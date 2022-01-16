Великолепный дебют Борщева в UFC: отбил сопернику печень, станцевал вприсядку и получил 50 тысяч долларов

В Лас-Вегасе прошел первый турнир UFC в 2022 году — UFC on ESPN 32 (он же UFC Vegas 46).

Главным боем шоу был поединок в полулегком весе между Келвином Каттаром (33 года, США, 23-5 в ММА) и Гигой Чикадзе (33 года, Грузия, 14-3 в ММА).

Это был первый бой Каттара с января 2021-го, когда он показал чудеса стойкости: Келвин пропустил 445 значимых ударов в поединке с Максом Холлоуэем, был страшно избит, но дожил до конца пятого раунда. В бою с Чикадзе, отличным ударником, обладателем победной серии из семи боев в UFC, он считался андердогом. Тут, правда, надо сказать, что никого серьезнее, чем Эдсон Барбоза и Кэб Суонсон, чьи лучшие годы уже давно позади, грузин в американском промоушене еще не бил.

Первый раунд Каттар выиграл. Поначалу Чикадзе его перестреливал, но Келвин вовремя сориентировался, перевел соперника на землю, где контролировал ситуацию больше 3 минут.

Затем же мы увидели рубку в стойке. Чисто по статистике Чикадзе во втором раунде перебил Каттара (38-28 по значимым ударам), однако удары американца выглядели жестче. Плюс Келвин постоянно давил, что рефери атлетических комиссий, как правило, учитывают при вынесении оценок. А еще в концовке раунда Каттар повалил Чикадзе. Так что раунд, безусловно, остался за уроженцем Бостона.

Начиная со второго раунда технарь Чикадзе никаким технарем уже не выглядел — очевидно, все из-за пропущенных ударов, которые выбили грузинского бойца из своей тарелки. Третий раунд тоже остался за Каттаром. Он не делал ничего сверхъестеcтвенного — просто шел вперед с открытым забралом, но потрясенный Чикадзе ничего не смог с ним поделать. Его лицо было разбито (добавилась еще одна сечка), ударов он выбрасывал меньше, чем оппонент (22-25 в третьем раунде). Потом преимущество Каттара только увеличилось. Он по-прежнему оказывал давление, по-прежнему бил точнее: 36-28 по значимым ударам в четвертом раунде, 51-32 — в пятом. В самом конце Чикадзе начал отчаянно выбрасывать кики, пытаться рубиться, но в конце концов упал — то ли от пропущенных панчей, то ли от усталости. Добивания мы не увидели — раздалась финальная сирена. Итог: победа Келвина единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-44).

«Привкус у этой победы такой себе, — сказал Каттар после боя в октагон-интервью. — Чувствую себя хреново, но при этом я еще никогда не чувствовал себя лучше! Гига отличный боец, выйти на 7-0 в UFC очень непросто. Люди в меня не верили, но главное — то, что я верил в себя. Я же знаю, из чего сделан. Конечно, у меня есть недостатки в технике, которые нужно убрать, все же победитель не должен выглядеть так, как я сейчас».

Каттар и Чикадзе получили по 50 тысяч долларов за лучший бой вечера. А вот аналогичные бонусы за лучшее выступление вечера достались Джейку Колье, который победил Чейза Шермана удушающим приемом (1-й раунд, 2:26), и Вячеславу Борщеву, который нокаутировал Дакоту Буша (1-й раунд, 3:47).

Подробно об истории жизни 30-летнего Борщева (6-1 в ММА) можно прочитать здесь. Если же коротко: в 2017 году Слава решил оставить карьеру в кикбоксинге и переключиться на ММА. Он приехал в США и попал в зал Team Alpha Male, которым владеет бывший чемпион WEC, легенда ММА Юрайя Фейбер. Борщев подружился с Фейбером и с 2018-го находится в США, как он сам говорит, «уже безвылазно». С осени 2020-го начал активно выступать и через год получил контракт с UFC, победив брутальным нокаутом на Dana White's Contender Series.

Что касается первого соперника Борщева в UFC, 27-летнего Дакоты Буша, то у него был рекорд в ММА 8-3, а конкретно в UFC — 0-1 (поражение единогласным решением судей от Остина Хаббарда в апреле 2021-го). Что в Буше примечательно, так это его прозвище. О нем Борщев рассказал в интервью «СЭ» за неделю до боя: «Он [Буш] однозначно с чувством юмора. У него никнейм Hairy, а фамилия... В общем, если совместить Hairy и Bush — получится «волосы на мошонке».

The first two finishes of the year earned the first two performance bonuses of the year ?



Congrats to @ViacheslavBors1 & @JakeCollier88! pic.twitter.com/8UJMYtKO5N — UFC (@ufc) January 16, 2022

Поединок прошел в высоком темпе. Мы увидели и размены, и два тейкдауна Буша, а кончилось все у сетки, когда Борщев пробил левой точно в печень сопернику. Дакота упал, Слава приступил к добиванию, и рефери остановил бой. Отличный дебют! После победы Борщев по традиции станцевал вприсядку.

Всего в UFC было около 60 бойцов из России. Из них лишь семеро, включая Борщева, дебютировали с победы в первом раунде. Вот эти ребята:

1. Гаджимурад Антигулов — победа удушением, 1-й раунд, 1:07 (19 ноября 2016 года, соперник: Маркус Рожериу де Лима).

2. Рустам Хабилов — победа КО (слэм), 1-й раунд, 2:15 (15 декабря 2012 года, соперник: Винс Пичел).

3. Алексей Олейник — победа удушением, 1-й раунд, 2:18 (28 июня 2014 года, соперник: Энтони Хэмилтон).

4. Олег Тактаров — победа удушением, 1-й раунд, 2:23 (7 апреля 1995 года, соперник: Эрни Вердициа).

5. Петр Ян — победа ТКО, 1-й раунд, 3:28 (23 июня 2018 года, соперник: Таруто Ишихара).

6. Омари Ахмедов — победа КО, 1-й раунд, 3:31 (9 ноября 2013 года, соперник: Тиаго Перпетуо).

7. Вячеслав Борщев — победа КО, 1-й раунд, 3:47 (15 января 2022 года, соперник: Дакота Буш).