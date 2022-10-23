Чимаев подрался с братом Хабиба прямо на UFC 280! Давний конфликт не закончился?

Абубакар Нурмагомедов и Борз устроили жесткую стычку сразу после боя Махачева.

Турнир UFC 280 в Абу-Даби закончился уверенной победой Ислама Махачева, который задушил Чарльза Оливейру во втором раунде. Пока мы с замиранием сердца слушали, как новый чемпион произносит в микрофон первые слова после поединка, снаружи клетки происходило что-то странное.

Бывший одноклассник Ислама Абубакар Нурмагомедов, который тоже победил в этот вечер несколькими часами ранее, что-то не поделил с Хамзатом Чимаевым. Чеченский швед посетил турнир как почетный гость: когда главный бой закончился, он подошел к сидящему в первом ряду Абубакару. Мужчины пожали руки и начали что-то обсуждать — ничто не предвещало беды, но Борз внезапно толкнул брата Хабиба, а тот, естественно, ответил.

Завязалась драка, которую с трудом разняли охранники и друзья бойцов. Хабиб наблюдал за происходящим из клетки, но разумно не стал повторять прыжок 2018 года. Что именно стало причиной конфликта, неизвестно — всего парой дней ранее в интервью «СЭ» Абубакар называл Чимаева братом: «Это мой брат-мусульманин, ничего плохого ему не желаю. Хочу, чтобы у него все было хорошо».

Почему вообще у Абубакара и Хамзата могли возникнуть недопонимания? Весной 2021-го Чимаев заявил, что готов побить Хабиба — только несколько грубее. «Мы и его порвем, если он захочет», — написал Борз в прямой трансляции президенту Чечни Рамзану Кадырову. Такое высказывание не понравилось Абубакару — бойцы неоднократно перекидывались колкостями в соцсетях.

На вопрос «СЭ», что случилось бы при личной встрече, Абубакар год назад ответил так: «Поздоровались бы. Не знаю, это надо встретиться. Не думаю, что что-то было бы — он наш сосед, общих знакомых очень много. У нас был бы хороший разговор. А показывать плохой пример, чтобы подрастающее поколение с нас пример брало, такого не должно быть». Похоже, в разговоре Нурмагомедова и Чимаева в Абу-Даби кто-то действительно перешел черту.