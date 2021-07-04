«Пусть его тренеры скажут про меня: «Да он же вообще не опасен!» Орловский бросил вызов Волкову

В этом интервью — о том, зачем он это сделал, а еще про Оверима, Нганну и Федора.

Андрей Орловский, Белоруссия, 42 года, тяжелый вес.

Статистика в ММА: 31 победа, 20 поражений.

Неделю назад Александр Волков проиграл единогласным решением судей Сирилу Гану. Буквально тут же его вызвал на бой Андрей Орловский. Сначала он сделал это в текстовом виде, а затем опубликовал вот такое видео.

В интервью «СЭ» Орловский объяснил, зачем ему нужен бой с Волковым, а также высказался насчет ухода из UFC Алистара Оверима, имиджа Франсиса Нганну и потенциального поединка между Федором Емельяненко и Джуниором дос Сантосом.

— По-моему, вы в последнее время вызовы не бросаете. Почему сейчас решили так поступить?

— Да я вообще [вызовы] никогда не бросаю. И я же сначала поздравил, правильно? Отличный бой на самом деле был. А чего вызвал? Просто сидели с компанией, а в каком-то интервью Волков говорил: «Если бы дали Орловского, я бы с ним подрался». Меня с ним ничего не связывает. В отличие, например, от Лехи Олейника, который принципиально не хочет драться с выходцами из бывшего Советского Союза. А Волков сказал: «С Орловским? [Согласен]».

Я думаю, для него это отличный бой после поражения, легкие бабки. Меня же всерьез не воспринимают, поэтому — почему нет? Я готов. Если он готов — вперед. Мои менеджеры считают, что это правильный ход. Даже видео какое-то состряпали. Поэтому... Ничего личного — только бизнес. Если он готов — я к его услугам.

Отличный бой был [между Волковым и Ганом], чуть-чуть не хватило [Волкову для победы]. Волков на самом деле не перестает удивлять. Мне понравился и его бой, когда он дрался с Кертисом Блейдсом. Там ему чуть-чуть не хватило. Он выигрывал бой и у этого самого... у Биста (прозвище Деррика Льюиса. — Прим. «СЭ»)... как его... из Техаса. Но на последней секунде упал.

Я, честно говоря, ожидал, что будет битва. Пять раундов подрались, был накал, классный бой.

— В общем, вы не из тех, кто хейтит Волкова после поражений.

— Назовите мне, кого я хейтил, за исключением Тима Сильвии. Но это была давняя история, на это была причина. Я никого не хейчу. Я занимаюсь своим делом, у меня своя ниша, как говорится. Че мне его хейтить?

Лидеры по числу боев в UFС

1-2. Дональд Серроне (США) — 37.

1-2. Джим Миллер (США) — 37.

3. Андрей Орловский (Белоруссия) — 35.

4-5. Джереми Стивенс (США) — 33.

4-5. Демиан Майя (Бразилия) — 33.

«Как мне показалось, Волков провел бой с Ганом супер»

— А что понравилось в исполнении Волкова в его поединке с Ганом?

— Стойка, стойка, стойка, его кики. Зрелищно было. Честно говоря, думал, что Ган его по скорости перебьет. Он его перебивал местами, но бой был ровный, мне очень понравился. Не знаю, почему некоторые судьи единогласно отдали бой Гану — бой был очень интересным.

— Вы бы какие раунды отдали Волкову?

— По раундам сейчас не скажу... Но Волков в первые два раунда предпочтительнее смотрелся. Мы [с компанией] мясом занимались, я по углам смотрел, но если брать то, что я видел, мне Волков очень понравился.

— Не показалось, что он был закрепощенным?

— Это я заметил. Не отпустил свои инстинкты. Если бы он дрался так, как дрался с Блейдсом... Он тогда поначалу был не очень, а когда тот выдохся со своей борьбой, начал прибавлять. У каждого спортсмена своя команда, свои методы для разогрева, может, его недостаточно разогрели, не взбодрили его тренеры достаточно. Но бой на самом деле был очень хорошим. Два этих боя [с Ганом и Блейдсом] были великолепны.

— Уместны ли претензии к тренерскому штабу Волкова?

— Александр — неглупый парень. По идее, сейчас должен быть разбор боя... Да нет. Он не первый год в боях, должен сам чувствовать, понимать, что правильно, а что неправильно. Может быть, какие-то недоработки были, но, как мне показалось, все было супер.

«Сейчас Оверим нахимичится, конины наестся»

— Обидно, что ваш принципиальный соперник Алистар Оверим покинул UFC? (В 2016 году Орловский проиграл Овериму техническим нокаутом. — Прим. «СЭ».)

— Да нет, че. У каждого своя дорога. Сейчас нахимичится опять, конины наестся. Где он там, в Японии, в Glory подписался? Ну рано или поздно, если суждено будет, встретимся с ним. Нет так нет. На нем мир клином не сошелся, правильно? Помимо него, у меня есть еще несколько человек [с кем хочется провести бой], поэтому все нормально.

— А с кем еще хотелось бы подраться, кроме Волкова?

— Не знаю... Да мне все равно — кого предложат, я же соперников не выбираю. Но недавно во время общения с фанатами меня задолбали — насчет того, что какой-то Филипп хочет со мной подраться. Надо тренерам сказать, чтобы посмотрели, что это за боец. Если он хотя бы в топ-15, то я, конечно, подерусь с ним. А так — кого предложат, с тем и буду драться.

— Видимо, это Карлос Фелипе.

— Да-да-да, Карлос Фелипе.

— Он вам точно по зубам.

— Дело не в этом. Хочется продвигаться. Поэтому я считаю, что бой с Волковым для меня супер. Для него тоже неплохо. Никто ничего не теряет, только приобретает. Тем более что меня всерьез не воспринимают. Вот пусть его тренеры включат голову и скажут: «Орловский вообще не опасен, поэтому с удовольствием бы с ним подрались».

— Но сейчас, я так понимаю, вам соперников еще не предлагают.

— Нет. У меня операция на руке была — я старые болячки залечил. Поэтому априори не смогу драться до сентября точно. Сейчас реабилитация потихонечку идет. Думаю, к середине сентября — к октябрю я уже буду готов.

— А почему потребовалась операция?

— Перелом у меня был. Или я не дал руке зажить нормально, или кости немножко неправильно срослись из-за сильных ударов в голову. Проблемы были — рука болела несколько дней. Вот ее фиксанул — слава богу, все нормально. Сейчас еду с тренировки — правой рукой не бью, но тренироваться тренируюсь. После боя с Шерманом мне дали отдохнуть десять дней, а после этого по две тренировки каждый день.

«Нганну мне неприятен и несимпатичен»

— Такое ощущение, что Нганну многие фанаты ММА стали считать непобедимым...

— Я его таким не считаю. Вот ехал на тренировку с сыном, и он мне говорит: «Папа, а зачем ты дрался с Нганну после того, как у тебя собаку усыпили?» (Орловский проиграл Нганну в январе 2017 года техническим нокаутом. — Прим. «СЭ»). Но я никогда не подводил UFC. Из-за меня никогда не срывались ни мероприятия, ни бои. По-правильному, надо было отказаться от того боя, надо было подождать. Я собаку усыпил — весь в соплях, весь в слезах. И уже через десять дней надо было драться. Наверное, поступил неправильно. Но факт остается фактом — я тот бой проиграл. Теперь я, как и другие тяжеловесы, в очереди. И дай бог... Вот если Александр поможет мне, я подерусь с ним [с Волковым], глядишь, там звезды нормально сойдутся, и можно будет с Нганну подраться попозже. А так — как и все остальные тяжеловесы, я в очереди стою.

— Согласитесь, Нганну с момента вашего боя прибавил. Он стал более рациональным бойцом.

— Не знаю, я его бои пока не смотрю. В моем кругозоре другие бойцы — из топ-10, топ-5. Вот их бои смотрю. А смотреть Нганну — что время зря тратить? Тем более он мне неприятен и несимпатичен.

«Если Емельяненко своим ведром не попадет, дос Сантос его перебьет»

— Было объявлено, что Федор Емельяненко проведет бой в Bellator 23 октября. Сейчас ему подбирают соперника. Рассматриваются Джош Барнетт, Лиото Мачида, Джуниор дос Сантос, Мэтт Митрион. Против какого из этих бойцов вам хотелось бы увидеть Федора?

— (После паузы.) Наверное, Дос Сантос. В принципе, у Емельяненко и дос Сантоса одни и те же удары. Они их бьют из года в год, из боя в бой — и, кстати, попадают, роняют людей. Мне было бы интересно, если бы бой вдруг перешел в партер — я бы хотел посмотреть на самбиста Емельяненко и черного пояса по джиу-джитсу дос Сантоса. Я дос Сантосом боролся в партере, Леха Олейник боролся. Было бы интересно с точки зрения самбо и джиу-джитсу на их бой посмотреть. А по рукам я... Если Емельяненко ведром своим не ударит из задницы через руку, если не попадет, то, думаю, дос Сантос его перебьет.