сайферс. Если хотите узнать об Агаповой побольше, рекомендуем прочитать два интервью, которые она дала «СЭ» — вот первое, вот второе.

В августе 2020-го Маша провела второй бой в UFC. И он обернулся тем, что победительница получила приз «Апсет года». Апсет совершила не Агапова, а ее противница — Шана Добсон, до этого потерпевшая три поражения подряд. Агапова активно начала бой, но быстро выдохлась и в итоге проиграла техническим нокаутом. Осенью пришла еще одна неприятность — разрыв крестообразных связок колена. На полноценное восстановление от такой травмы требуется не меньше полугода. Шесть месяцев с октября 2020-го уже давно прошли, но Марии до сих пор не дали новый бой. А еще она прекратила постить в Instagram фотографии из American Top Team, хотя раньше делала это постоянно. Что случилось?

В июне украинская девушка-боец UFC Марина Мороз во время прямо прямого эфира в Instagram рассказала шокирующие подробности: Агапова употребляет наркотики, а из АТТ ее выгнали.

«Она говорит: «У меня нет денег на еду, у меня нет этого. Ой, помогите», — сказала Мороз. — Разбила машину в наркотическом состоянии. В общем, очень интересный человек... С двух залов ее выгнали, а в American Top Team она угрожала ребятам, и это сняли на камеру. Она под наркотическим веществом угрожала ребятам, и ее выгнали из зала. Потому что она угрожала зарезать и так далее. Также преследовала жену одного бойца, которая беременна, — тоже угрожала зарезать. В общем, в полицию четыре раза вызывали ее уже тут. Выбила двери... И это все — Мария Агапова, наркоманша с UFC».

В субботу Youtube-канал «Вестник ММА» опубликовал большое интервью с Мороз — где она в том числе поведала о приключениях Агаповой во Флориде (там она живет в США, и там находится American Top Team).

«Так как я тренировалась с Марией Агаповой, я очень многое про нее знаю, — сказала Мороз автору канала Михаилу Краймеру. — Я никогда не говорила про нее ничего плохого, а просто держалась подальше от этого человека, так как человек ведет такой образ жизни — очень плохой. Да, в American Top Team много курят травку, много всего... Ну, как бы расслабляются. Но Мария Агапова посерьезнее любит, и она сама даже этого не скрывала — приходила и рассказывала. Она такая вот девочка открытая, но я просто послушаю и уйду. И она даже бывало... Может, это и не надо было рассказывать на камеру... Но то, что она говорила, что она мне попереламывает все, — она хотела мне сделать травму специально... Потому что я в одном ее не поддержала, сказав: «Мария, ты должна подумать: ты либо спортсмен, либо гуляешь».

И она начала всем говорить, что на тренировке собирается специально мне что-то сломать — травму нанести. Но когда ты всем вокруг говоришь, что собираешься сделать что-то плохое, это потом с тобой и случается. Так произошло и с ней — она сама травму получила.

Многие пытались ей помочь выбраться из ямы, в которую она все время лезла, лезла. Она приходила на тренировки после клуба, после всех этих наркотических... У нее все время зрачки были расширенные. И когда тренер говорил, что мне надо с ней постоять в паре, я отвечала, что не могу с ней работать в паре — она невменяема. Она ведет себя неадекватно. Она может с разворота локтем ударить тебя, потом сказать: «Ой, извини. Я же не понимаю». Просто неадекватный человек... И да: ее выгнали из зала, потому что вела себя неадекватно.

Многие помогали ей, давали деньги, потому что она говорила, что у нее нет денег на еду, а когда ей эти деньги давали, она прибегала в женскую раздевалку, говорила: «Прикинь, классно. Мне дали денег, и теперь я пойду накуплю травки всякой, кексиков, грибочков». И так дальше... В общем, у нее своя история. И я на нее смотрю, говорю: «Так тебе же деньги люди дали на еду». А она: «Пускай думают, что на еду дали». Вот такое вот у нее поведение. Я просто не понимаю, как с таким поведением, с таким образом жизни ее вообще в UFC взяли. Она сама признавалась, что нюхает, посерьезнее вещи принимает, говорила, что все перепробовала.

Люди, которые ей раньше помогали, стали говорить: «Маша, извини, у нас времени нет. Мы тренируемся. Тренировки и работа». А у нее все время гульки — погулять ей все время хочется. И она начала злиться и психовать на всех — подобно ревности какой-то. Начала парню угрожать, а у него жена есть. И она начала угрожать его жене беременной, писать ей сообщения, что зарежет ее. Потом в ATT на кого-то парня наехала. Но это все сняли на видео, и хозяева American Top Team ее выгнали. Все собрались и сказали, чтобы она собрала вещи и ушла. И она стала накидываться на них, что-то там угрожать. Не знаю всех нюансов, но знаю, что все засняли на видео, на котором она накидывалась на людей и угрожала. Выгнали ее. Потом пошли слухи, что ее выгнали и из другого зала. Она опять в неадекватном состоянии на кого-то накидывалась.

Маша живет очень рядом — через дом в моем комьюнити, — и я ее очень часто вижу. Она уже две машины разбила, даже не знаю, как это могло произойти. И очень часто к ней приезжает полиция. За месяц полиция приезжала четыре раза, и они все время стояли возле Маши. Я иду на бассейн, прохожу мимо, а там Маша в наручниках в полицейскую машину [садится].

Была такая ситуация, что я гоняла вес, чуть-чуть сбрасывала, и получилось так, что я проснулась рано утром, переживала за вес, подумала — пойду я побегаю в комьюнити, где есть небольшие спортзалы с кардиозонами. Было 5 утра, пошла бегать — и сидит там Маша в неадекватном состоянии. Я подумала, что надо сейчас побегать, но в итоге даже забыла про свой вес. Она бросала гантели, психовала, могла подойти к стене и начать бить ее кулаками, сесть и заплакать. С одной стороны, мне ее жалко, с другой — ее уже затянуло в этот плохой образ жизни.

Хотя все думают, что Маша такая хорошая, выставляет... Потому что Instagram — это картинка. Никто не знает реальной жизни, и меня это больше всего злит. Я же не начну выставлять и показывать, что у меня болит, потому что многие люди могут это неадекватно воспринять, писать негативные комментарии. Мне проще не оправдываться и молча сидеть себе. Вот подписчики видят, что Маша выложила фотку с тренировки, и думают, что она такая классная. Так Маша по клубам ночью гуляет, а потом придет в зал и там еле стоит на ногах. Она не в состоянии даже потренироваться. Только фото может сделать.

Когда она выиграла первый бой [в UFC], ее соперница за две недели до этого подралась с топ-15 — с Маккензи Дерн. Проиграла ей, ее попросили на замену выйти за неделю до боя, и она, получается, пошла в другую весовую категорию. Не подготовилась никак. Понятно, что Маша выиграла, но если бы вышла какая-та другая, более свежая девушка из весовой категории до 125 фунтов, то Маша бы не выиграла. У Маши очень плохая функциональная подготовка. С партером так же — если она упадет, то не может встать. Я даже не знаю, как она дышит вообще. А по поводу ее второго боя — я даже денег заработала на ставках. Я была уверена, что Маша проиграет, потому что она не может выдержать длинную дистанцию. Она психологически очень неустойчивая. Первый раунд она может выстоять, но второй — она уже никого не слышит. Ей тренеры подсказывают тактику на бой, но она не слышит. Она не будет этого делать. Она будет делать то, что ей хочется. Ей хочется провести сумасшедший поединок, чудить, творить, и, конечно же, она так будет проигрывать бои. Ну и функциональная подготовка. Как человек, который пьет, а утром приходит на тренировки, может иметь нормальную дыхалку?

Здесь USADA раз в месяц обязательно приходят, и девушка говорит: «Я приходила к Маше, а ее нет. Вы не знаете, где она? Она с вами тренируется?» Я говорю, что нет, что ее из зала выгнали. Она в ответ сказала, что не первый раз приходит, а ее нет. Мы даже ведем приложение. У меня его муж заполняет. Из-за этого мы даже не полетели на турнир Bellator, хотя у меня там муж должен был быть в качестве углового. Сказал, что не поедет, потому что у нас не было информации, в какой гостинице мы будем там жить. Ведь до отъезда нам нужно все знать в подробностях. Когда-то у меня была ситуация, что я уехала на день, и именно в этот день приехали из USADA. Я им не сказала, что меня не будет, и из-за этого у меня такие проблемы были — я потом объяснительные писала. Пришлось предоставить документы, чтобы объяснить, почему меня не было в это время, потому что я по графику должна была быть в это время дома. Здесь с этим очень строго. Это не UFC, а USADA может не допустить ее до боев.

Тут к психологу можно пойти и сказать, что у тебя с головой чуть-чуть не в порядке, — тебе дадут таблеток. Она рассказывала страшные истории, что она по ночам не спит, что у нее депрессия, что она себя убить хочет, и ей выписали каких-то таблеток и разрешили курить марихуану — даже до боя. Как вы знаете, тут даже CBD (медицинская марихуана. — Прим. «СЭ») не разрешают за 40 дней до боя, а ей это все разрешено.

Одно время она даже рассказывала, что ее хотели изнасиловать. Но изнасиловать, конечно же, никто не хотел, так как она — боец UFC. Она знала этого парня всего два дня. Понятное дело, я знаю его давно. И он ей сказал: «Поехали травки покурим возле океана». Она, конечно же, согласилась — травка-то бесплатная. В общем, она поехала, и он ее хотел поцеловать. Или она обкурилась, а он хотел ее поцеловать — я уже не знаю, как точно было. Короче говоря, она начала бить его, а затем убежала. Говорит: «Я села в машину и поехала назад». Потом все в American Top Team разбирались, потому что хотела в полицию подать.

Она же на меня еще обиделась. Сказала: «Марина, напиши на него заявление». Я: «На кого?» Она: «На того парня». Я: «А что я должна писать? Это твои проблемы. И вообще, почему ты с ним поехала, зная, что вы знакомы два дня?» Она: «Так он мой друг». «Ты его два дня знаешь, и он твой друг?» — «Ну да. Что тут такого?» Я говорю: «Так ты же человека даже не знаешь. Как ты можешь считать его другом за два дня?» И она разозлилась, что я не написала заявление. Сказала: «Ты не хочешь девушек защищать».

У нее с психикой что-то не в порядке. В ATT пытались это все загладить, потому что парень — он такой средний. Не сказать, что какой-то сумасшедший. Жена, дети есть... Они там все курят, кроме меня. Я даже CBD стараюсь очень редко применять. Мне лучше чаек с мятой попить, да и все».

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