«Павлович бьет, как глухой. Он новый царь ММА». Тренер Гана снова в бешеном восторге от Сергея

До этого называл его «белым Нганну».

Француз камерунского происхождения Фернанд Лопес — отец современного тяжелого веса ММА.

Когда-то он взял с улиц Парижа Франсиса Нганну и довел его за несколько лет до титульного боя UFC, а затем перехватил Сирила Гана у тайского бокса и кикбоксинга и за три года привел к временному поясу главного ММА-промоушена в мире. Если верить Лопесу, Ган и Нганну — далеко не последние монстры из его лаборатории. Как-то он обронил, что в его колоде есть аж двенадцать тяжей высокого класса, в том числе африканский белорус Марсель Сычев (2-0). Ему Фернанд и вовсе прочит чемпионство UFC.

Марсель Сычев и Сирил Ган. Марсель Сычев, Фото Соцсети

Тяжеловесов Лопеса отличают футворк, бешеный атлетизм, отменная ударка и удивительная скорость обучения. Стратегия тренера — «мне нужно довести тебя до титула в максимально короткие сроки, а там разберемся». По Лопесу, лучше дойти до титула, будучи несовершенным бойцом, и проиграть, но сделать имя, чем очень долго, нудно и тяжело идти к титульнику, постепенно оттачивая навыки и избавляясь от слабых сторон.

Помимо тренерства, Фернанд — очень активный аналитик и подкастер, каждую неделю он разбирает турниры и значимые бои на Youtube-канале La Sueur. Надо сказать, что слушать Лопеса на французском гораздо интереснее, чем на английском, потому что на родном языке его речь изобилует сложными оборотами, интересными сравнениями (вроде «Усик — опасен, как сердечный приступ» или «Павлович бьет, как глухой») и какой-то особенной страстью. Больше всего тренер любит говорить о тяжеловесах, которых он изучает с ног до головы.

Во время последнего выпуска Фернанд снова подробно остановился на Сергее Павловиче, которого он уже называл «белым Нганну», и проанализировал его победу над Таем Туйвасой.

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Ведущий: «Мне кажется, даже если бы три месяца назад не было боя с Сирилом, результат был бы тот же»

Фернанд Лопес: «Не согласен. Сирил выиграл в том бою, выиграл нокаутом, и он до сих пор не восстановился. До сих пор не может делать в полную силу определенные вещи руками и ногами. Чтобы взобраться на гору, требуется время. Туйваса же проиграл в том бою и дрался уже через три месяца. Это явно нехорошо, особенно когда у тебя такой соперник.

Павлович совершенно особенный боец. У него не просто самые длинные руки в UFC, у него еще громадная ширина плеч, что дает дополнительные несколько сантиметров преимущества. Он здорово использует этот рич как и для того, чтобы держать соперника на дистанции, так и для того, чтобы самому не входить так близко, чтобы не дать сопернику с короткими конечностями вроде Тая Туйвасы шанс. Туйваса дрался против Павловича как умел и довел два хороших удара, но у этого парня гранитная челюсть.

Сергей Павлович. Фото Getty Images

Павлович особенный. У него очень длинные руки, очень сильный удар, и он бьет очень точно. У него ни один удар не мажет! Он доводит каждый панч. И то, как он стоит, когда работает в стойке... Он стоит как стена. Очень систематически стоит, у него есть структура. Он весь собран, очень плотный, широкий, весь перекрыт. Он как пружина. Тут нет против него простого решения в стойке. Туйваса даже не успел выбросить лоукик, он сразу пошел на него — оверхэнд, апперкот, отсюда удар, оттуда... И еще раз говорю, Туйваса не был свежим. Когда ты свежий, когда ты только вышел из полноценного нового кэмпа, у тебя не такой замыленный глаз, ты лучше видишь вещи, лучше все рассчитываешь, можешь менять что-то [по ходу боя].

Но что касается Павловича... в мире ММА появился новый император. Царь. Я правда так думаю. Павлович возродит имидж русских ММА. Я имею в виду именно русских, не кавказских. Этот парень будет проблемой, он причинит много боли. Но есть два человека, которые создадут ему трудности. Это такой борец, как Кертис Блейдс, и это Сирил. Причем Блейдс будет проблемой и для Сирила. Но Сирил будет проблемой для Павловича, потому что Павлович контролирует дистанцию за счет верхних конечностей [рук]. А мы знаем, что нижние конечности [ноги] длиннее верхних. У Павловича будут проблемы, когда Сирил будет контролировать дистанцию с помощью нижних конечностей.

Да, это страшный бой для нас, на полном серьезе, потому что Павлович бьет, как глухой, но у Сирила есть инструменты, чтобы охладить любовь Павловича к боксу. Он может затащить бой с ним в глубокие воды, до третьего раунда, и уже встать с ним в «карман» (на среднюю боксерскую дистанцию. - Прим. ред.) и начать причинять ущерб. Как менеджер и тренер Сирила, я верю, что мы можем выиграть этот бой, но это будет очень-очень тяжело, малейшая ошибка - и Павлович накажет.

Стипе Павловича не потянет, потому что у него нет такой силовой борьбы. С Павловичем Стипе будет очень больно. Нужна такая брутальная, силовая борьба, с боксом — то, что есть у Кертиса Блейдса. Бокс Блейдса достаточно приличный для того, чтобы стоять с хорошим ударником и не улететь в нокаут, и если ударник начинает выигрывать, Блейдс выпускает на арену своего главного «жокея», и соперник тут же валится на землю"

Ведущий: «Против кого ты хочешь увидеть Павловича в следующем бою?»

Фернанд Лопес: «Уху-ху. Парень отправил спать рекордсмена по нокаутам в UFC Деррика Льюиса. Потом отправил спать парня, который шел к подобному рекорду, - Тая Туйвасу. Теперь я хочу увидеть его в бою против главного мастера нокаутов в мире».

Ведущий: «Ооооо. Это, надо понимать, против Франсиса?»

Фернанд Лопес: «Да. Ты представляешь себе такой бой? Кто его не захочет посмотреть? Это будет такое лобовое столкновение... Вот смотри, кстати. Сирил уже доказал, что может управлять боем в стойке против таких нокаутеров, как Деррик Льюис, Тай Туйваса, и главного босса — Франсиса. Но! У всех этих ребят нет такой скорости рук и техники бокса, как у Сергея Павловича. Он здорово использует свой огромный рич и прессингует без остановки. Если, например, взять бой Франсиса против Розенштрука... Франсис в этом бою подрался в такой жесточайшей манере, с такой свирепостью, которая напугала всех. Но его свирепость не такая продуманная, как у Павловича. Павлович экстремально опасен».

«Бить, как глухой» — французское устойчивое выражение. «Frapper comme un sourd». Означает — делать что-то очень сильно, изо всех сил, без всякой умеренности, даже в неразумном смысле.