Самое интересное с медиа-дня UFC 267: Ислам Махачев, Александр Волков, Хамзат Чимаев, Магомед Анкалаев.

Ислам Махачев (20-1, легкий вес, проведет бой с австралийцем Дэном Хукером)

— Это правда, что Хасбулла приедет сюда поддержать вас?

— Да, Хасбулла сейчас в Дубае. Думаю, он приедет на мой бой.

— Сколько весите максимально в межсезонье?

— Раньше было 83-84 кг, а сейчас уже — 81-82 кг. Я стал более профессиональным бойцом. Не кушаю всякую еду, которая не приносит мне никакой пользы.

— Если после победы над Дэном Хукером вам не дадут титульный бой, не захотите ли провести денежный бой, например, бросив вызов Конору Макгрегору? Тем более у вас есть история.

— Если честно, у меня нет такого желания. Хочу побыстрее забрать пояс, и будет денежный бой для меня.

— Чувствуете ли, что могли бы победить многих бойцов полусреднего веса? Например, Масвидаля, Ковингтона.

— Думаю, что в плане навыков ничем не уступаю. Просто эти ребята весят чуть больше, чем я. Весят под 90 кг. Тяжело мне будет 90 кг набрать. Можно искусственно подниматься на более тяжелый вес, но если я буду пониматься... Посмотрим, не хочу гадать. В прошлый раз, когда я был в Вегасе, я работал со многими топовыми бойцами из более тяжелого веса. И я с легкостью с ними работал. Имен называть не буду.

— Хавьер Мендес говорил, что вы единственный человек, кто в спаррингах выигрывал раунды у Хабиба. Как это происходило? В каких эпизодах вы оказывались сильнее Хабиба?

— Не знаю, как Хавьер судил. Если Хабиб готовится на пятираундовый бой, и если это четвертый-пятый раунд, то я мог зайти [в спарринг] и чуть лучше отработать.

— Хабиб до отставки и Хабиб после отставки. С каким сложнее спарринговать?

— Сейчас Хабб не спаррингует, но мы боремся часто. Он сейчас весит около 90 кг и бороться с ним стало еще сложнее.

Александр Волков (33-9, тяжелый вес, проведет бой с поляком Марчином Тыбурой)

— У вас недавно родился второй ребенок. Насколько это был отвлекающий фактор для вас в этой подготовке?

— Безусловно, это был серьезный фактор. Фактор был волнительный, но я с супругой обсудил, драться мне или нет. Она меня поддержала. Это хорошая возможность — подраться в Абу-Даби, ведь сейчас мы знаем, что происходит в США с вакцинацией, визой и прочими непонятными вещами. Я понимал, что примерно в это время родится ребенок, и, к счастью, все прошло хорошо. Сейчас у меня морально-психологический подъем. Спасибо моей супруге за то, что она прошла весь этот лагерь хорошо. Она мне помогала, и все было отлично.

Хамзат Чимаев (9-0, полусредний/средний вес, проведет бой с китайцем Ли Джинлиангом)

— Журналисты и фанаты знают вас, как бойца, который много говорит, но...

— Я не говорю много. Ты говоришь много, брат.

— Ок. Тогда...

— Люди спрашивают меня, я отвечаю. Если ты спросишь меня — я отвечу. Вот почему люди думают, что я много говорю. Если кто-нибудь меня о чем-то спросит, я всегда отвечу. Спроси меня. Если не будешь спрашивать, я не буду ничего говорить.

— Ваш оппонент никогда не проигрывал нокаутом. Как оцениваете его подбородок и свои шансы на то, что сможете его уронить?

— Я ронял тех, кто раньше не падал. В этом ничего нового для меня нет. Я дрался с четырьмя или пятью парнями, у которых было 0 поражений. Я их ронял, делал им удушающие. То же самое сделаю с ним.

— То есть нам ожидать досрочную победу?

— Не знаю, чего ожидать. Выйду, буду его. Может, головой вырублю. Как Кевин Холланд вырубился, знаешь (улыбается).

— Если выиграете, бросите вызов кому-либо? Тому же Камару Усману?

— Я тут — и это уже вызов для всех. топ-10 — готов драться со всеми подряд. Даже если соперник не в топе — мне, если честно, по фиг. Я хочу драться, зарабатывать свои бабки, быть счастливым, делать свою маму счастливой.

— Как религиозный человек воспринимаете то, что пропустили год, как знак свыше? И изменило ли?

— Нет, конечно. Зачем меняться? Я тот же Хамзат, который был. Это бои. По религии мне тут нельзя даже находиться. Бои с религиозностью связывать не собираюсь. Это мордобой, если честно. Я кого-то избиваю. Может, его мама это смотрит. Это для меня харам. Его мама или брат — кто-то плачет из-за этого. Но жизнь такая — надо кого-то бить, чтобы зарабатывать и жить.

— Вы пересекались с Артуром Бетербиевым. Спарринговали с ним по правилам бокса?

— Нет, по правилам бокса он мне башку снесет. По правилам ММА хотел бы спарринг сделать.

— Он сам хочет в ММА. Помогли бы ему?

— Если хочет — конечно, помогу ему. Буду рад. Но я не советую ему сюда приходить. Это вообще совсем другое. Бокс — красивый вид спорта, и там хорошо зарабатывают. Пусть лучше там остается. И он непобежденный, все нокауты. Молодец парень.

— Прилетит ли на турнир глава Чечни?

— Надеюсь. У него много дел. Посмотрим, что как будет.

Магомед Анкалаев (15-1, полутяжелый вес, проведет бой с Волканом Оздемиром из Швейцарии)

— Волкан Оездемир известен своей ударкой. Можете сравнить его ударную технику со своей?

— Не считаю его самым хорошим ударником. Единственное — у него тяжелая банка. Он может тяжело ударить. А так я не считаю, что в техническом плане он хороший ударник. Бой покажет, но я думаю, что у него не хватит скорости достать меня. Мы готовились к нему, смотрели бои. Честно скажу: он бьет сильно, но он очень медленный.

— Последний пост в вашем Instagram был сделан 12 мая. Почему вам не близка такая медиа-активность?

— Я бы хотел его вести, просто у меня выходит так. Очень многих этот вопрос интересует. Бывает, что на это нет времени. Думаю, что в дальнейшем займусь этим.

— Кто мог бы стать для вас самым тяжелым соперником в стилистическом плане?

— Думаю, что самый тяжелый бой вышел бы с Блаховичем, так как он физически мощный, умеет бороться. Я бы отметил его.

— У вас были спарринги с Кори Андерсоном в 2018 году. Он сейчас будет драться с вашим бывшим соперником — Вадимом Немковым. В чем для Вадима будут сложности в этом бою?

— Кори борется хорошо, вынослив, бьет тяжело, но у него голова слабая. Когда он пропускает, то быстро падает. Будет интересный и хороший бой, я буду болеть за Немкова.

— Иностранные журналисты отзываются о вас как о будущем чемпионе. Что испытываете внутри после таких слов?

— Конечно, приятно, когда так говорят. Но почему-то никто из моей весовой категории не вызывает меня, никто не хочет со мной драться. Все забывают почему-то. А так, конечно, мы делаем все для того, чтобы забрать этот пояс.

Главные бои UFC 267 покажет телеканал РЕН ТВ.