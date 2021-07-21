Сила плотоядной диеты.

Один из величайших бойцов в истории UFC Жорж Сен-Пьер стал, пожалуй, первым в элитных ММА, кто проявил по-настоящему глубокую научную любознательность к своему делу.

Канадец нанимал диетолога за $ 50 000, чтобы плавно набрать 5 кг мышечной массы, держал в Монреале компьютерного гения, высчитывавшего скорость реакции у его соперников, а также вводил в физическую подготовку гимнастику. Сохраняет Жорж интерес к совершенствованию организма и на пенсии. В конце мая этого года он ошарашил публику свежими фотографиями своего 40-летнего тела — бешеный рельеф, могучие мышцы и бьющий через край тонус.

Так Сен-Пьер не выглядел даже на пике. Скептики немедленно поспешили объяснить все приемом известных препаратов, но сам канадец уверяет, что дело в плотоядной диете. Целый месяц он ел только внутренние органы, как африканский лев, и вернул мышцам былую доблесть.

«Люди увидели эту фотографию и начали кричать: «Ни при каких раскладах он не будет выглядеть так без стероидов!» - сказал канадец на Youtube-канале Lewis Howes. — Да, эту фотографию делал профессионал, но тут нет никакого фотошопа или трюков со светом. Это реально мое тело, я стал прокачанным и сухим как никогда прежде. Фотография сделана спустя три недели после выхода с плотоядной диеты. Дело в том, что целый месяц я ел только органы по диете Пола Саладино, автора специальной плотоядной диеты.

Я ел только мозг, сердце, кишки, яйца (гениталии. - Прим. «СЭ»), печень. Никаких овощей. Иногда, когда я не наедался, то мог поесть немного фруктов, или костного мозга, или яиц от кур свободного выгула. Даже если мы посмотрим на то, что происходит в природе, — когда хищник убивает жертву, он ест ее органы. Я ездил специально в Кению, в заповедник Масаи-Мара, и видел, как это происходит — хищнику после убийства нужны только органы. А люди почему-то органы есть не хотят.

Со временем я так вошел во вкус, что искренне полюбил печень. Теперь мой обычный завтрак выглядит так — яйца (куриные. - Прим. «СЭ»), бекон и кусок печени размером со смартфон. Я очень полюбил вкус печени. В Канаде в супермаркетах она стоит гроши, потому что никто не хочет это покупать. От такой диеты я очень здорово просушился и прорельефился. Такая диета помогает убрать воспаления, связанные с задержкой воды в организме, и вообще снимает кучу других разных воспалений. У меня даже артрит на большом пальце прошел. Когда-то я нанес неудачный кик и из-за этого заработал что-то вроде артрита. Когда я лежу на кровати, палец начинает ныть и болеть. А когда я ел органы, он не болел вообще. Но теперь я вышел из этой диеты, и он болит снова».