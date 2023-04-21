5 самых быстрых нокаутов в карьере Павловича. Ни один бой не продлился дольше минуты

Сергей избил соперника за 20 секунд уже во втором профессиональном поединке.

В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Сергей Павлович встретится с Кертисом Блейдсом. Российский тяжеловес идет на серии из пяти побед в UFC, каждую из которых он одержал в первом раунде. Вспоминаем самые быстрые нокауты в карьере Павловича.

Сергей Павлович — Султан Муртазалиев, 1:00 (25.09.2015)

Поединок Сергея с Муртазалиевым состоялся на турнире Fight Nights Global 41 в Махачкале. Муртазалиев с первых секунд пошел в рубку, а затем попытался перевести Павловича на канвас. Сергей отбился, а по истечении первой минуты уронил соперника правым прямым. Судья почти сразу остановил поединок на красивой отметке 1:00.

Сергей Павлович — Деррик Льюис, 0:55 (30.07.2022)

Льюис был первой по-настоящему серьезной проверкой для Павловича в UFC: все-таки ранее он прибил нерейтинговых Марсело Голма и Мориса Грина, а также ветерана Шамиля Абдурахимова, и все трое уже не числятся в UFC. Льюис чередовал победы и поражения, но его удар всегда был одним из самых опасных в тяжелом весе.

На старте раунда бойцы долго прицеливались, а обмениваться ударами начали только после первых 40 секунд. Павлович здорово попал правым боковым и добавил с левой, после чего начал обстреливать потрясенного Льюиса бесчисленным количеством ударов. Деррик упал, Сергей бросился добивать, но рефери не стал долго ждать.

Сергей Павлович — Тай Туиваса, 0:54 (03.12.2022)

Австралиец к поединку с Павловичем подошел после поражения от Сириля Гана, но до этого Туиваса выдал серию из пяти побед нокаутом, в том числе над тем же Льюисом и такой легендой, как Стефан Струве.

Начало получилось таким же осторожным, как в бою Павловича с американцем, но Сергей проявил инициативу раньше. Примерно спустя 20 секунд он выбросил мощный правый оверхенд, после чего добавил апперкот с левой. Туиваса отбился, но россиянин не сбавил напор: после комбинации из правого и левого джебов Тай упал на пятую точку. Сергей попытался добить соперника, но тот умудрился подняться и продолжить бой. Развязка наступила примерно за 10 секунд до конца. Один из размашистых ударов австралийца пролетел мимо, а Павлович в ответ попал и все-таки добил Туивасу у сетки.

Сергей Павлович — Владимир Дайнеко, 0:25 (31.07.2015)

Сегодня Сергей и Владимир — спарринг-партнеры в клубе «Стрела», но шесть лет назад оба были непобежденными молодыми тяжами с одинаковыми рекордами 3-0 и шансами попретендовать на пояс Fight Nights.

После нескольких пристрелочных ударов Павлович запустил в голову Дайнеко правый кросс. Владимир упал так, что Павлович даже не стал добивать, а рефери сразу остановил бой.

Сергей Павлович — Сергей Буйначев, 0:20 (21.03.2015)

Во втором профессиональном поединке Павлович встретился с мастером спорта по пауэрлифтингу Сергеем Буйначевым. Соперник наверняка поднимал что-то более тяжелое, чем 120-килограммовый Павлович, но такой возможности в бою он не получил.

На первых секундах Павлович выбросил фронткик с левой, который будто слегка потряс Буйначева, и тот бросился в ноги. Хотя Буйначев — кандидат в мастера спорта по самбо, Павлович быстро занял позицию сверху и просто забил оппонента — на все потребовалось 20 секунд.