ACA 209: Одилов — Фролов — полный кард, дата и время, где смотреть

В пятницу, 30 октября, в Душанбе (Таджикистан) состоится турнир ACA 209. Соревнования пройдут во Дворце тенниса и комплексе водных видов спорта. Главным событием станет бой Фаридуна Одилова и Артема Фролова в среднем весе.

На официальной странице ACA начало турнира указано в 14.00 по московскому времени. Телевизионный эфир на канале «Матч! Боец» запланирован с 13.55 мск.

Главный кард ACA 209

Фаридун Одилов (21-4-2) — Артем Фролов (21-7). Средний вес, главный бой.

Азам Гафоров (16-5) — Фелипе Бунес (14-9). Наилегчайший вес.

Висхан Кадиров (16-4) — Бехруз Зухуров (18-8). Полулегкий вес.

Алексей Махно (27-13) — Куат Хамитов (25-9). Полусредний вес.

Фирдавс Зарипов (13-5) — Вагиз Исмагилов (6-3). Наилегчайший вес.

Предварительный кард ACA 209

Алихан Мусаев (11-0) — Джахонгир Саиджамолов (16-5).

Хафиз Сакибеков (11-5) — Никита Подковальников (13-7).

Нашхо Галаев (13-10) — Турал Рагимов (22-10).

Хамди Абдельвахаб (7-2) — Клейдсон Абреу (17-9).

Оятулло Муминов (15-5) — Бектур Женишбек уулу (5-0).

Эльдар Мунапов (10-2) — Айк Казарян (20-6).

Бахтовар Юнусов (11-1-1) — Саид-Йокуб Кахрамонов (13-3).

Мустафо Ашурзода (4-0) — Ахмед Хамзаев (11-4).

Сайед Сафармамадов (4-0) — Али Машрапов (17-15).

Эмомахди Орзузода (7-4) — Холмурод Нурматов (12-11-1).

Шадид Абдурзаков (12-5-1) — Низамбек Абдрашитов (12-4).

Мамуржон Хамдамов (12-3) — Иван Соловьев (12-3-1).

Всего в программе 17 поединков. Ранее запланированный бой Николая Алексахина и Лоика Раджабова отменен.

Где смотреть ACA 209 в России

Прямую трансляцию покажет платный телеканал «Матч! Боец» с 13.55 мск. Федеральный телеканал «Матч ТВ» подключится к показу в 17.50 мск.

Весь турнир также доступен через официальный платный сервис ACA. В Казахстане прямой эфир покажет телеканал Sport+.

Результаты турнира и статистику бойцов можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

ACA: полный кард, порядок боев, время начала, прямая трансляция и последние новости ММА