«Вы доктор? Я спрашиваю, вы доктор?!» Журналист наехал на Дану Уайта за критику ковид-политики

Случай на пресс-конференции.

В Лас-Вегасе прошел первый турнир UFC в 2022 году. Так совпало, что второй год подряд новый сезон промоушена открывается с Келвином Каттаром в главном событии вечера.

И если в прошлогоднем турнире-открытии из американского полулегковеса сделал грушу Макс Холлоуэй, то на этот раз Каттар сам как следует проехался по сопернику, избив до неузнаваемости Гигу Чикадзе. Оба напропускавших бойца не смогли принять участие в послематчевой пресс-конференции (их увезли в больницу), и место главного спикера занял президент промоушена Дана Уайт.

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Трудно вспомнить хотя бы одно скучное выступление Даны — он либо прикладывает кого-то из своих бойцов, либо пинает конкурентов, либо просто радует контекстуальным юмором. На этот раз Уайта понесло на теме ковида. Босс UFC (кстати, он все еще ни разу не надевал публично маску. Нет ни одного видео или фото в С ети, где она на нем) решил пройтись по теме альтернативного лечения и заодно раскритиковал медицинскую систему за сокрытие реально помогающих препаратов. Однако нашлись люди, которые решили Дане возразить.

Приводим сценку в формате диалога.

Журналист: «Дана, вы упомянули омикрон. Помнится, когда вы заболели ковидом, то обратились к Джо Рогану за советом в лечении. Вас удивила последняя новость, что совет из 200 врачей обратился к Spotify с требованием принять меры в отношении Рогана и его подкаста [о дезинформации по поводу ковида]?»

Дана Уайт: «Серьезно? А как вам такое? С тех пор как я публично заявил о том, как вылечился, — теперь почти невозможно получить моноклональные антитела для лечения. Они все сделали так, что теперь их вам не получить. То есть лечение, которое помогает, теперь нельзя получить! Я не хочу лезть в политику, но... Моноклональные антитела всегда были, но теперь внезапно их нельзя раздобыть и спасти свою жизнь. Доктора не дают их вам. Я достал себе моноклональные антитела где-то перед Рождеством благодаря одному телефонному звонку. И это не случай богатого парня со связями. Нет, любой всегда мог найти эти тела, но теперь нет. И Роган просто сказал об этом на своем подкасте»

Журналист: «Вы удивлены, что теперь не дозволяется публично обсуждать альтернативное лечение ковида?»

Дана Уайт на послематчевой пресс-конференции к UFC Vegas 46.

Дана Уайт: «Это отвратительно. Мерзко. Одна из самых безумных вещей, с которой я столкнулся в моей жизни. Ведь речь не идет об экспериментальных наркотиках, эти тела, ивермектин — это всегда было в ходу, и ученый, который придумал ивермектин, получил Нобелевскую премию...»

Репортер в зале: «...Вы доктор?»

Дана Уайт: «А?»

Репортер: «Вы доктор?»

Дана Уайт (обращаясь к журналисту, с которым беседовал до этого): «Вот слышите? (Смеется.) Слышите? Вот и они».

Репортер: «Я просто задал вопрос! Вы доктор?!»

Дана Уайт: «Нет. Но я принял этот препарат, и он помог мне. Почему я не могу принять его снова? Почему люди не могут?»

Репортер: «Я просто спросил».

Дана Уайт: «Да давай-давай, спрашивай. Знаете, что самое безумное? Что обезболивающие можно получить гораздо быстрее, чем моноклональные антитела. Это факт. Врачи скармливают вам обезболивающие, как тик-так. Моноклональные антитела и иверметкин ничего вам не сделают, а обезболивающие убивают. Факт. И я не доктор. Но это факт».