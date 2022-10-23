«Это чистый грабеж!» Бойцы UFC в шоке от решения судей в поединке Яна и О'Мэлли

Никто не сомневается, что россиянин сделал больше для победы.

Петр Ян проиграл Шону О'Мэлли раздельным решением на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Счет на судейских записках — 29:28, 28:29, 29:28 в пользу американца — устроил далеко не всех. Многие фанаты уверены, что Петра «ограбили» и отняли у него победу, чтобы помочь раскрученному Сахарку подняться в топ. А что думают об этом бойцы?

Бывший чемпион UFC Генри Сехудо, который не раз конфликтовал с Яном в соцсетях и обзывал россиянина «картошкой», уверен: Петра действительно засудили. «Худшее ограбление в истории UFC. Надеюсь, наш спорт не превратится в бокс», — написал Трипл Си в Твиттере (заблокирован на территории РФ), отметив Дану Уайта.

Боец полусреднего веса Майкл Кьеза тоже не сомневается в победе Яна, но отдает должное О'Мэлли. «Вау! Я насчитал победу Яна со счетом 30-27, но, тем не менее, О'Мэлли показал, что он — элита легчайшего веса. Я убежден, что когда-нибудь он получит пояс», — считает Кьеза.

Примерно такого же мнения новая звезда легкого веса Джейлин Тернер. «Я думал, Ян выиграл, но Шон сделал свое дело. Это было близко», — заявил американец.

Топовый представитель полутяжей Александар Ракич высказал соболезнование россиянину — серб тоже считает, что исход поединка несправедлив. «Мне жаль Петра Яна, этого парня ограбили во второй раз подряд», — написал Ракич.

С ним согласен коллега по дивизиону Джамал Хилл. Американец тоже называет решение судей ограблением. «Вау, отличный бой, потрясающий в исполнении обоих, но это был чистый грабеж!» — возмутился Хилл.

Проспект из тяжелого веса Том Аспиналл, похоже, не верит своим глазам. «Вау. Шокирующее решение. Великолепный бой, но вау! Это неправильно», — выдал англичанин.

Самый плохой парень UFC Хорхе Масвидаль тоже пеняет на судейство. «Судьи в Абу-Даби рушат карьеры», — заявил Хорхе.

А Фрэнсис Нганну воздержался от оценок судей и просто получил кайф от просмотра рубки. «Великолепная война. О'Мэлли определенно принадлежит к элите этого дивизиона, и у него есть подбородок. Ян — зверюга», — считает чемпион.