«Американцы и европейцы такое не стерпят. А мы как стадо овец». Манифест тренера Сен-Пьера: он призывает канадцев бастовать

Фирас Захаби жалуется на антиковидные ограничения в Канаде уже давно. Новые же, ужесточенные, правила привели его в ярость.

В апреле 2021-го Захаби сообщил, что в период пандемии полиция приходила в его зал — Tristar Gym — 16 раз: проверять, все ли там в порядке с санитарными нормами. 9 апреля полицейские приехали туда три раза: в первые два визита Захаби их принял, а вот в третий дверь открывать не стал. При этом, по словам Фираса, антиковидные требования он соблюдал всегда — групповые тренировки не проводит, одновременно тренирует максимум двух спортсменов. Это резко контрастирует с тем, как работают ММА-залы в других странах — например, в США, России, Таиланде, где они так же многолюдны, как и во времена, когда коронавируса не существовало.

В декабре в Канаде случилась вспышка заболеваемости ковидом, и власти провинций ужесточили ограничения, направленные на противодействие распространению инфекции. Самые жесткие ограничения — в провинции Квебек (зал Tristar находится в Монреале — крупнейшем городе Квебека). Местное правительство ввело полный запрет на посещение ресторанов, спортивных залов и баров, а еще — комендантский час, предусматривающий штрафы до 6000 канадских долларов (около 350 тысяч рублей) для тех, кто выходит из дома после 22.00 без объяснения причин.

Нововведения возмутили Захаби настолько, что он выступил с манифестом, призывая жителей Квебека к протестам. Пандемия и так сильно ударила по его работе, а нововведения и вовсе могут отправить ее в глубокий нокаут. Тренер бывшего чемпиона UFC в двух весах Жоржа Сен-Пьера во время 40-минутного прямого эфира на YouTube-канале Tristar Gym катком прошелся по канадским властям. Больше всего досталось Франсуа Лего — премьер-министру Квебека. Учитывая, как трепетно в Канаде относятся к теме коронавируса и ковид-диссиденства, за подобные выступления могут последовать санкции. И Захаби отдает себе в этом отчет. Но он не стал молчать.

— Ребята, сегодня я хочу рассказать вам о том, что творится в Квебеке, — начал Захаби. — Страна, провинция снова начинает сходить с ума из-за ковида. Честно говоря, мне даже не следует произносить слово «ковид», так как они ограничат доступ к видео, но так или иначе в Квебеке вновь вводят комендантский час. В 10 часов вечера в Квебеке уже комендантский час. Ни жизни, ни прогулок — все больше и больше ограничений. Они хотят, чтобы мы изолировались в своих домах, как 95-летние старики, болеющие диабетом.

Уже два года мы живем в условиях локдауна, ограничений и отсутствия возможности свободно передвигаться. Это новое ограничение в виде комендантского часа с 10 часов вечера для меня неприемлемо, и я хочу, чтобы мое мнение было услышано.

В этом комендантском часе нет никакой логики, он не приносит никакой пользы. Вы нас вакцинировали, заперли в домах, загнали нас в маленькие уголки. Вы пытаетесь изолировать нас, 8 миллионов жителей, будто мы старики и страдаем диабетом и поголовно болеем коронавирусом.

Эта болезнь... Мне не следует произносить это слово, так как у меня могут возникнуть проблемы, поэтому скажу, что да, к этому «вопросу» мы должны отнестись серьезно, но он не смертелен для определенной категории людей. Я бы сказал, что он не смертелен для подавляющего большинства людей. Лучшей стратегией была бы изоляция уязвимых людей — старшее поколение, люди, предрасположенные к болезни и страдающие ожирением. Попытка изолировать все население, у которого больше шансов умереть от молнии, автомобильной аварии или отравления (есть тысяча вещей, которые более смертоносны для большинства людей), — это абсурд.

Я уже отдал вам (обращается к властям Квебека) два года своей жизни, и я не собираюсь отдавать еще два. Сначала, когда вы ввели ограничения и объявили о самоизоляции, вы обещали, что все это продлится две недели, но в итоге мы живем в условиях ограничений уже два года!

Канадцы, весь мир за вами наблюдает — вы ведете себя как трусы. В США, Европе не стали бы вводить такие глупые нелогичные меры.

Позвольте мне рассказать интересные факты, о которых вы, возможно, не знаете. С точки зрения ограничительных мер Канада набрала 65 баллов из 100. Швеция набрала 19 баллов из 100. Это говорит о том, что в Швеции куда меньше ограничений, чем в Канаде. С точки зрения жизнестойкости населения Канада набрала 70 баллов из 100. Швеция набрала 69 баллов из 100 — и это с учетом гораздо меньшего количества вакцинированных граждан и практически отсутствия ограничений. Они просто хотели, чтобы люди руководствовались здравым смыслом.

Канадцы, тут важна личная ответственность. Мы знаем, какую опасность несет эта болезнь. Например, не ходи в гости к бабушке, если она в возрасте, если у нее есть предрасположенность к болезням или она страдает ожирением. Если тебе 16, 25, 35, 40 лет, то с тобой все будет в порядке. Сами взгляните на статистику смертности, и вы поймете. Уровень смертности среди молодежи, кому менее 19 лет, равен нулю. По крайней мере об этом говорилось в официальной статистике Канады за апрель. Именно поэтому я не вакцинирую своих детей, в то время как я сам вакцинирован. Я не против вакцин, но каждый человек должен принимать решения добровольно, посоветовавшись со своими врачами.

Кстати, данное видеообращение наверняка будет снято (имеется в виду заблокировано YouTube. — Прим. «СЭ»). Но я тут для того, чтобы сказать вам, что мне не нужно, чтобы [Франсуа] Лего являлся для меня Матушкой Гусыней. Мне не нужна мать в лице Франсуа Лего, так как у меня есть своя мать. Жители Квебека, вы унижаете себя.

Личная ответственность, соблюдение дистанции и ношение масок — это то, на что я готов пойти. Комендантский час, самоизоляция, закрытие бизнесов... Если ты 95-летний человек, который страдает от диабета, у тебя должно хватать мозгов, чтобы не ходить в рестораны и не ехать на общественном транспорте. Может быть, правительству следует прекратить тратить деньги и зарабатывать на этой ситуации и вместо этого создать программу для тех категорий лиц, которые действительно находятся в опасности из-за этой болезни.

Метро, автобусы функционируют, торговые центры открыты. Вы должны задаться вопросом: «Почему?» Я уверен, что у этих политиков есть друзья на высоких постах, которым дозволено держать свои магазины открытыми. И я уверен, что многие обмениваются «денежными рукопожатиями». Но в то же время есть другие люди, у кого мелкий и средний бизнес. Например, кто-то владеет рестораном, и он вынужден закрываться. В этом нет никакой логики.

Причина введения комендантского часа заключается в том, что если все заболеют, то всем может не хватить коек. Хорошо, но придумай другие решения, так как пытаться контролировать все 8 миллионов жителей не имеет смысла. Открывай больше больниц, а не запирай всех в 10 часов вечера. Мы — открытые и свободные люди. Общество никогда этого не примет. Это абсурд, это глупо, и это не работает. Люди все равно будут ходить друг к другу в гости, все равно будут делать все, что хотят. Нет никакого способа, благодаря которому вы будете препятствовать 8 миллионам жителям встречаться и видеться друг с другом.

Не может быть, чтобы у тебя не было достаточного количества полицейских и достаточного количества рабочей силы. Все, что тебе по силам, — это вредить малому и среднему бизнесу, 40 процентов представителей которого, кстати, обанкротилось.

Многому можно научиться у США. Если ты боишься простудиться и заразиться вирусом, то оставайся дома, и это твой выбор. Мы здесь не говорим о менингите, а говорим о коронавирусе. По статистике, у вас больше шансов умереть от удара молнии. Опять же я не имею в виду людей, которые страдают ожирением и другими заболеваниями.

Комментарий: Как вы боретесь с этой тиранией? Может быть, вам лучше переехать в США?

— Да, знаете что? Переезд в США уже потихоньку становится моей мечтой.

Комментарий: Есть ли возможность перенести зал Tristar в США и переехать туда вместе с семьей и со всеми вещами?

— Я был в США и собираюсь там вновь оказаться для проведения тренировочного лагеря. Я бы оказался в Штатах в мгновение ока, если бы не моя семья. У меня очень большая семья, и переехать вместе со всеми — это очень сложная задача. Но, если ситуация будет ухудшаться, я перееду вопреки всем сложностям. А пока мы все вместе здесь — в Канаде. Я надеюсь, что канадцы образумятся.

Комментарий: В США тоже есть ограничения.

— Да. Я неоднократно был в США, и там в разных штатах разные протоколы. Я был во Флориде, и там практически все открыто по сравнению с Квебеком. Это безумие, и оно продолжается под руководством Франсуа, его команды и его врачебной бригады. Они нам диктуют, что делать, и при этом ничего не подкреплено доказательствами и фактами, и нет никаких шокирующих цифр. На всю провинцию из 8 миллионов жителей насчитывается 400 больниц. Если бы они провели исследование, то смогли бы разработать более разумную стратегию.

Я действительно сочувствую тем, кто страдает коронавирусом, и я прощу прощения за то, что не упомянул об этом раньше. Я от чистого сердца желаю тем, кто страдает коронавирусом, скорейшего выздоровления. Однако страдания от ковида не имеют ничего общего с моей повседневной жизнью. Но в любом случае я желаю вам всего хорошего. Я не верю в то, что, занимаясь повседневной рутиной, я буду ухудшать жизнь тем людям, которые болеют.

Правительство Квебека стреляет нам в ногу каждый раз, когда мы пытаемся сделать что-то позитивное. Турниры по грепплингу в Квебеке незаконны. Почему до сих пор грепплинг незаконен? Да, два зала враждуют, и полиция устала иметь дело с двумя враждующими залами. Знаете, что они сказали? Сказали, чтобы мы полностью отказались от нашего вида спорта. Они поставили крест на публичных мероприятиях. Безумно, что они стреляют в ноги молодежи, отбрасывая ее назад.

«О, ты головная боль. Заполнение бумаг — это головная боль для меня, иметь с тобой дело — это головная боль. Поэтому позволь мне наказать весь спорт». Это бессмысленно. Они ни черта не разбираются в вещах. Они бессердечны, холодны, и они тираны. Они запретили нам проводить турниры по грепплингу. Они запретили нам заниматься кикбоксингом, муай-тай и тому подобными видами спорта. Они запрещают нам заниматься легальными и очень распространенными видами спорта, и они делают это таким беспечным и небрежным способом. Они этого не понимают. Они не понимают, что это [спорт] заставляет детей держаться подальше от улицы, иметь мечту и цели, и то, что это демотивирует их вести здоровый образ жизни. И это я еще не говорю о том, что это создает бизнес и приносит много хорошего для общества. Их [чиновников правительства Квебека] собственные личные предпочтения берут верх над работой, за которую им платят. Им платят за то, чтобы они выполняли работу. Но так как это не частный бизнес, хорошо они выполняют работу или нет, это ничего не значит. Большая часть госслужащих не потеряют свою работу из-за некомпетентности, и это очень печально.

Комментарий: Это плохо для вас, Захаби. Но это так же плохо для всех.

— Я согласен. Я переживаю за тех, кто страдает. Особенно за тех, у кого ресторанный бизнес, туризм. Да, есть службы доставки, но все равно многие уходят из бизнеса. И это очень-очень грустно. Правительство Квебека и в целом Канады хочет напечатать как можно больше денег, навариться на этом. Недавно они запросили 7 миллиардов долларов. Откуда берутся эти деньги и где их взять? У них на это нет ответа. Люди не понимают, что такое инфляция. Люди думают, что получают бесплатные деньги. Но они ошибаются. Богатые станут еще богаче. Если у вас есть активы, если есть инфляция, твои активы будут стоить больше. Твои активы будут расти, если у тебя собственные вещи. Богатые станут еще богаче. Чем больше денег они напечатают, тем богаче становятся богатые. Сейчас, если ты бедный и берешь эти деньги, ты думаешь, что это бесплатно. Ты ошибаешься. И за это придется платить. Ты и твои дети... Ты не сможешь иметь собственное жилье в будущем. Будущее твоих детей в опасности, потому что ты думаешь, что бесплатный чек по почте полезен для тебя и ты счастлив. Ты счастлив оставаться дома с бесплатным чеком. Ты не создал никакой ценности в мире, и ты счастлив получить свой бесплатный чек.

Нет такой вещи, как бесплатные деньги. В конце концов, это тебе дорого обойдется. Богатые станут еще богаче, и ты не сможешь владеть активами.

Комментарий: Эй, тренер, я планировал переехать в Монреаль, заселиться в общежитие 1 января. Я из Онтарио, Брэмптон, но что теперь делать, когда ввели локдаун?

— Это еще одна очень печальная вещь. Раньше общежитие в Tristar нужно было бронировалось за шесть месяцев. К сожалению, оно закрыто. Нам пришлось свернуться из-за правительства Квебека. Сначала они обещали двухнедельный карантин, но он длится вот уже два года! Сколько еще лет жизни вы собираетесь отдавать им? Сколько еще лет?

Ребята, моя дочь недавно сдала положительный тест на коронавирус. Моя собственная дочь. И знаете, что? Я совершенно не боюсь коронавируса, и с ней абсолютно все в порядке. Она даже не знала, что у нее ковид, пока я сам не проверил. И я решил проверить ее по той причине, что она раскраснелась. Она в полном в порядке. Конечно, она ребенок. Я не говорю, что у остальных категорий людей будет так же. Но бежал ли я в горы? Нет. Я лишь говорил: «Послушай, мы лишь будем держаться на расстоянии двух метров». Я беседовал с ней на эту тему, и она понимает, что происходит. Я проверял себя трижды, и все три раза мои тесты оказались отрицательными. Я не беспокоюсь о ковиде, я лишь хочу убедиться, что я не передам его кому-то дальше. Но в остальном я вообще не беспокоюсь. Если бы у меня сейчас был ковид, у меня в два раза больше шансов было бы умереть от удара молнии, чем от самого ковида. У меня больше шансов попасть под молнию два раза подряд, чем от ковида. Я знаю, что не у всех так будет, так как другие могут переносить ковид хуже в совокупности с другими болезнями.

Некоторые уже в возрасте, некоторые болеют чем-то, но это не про меня. Я не могу изолировать себя еще на два года. Этому не быть! И я надеюсь, что остальные канадцы услышат это, и мы будем протестовать.

Благодаря нашему безразличию мы отдали им два года своей жизни. Страшно отдавать еще два года. Надеюсь, что у канадцев есть... Этого никогда не произойдет в США. Американцы никогда не примут такие ограничения, а европейцы никогда не смирятся с этим. У них другой тип духа, и в целом у них другое мировоззрение, и Канада нуждается в этом очень отчаянно.

Мы определенно должны поспособствовать тому, чтобы состоялись публичные дебаты. У нас должно было быть гражданское неповиновение, если правительство отказалось разговаривать с нами как с разумными людьми. Это наш гражданский долг. Гражданский долг — это проявлять гражданское неповиновение. Это не вопрос, а наш долг.

Комментарий: Самое страшное в том, что такое же творится и в США.

— Я был в США, и там такое по крайней мере происходит в гораздо меньшей степени.

Я видел видео, на котором женщина плюется в мужчину в самолете. Безумное видео. Он снял маску, чтобы поесть в самолете, что, кстати, разрешено. Может быть, если кто-то из вас не летал с момента пандемии, но я летал 20-30 раз, и каждая авиакомпания разрешает тебе снять маску во время приема пищи. А эта женщина, по всей видимости, безумная. Она плюет в мужчину, она угрожает ему, при этом у нее маска опущена. Люди сошли с ума! И далее она идет к нему и дает пощечину! Как будто она выше закона, выше правил авиакомпании. Сотрудники самолета даже не следили за происходящим. Даже если кто-то будет без маски вне приема пищи и в целом где бы то ни было, пусть полиция позаботится об этом. Например, когда он приземлится, его оштрафуют и запретят ему летать. У меня есть ощущение, что люди вокруг сходят с ума, и это не единственный подобный случай. Люди летят на высоте 10 км, и там происходит драка! Почему? Потому что люди сходят с ума от этих мер.

Комментарий: А как насчет спортивных льгот? Там есть пункт о спорте высоких достижений.

— Если ты в Канаде, то им [властям] безразлично на все виды спорта, кроме хоккея.

Я не иммунолог, но скажу одну вещь: я бы предпочел более короткую жизнь, чем год за годом находиться в карантине как животное в клетке.

Франсуа Лего воспитывает поколение гермофобов (гермофобия — боязнь микробов. — Прим. «СЭ»). Он наверняка этого не понимает, но он живет в пластиковом пузыре и воспитывает поколение гермофобов.

Автобусы и метро все еще открыты, люди все еще ходят в торговые центры и прикасаются к миллионам предметов. Вы не знаете, сколько людей прикасалось к тому или иному предмету до вас. В этом и есть здравый смысл — не трогай свое лицо и другие части тела. Продезинфицируй себя после прихода домой. Если у вас будет здравый смысл, то ситуация будет, как в Швеции. Шведы совершают кругосветные путешествия, бывают в том числе в Канаде. И они получают те же результаты, но с меньшим количеством вакцинированных и с гораздо меньшими ограничениями. У шведов высокий IQ — как у канадцев, исключение в том, что канадцы слишком покорны правительству.

Приведу пример очередной глупости и некомпетентности правительства. Это было в прошлом году, когда они дали специальное разрешение. Борцовским клубам дали разрешение тренироваться, тогда как остальным боевым видам спорта делать это было запрещено. Знаете, почему именно борцовским клубам? Потому что они финансировались правительством. Мол: «Ладно, ребята, вам можно, однако есть особые ограничения, вам нужно носить маску — аптечную». И это придумал чувак — он же канцелярская крыса за письменным столом. Он никогда в жизни не боролся на ковре и тут решил ввести ограничения. Он думает: «Хорошо, я разрешу бороться и одновременно сделаю занятия безопасными». О'кей, я заставлю носить маски во время тренировок. Если кто-либо боролся хоть раз в жизни, он знает, что маска не удержится на твоем лице даже и 30 секунд после того, как ты начнешь бороться. Тут резинки масок не помогут. Только некомпетентный дурак, который никогда в жизни не боролся, может быть настолько самонадеянным, чтобы думать, что это хорошее решение.

Ладно, ты ввел это правило, но сходи на тренировку, посмотри, будет ли хоть у кого держаться на лице маска? Нет. Борцы боролись и не носили маску. Почему без маски? Потому что они сразу поняли, что это слишком глупо. Это идиотизм. Это позор для всего мира. Канада, в частности Квебек, позорит себя на мировой арене, и это все унизительно. Это все театр — карантинный театр.

Они [власти Квебека] пытаются сказать: «Послушайте, мы для вас мамы-медведицы, вы для нас всего лишь налогоплательщики, вы настолько милы и добры. Позвольте нам защитить вас». И мы их слушаемся как стадо овец.

До ковида Канада была пятой в списке стран с наибольшим количеством счастливых граждан. И теперь, когда я месяц назад проверил статистику, мы уже на 15-й строчке! Правительство воспитывает поколение гермофобных слабаков. Квебек воспитывает, культивирует поколение, которое будет послушным и покорным, которое будет тенью нашего прошлого.

Я очень надеюсь, что жители Квебека будут протестовать. Я лично буду протестовать, выходить после 10 вечера, а «мама» Лего — ты можешь идти к черту! Пошел ты! И это мое мнение, на которое я имею право. Я знаю, что они за мной придут, я знаю, что они будут пытаться сделать со мной все что угодно, и пусть будет так. Честно говоря, я отказываюсь от их глупостей, пока они не предоставят научно достоверные данные. Привлекайте экспертов, перекрестно допрашивайте друг друга и объясните нам хоть какой-то логический смысл. В таком случае я удалю это видео, принесу публичные извинения и буду восхвалять твои принятые меры. А пока иди к черту со своими ограничениями. Иди куда подальше.