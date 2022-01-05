Не видит в них смысла.

Александр Карелин, пожалуй, один из двух главных мастеров русской речи в истории отечественного спорта. Помимо него и покойного Юрия Петровича Власова трудно упомнить других российских атлетов, кто мог бы говорить на таком богатом русском языке, не скатываясь в словесную графоманию.

Но если Власов в устной речи (сейчас не учитываем его книги) больше тяготел к такому живому и простому литературному рассказу, где его глубокое гуманитарное самообразование смешивалось с народной речью, то Карелин, скорее, языковой стилист. Сан Саныч любит длинные сложноподчиненные предложения, никогда себя логически не обрывает, не бросает слова на полпути, всегда, если есть возможность подобрать более витиеватое слово вместо простенького — он подбирает.

Для журналистов такая манера устной речи Карелина в определенном смысле даже проблема, потому что в нынешнее время наша задача — в условиях ограниченного времени раздобыть побольше фактуры. Просто атмосферные беседы, где эстетика превалирует над фактами, сейчас, конечно, тоже существуют в рамках подкастов, но слушают их у нас не очень хорошо. Поэтому, когда Карелин не хочет отвечать компактно, точно, с историей-примером из своего опыта, это, увы, иногда даже воспринимается как трата времени.

Однако все равно бывают случаи, когда Сан Саныч получает врасплох совсем неожиданный вопрос (чаще не от журналиста, а на каких-то встречах), и вот тогда он выдает яркий, короткий и хорошо цитируемый ответ. Как-то на мастер-классе в Казани у олимпийского чемпиона кто-то поинтересовался его отношением к татуировкам. Карелин даже не сразу понял, о чем речь.

Вопрос из зала: «Как вы относитесь к тату?»

Александр Карелин: «Тату — что это? А, партаки, что ли? Не понимаю, я считаю, что мужчина должен украшать себя более легко достижимыми историями. Вот для чего нужны наколки? Ладно, там раньше надо было обозначиться как-то. Особенно тем, кто в Сибирь приезжал. А сейчас зачем? Если ты на спине наколешь «Я очень сильный», то от этого здоровее станешь? Поэтому всё это дурь. Не надо. Вот переломы, шрамы — они и так придут».