Вегетарианство, деньги в долг, спарринги с Хабибом и борцами-олимпийцами. Откровенное интервью Ислама Махачева

Большой разговор перед боем.

30 октября Ислам Махачев подерется в главном карде UFC 267 против Дэна Хукера. Для российского бойца, идущего на 8 победах подряд, это будет первая встреча с оппонентом из топ-10.

Новозеландцу отведена роль глухого андердога (5,40 на победу против 1,15 на Махачева), что выглядит вполне логично. Во-первых, Хукер выходит на коротком уведомлении после боя в конце сентября (победил Хакпарата единогласным решением), во-вторых, в UFC еще не было ни одного человека, которого Ислам не смог бы забороть, если пытался провести тейкдаун. И сейчас он не просто борет, а юрко и неумолимо выходит на сабмишен — дагестанец идет на двух победах подряд приемами: против черного пояса по джиу-джитсу Тьяго Мойзеса и очень крепкого бойца Дрю Добера.

Перед поединком «СЭ» созвонился с Махачевым, чтобы обсудить предстоящий бой, острое заявление Армана Царукяна о его борьбе, спарринги с Даниэлем Кормье и Хабибом, а также вегетарианство и дачу денег друзьям в долг.

— После боя Хабиба с Яквинтой случился известный эпизод, когда вы заботливо протерли Элу лицо полотенцем. В какой момент поединка у вас возникло к нему такое уважение?

— К Яквинте никакой неприязни не было, хороший парень, спас бой. Из-за этого, наверное, какое-то уважение осталось. Но он этого не оценил. Я же потом его вызывал, говорил: эй, я тебе лицо протер, давай бой принимай. Но он не принял (смеется).

— К какому своему сопернику испытывали такое же уважение после боя?

— Вот последний бой, Мойзес. Там много парней с ним тренируются, говорили, что один из самых приятных пацанов в зале.

«Царукян три раунда в моей ноге крутился. Гиллеспи его повалит еще больше, чем я»

— Вас настолько редко переводят, что когда это сделал Мойзес — это стало событием. Как ему удалось провести тейкдаун, еще и поднять вас так высоко?

— Это недоразумение произошло (смеется). Честно, когда он мою ногу брал, боролся, я не думал, что он сможет повалить. Ну нет у него такой техники борьбы. И расслабился в какой-то момент. И когда он уже закрыл замок за две ноги, я понял: «Блин, доигрался». Поэтому вот так получилось. Расслабление было сто процентов.

— Быстро поняли, что в ранних раундах его тяжело будет финишировать?

— Я знал, что у него хороший грэпплинг, джиу-джитсу, поэтому надо измотать его сначала. Я пробовал в первом раунде, на руку заходил, но не получилось, он такой крепкий парень. А вот когда он подустал уже, получилось. Все удушающие лучше получаются, когда оппонент устал.

— Как чувствовали себя в 4-м раунде? Впервые зашли так далеко, есть ли какое-то отличие от 3-го?

— Честно, вообще хорошо себя чувствовал, не было никакой усталости, интересно было самому почувствовать. Понял, что нет никакой разницы. Это же от подготовки зависит: когда я готовлюсь на три раунда, спаррингую три раунда, когда на пять — где-то силы рассчитываешь.

— Недавно Арман Царукян заявил, что у Грегора Гиллеспи лучшая вольная борьба в дивизионе. Лучше, чем у вас и Чэндлера. Согласны?

— Не знаю, у него спросите, он же в моей ноге крутился три раунда, что-то пытался с ней сделать (смеется). Как он оценил Гиллеспи борьбу, я не понял.

— Если брать чисто вольную, вы видите, что в чем-то слабее Гиллеспи?

— Нет, конечно. Надеть борцовки и трико — я спокойно смогу с ним побороться, даже не сомневаюсь в этом. И если он говорит, что у Гиллеспи борьба лучше, то у него серьезные проблемы. Я его сколько раз повалил — значит, Гиллеспи еще больше, чем я, повалит (смеется).

Махачев спокойно переводит серебряного призера Токио по вольной борьбе. Обычные борцы не знают, как защищаться у сетки

— Вы часто боретесь с серебряным призером Токио-2020 по вольной борьбе Магомедхабибом Кадимагомедовым. Удается его переводить?

— У бойцов ММА борьба чуть такая прямолинейная бывает, а у профессиональных борцов уже по-другому — они не проходят просто так в ноги. Они сначала раскручивают, где-то ты ошибешься, наступишь как-то не так — и все, они берут ногу. У меня с ним [Кадимагомедовым] хорошие схватки бывают. На ковре я ему проигрываю, но уже у сетки, у стены он себя чуть плохо чувствует (смеется). У сетки я могу его переводить. У борцов нет понимания [как работать у сетки], они знают, как ноги оттянуть, но если у тебя стена сзади, как ты ноги оттянешь? Там уже надо чуть другую технику использовать.

— Почему Сидаков так уверенно выиграл финал у него в Токио?

— Мы общались, он говорит, что голеностоп хрустнул за 3-4 дня до соревнования. Плюс вес гонял в парной, мучился, а когда вышел в финал, оказывается, тоже надо утром согнать в норму вес. Опять в парной он сидел, 5-6 кг гонял, вышел в итоге пустой. Ну и первый день соревнований — такие тяжелые схватки провел. Тут один тяжелый бой провел, как себя будешь на следующий день чувствовать? А тут — три тяжелых схватки за день. Но заслуги Сидакова не умаляю, все доказал, выиграл турнир, очень крепкий пацан.

— У вас мощные руки, корпус, а насколько любите качать ноги?

— Ну я бы не сказал, что я прямо качаю ноги. Качать ноги в моем понимании — это какую-то форму придать им. А я делаю упражнения, чтобы взрывными были ноги, выносливыми. Ноги — основная мыщца у нас, если они устанут, то все тело устанет. Какие упражнения на ноги делаю? В последнем кемпе очень много с приседа прыжков делал, приседаний с небольшим весом на время, прыжков коленями к груди. У меня в этом лагере подготовка немного изменилась, я работаю с тренером, большой упор на ноги делаю.

— Говоря о ногах, почему в современном ММА на высоком уровне делают так мало болевых на ноги?

— Это такой очень тяжелый болевой в ММА, так как все научились защищаться, и ноги же скользкие бывают после несколько минут движения, выскальзывают потом. И когда ты на ноги переходишь на болевой, тебе нужно обязательно лечь на спину, ты теряешь позицию. И если не получилось — ты остался снизу.

— Несколько вопросов о Дэне Хукере. Вот ваш соперник Дрю Добер дал ему совет на бой против вас — дистанция и терпение. Представим ситуацию: я идеально держу дистанцию, но моя защита от борьбы — средняя. Могу ли я только за счет контроля дистанции спастись от борьбы?

— Мы же не в спортзале деремся, а в клетке. Там невозможно постоянно держать дистанцию. Как ему быть? Только если развернуться и убегать просто от меня. Я буду прессинговать, давить его. Клетка будет мешать ему держать дистанцию.

— Хукер очень высоко задирает ногу для удара коленом, даже не отрывая ступню от пола. Есть в лагере у вас человек, кто может так же высоко поднять ногу?

— Да, я привел пару ребят таких, кто выше меня, они часто это колено бьют. В спаррингах я им говорю, чтобы били колени, поднимали ноги. Пытаемся подобрать себе таких же спарринг-партнеров, чтобы я видел эти колени в бою.

— Зал Хукера City Kickboxing славится финтами, обманными движениями. Вы видите для себя в этом проблему?

— Я бы не сказал, что у него какая-то такая техника, что прямо обманывает. Вот если брать его одноклубника Адесанью — у того да, много финтов.

— Ваша самая сложная и легкая весогонка в UFC?

— Самая легкая, по-моему, в Абу-Даби была в прошлый раз (в бою против Дэви Рамоса. - Прим. «СЭ»). А вот в Лас-Вегасе непростые весогонки бывают, там организм воду задерживает сильно, тяжело приходится.

— Текущая весогонка ближе к сложной или легкой?

— Ближе к легкой. Слава богу, все хорошо с весом, легко уходит.

«Минеев и Исмаилов легко потянут топ-15 UFC»

— Помните, в бою с Дэйви Рамосом Абдулманап Нурмагомедов дал вам ту легендарную подсказку: «Ислам, не давай делать ему коромысло, держи дистанцию, и через две минуты ты его уронишь». И через две минуты вы его и уронили. Слово «коромысло» еще используете в зале?

— Нет, не используем, честно. Тренер видел больше меня, там было так, что я попадал-попадал удары, но он не падал. Но потом на фоне усталости допустил ошибку серьезную.

— Вы один из немногих бойцов, кто делал в ММА редкий и сложный самбистский бросок обвивом. Против сильных бойцов UFC его тяжело сделать?

— Нет, не тяжело, просто у меня много случаев было, когда при падении он мне головой по лицу попадал. Бровь один раз чуть не рассек. Не знаю, может, у меня какой-то минус в технике был — я его бросал, он бился об канвас и обратно мне головой попадал. Из-за этого я что-то перестал делать его на тренировках. А так — раньше я много его делал, и по самбо, и по любителям.

— Ваш товарищ по залу Зубайра Тухугов — очевидно талантливый и универсальный боец, но никак не может начать побеждать стабильно. Три раза в UFC проиграл на тоненького, мог забрать эти бои. Чего ему постоянно не хватает?

— Как есть говорю — сколько я с ним тренируюсь, постоянно у него какая-то проблема бывает. Любой бой назовите, и я скажу, что у него было. То травма, то фурункулы были, когда из Таиланда приехал, дрался с англичанином. Завтра взвешивание, а он в больнице вырезает эти фурункулы, постоянно какие-то травмы — и поэтому он не может раскрыться. А последняя подготовка, когда мы его еле сняли с боя, — у него был мениск порван, он мог делать спарринги, но во всех этих спаррингах у него колено вылетало. Останавливали, ставили колено на место, заматывали и продолжали. А если в бою это произойдет, бой, что ли, остановить? И решили снять его. Сейчас более-менее в хорошей форме он.

— После боя Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева было много критики, что оба бойца — не уровень UFC, устали после второго раунда и так далее. Согласны, что они не потянут UFC?

— Конечно, сколько хочешь потянут. В России валом ребят, которые бы потянули топ-15 UFC и не хуже любого там бойца. Они в хорошем темпе дрались, дай любому такой темп, он устанет.

— Вы интересные вещи говорили в интервью Sport 24 — какие ошибки Магомед Исмаилов в контроле на земле совершал, что только держал руками и поэтому быстро устал. Как бы вы описали идеальный контроль на земле, чтобы соперник не встал?

— У нас в зале очень много борьбы, мы постоянно боремся, и в этой борьбе ты замечаешь какие-то ошибки, ключи. Исмаилов постоянно руками его держал — невозможно от этого не устать. Минееву, чтобы встать, надо опираться на локоть в первую очередь. А чтобы он не оперся, надо сразу перехватывать ему кисть. Вот такие маленькие вещи приводят к успеху. Просто держать руками соперника... Держишь ты его сверху, зажал руки, а он задействует и руки, и ноги, толкает тебя, ты постоянно пытаешься руками держаться — это очень много сил забирает.

— Ваша любимая позиция в партере — боковой контроль, хафгард, распятие?

— Боковой контроль, наверное. С бокового можно на много болевых перейти, я люблю искать приемы.

«Кормье — толстый, но крепкий как камень»

— Али Абдель-Азиз недавно заявил, что вы выигрывали раунды в спаррингах у Даниэля Кормье. Это правда?

— Да нет, я никогда с ним в клетке раунды не делал. У нас есть там клетка — весь серьезный кипиш туда заходит. А на большом ковре мы просто выходим попотеть, поразмяться, легкие спарринги. Серьезных спаррингов с Кормье у меня, слава богу, не было (смеется).

— В технике борьбы Кормье — это супертоп-уровень?

— Да. Большой уровень. Он у нас и тренер по борьбе, очень много фишек интересных показывает. Когда борец олимпийского уровня, еще и боец ММА, чемпион — представьте его уровень. Ведь вольная борьба и борьба ММА — это разные вещи. И грэпплинг обычный — это не грэпплинг по ММА. Разные вещи. В грэпплинге обычном ногами ноги не вяжут. Там соперники снизу не пытаются особо встать. У нас и по грэпплингу тренер — бывший боец Bellator, столько фишек интересных показывает.

— Хабиб недавно сравнивал Кормье и Веласкеза и сказал, что никто не изматывал соперников так, как Кейн. Ваше мнение: кто из них все-таки более сильный тяж?

— Они на одном уровне. Кейн для меня казался вообще каким-то непобедимым. Зверь, кого бы ему ни запускали туда в клетку, он просто разматывал в борьбе, в стойке. Ни с кем тупо не боролся, как легковес качал головой туда-сюда, изматывал соперника. А Ди Си — он другой, при любой возможности ищет шанс перевести. Он и на спаррингах очень много пропускал.

— Почему Кормье так и не смог выиграть у Джона Джонса?

— У него были мучительные весогонки в эту весовую. Надо было второй бой в тяжах провести. Он же такой очень толстый, хотя очень крепкий. Ты трогаешь толстого человека — он мягкий. А Кормье — толстый, но как камень. И эти весогонки у него — он чуть ли там без сознания не лежал. И стилистически Джонс идеально на этот вес сложен — высокий, длинные конечности, умеет бороться хорошо. Но я думаю, в тяжах было бы интереснее посмотреть их.

Однажды сделал в бою вещь, которую никогда не тренировал. «Хабиб спросил: «Откуда ты это взял?»

— Бывали ли в боях UFC у вас случаи, когда вы сделали то, чего раньше даже не тренировали?

— Да, в последнем поединке было. Когда контролировал соперника на полу, своим носочком цеплял его голеностоп, и тем самым он не мог встать. Чтобы эту ногу освободить, ему надо было ее выровнять. Как только он ее выравнивал, я его спину забирал. Не знаю, как это в бою у меня само по себе получилось. Кто посмотрит интервью, может потом повтор посмотреть. Хабиб в бою даже начал подсказывать: «Эй, тоже самое делай, цепляй его ногу». Такой интересный момент, я не помню, чтобы в спаррингах или где-то делал это. В раздевалке Хабиб спрашивает: «Откуда ты это взял?» — «Не знаю, хорошо получалось». Он говорит: «Я понял, что хорошо получалось, поэтому и подсказывал тебе делать это дальше».

— Кстати, какими тейкдаунами вам в спаррингах Хабиба получалось переводить?

— Только случайными или внезапными. Если что-то готовишь, в ногу хочешь пройти, то его было очень тяжело повалить. Подсечка, может, получится, а так — прямолинейно — Хабиба очень тяжело было повалить.

— Вы любите бейсболки носить, какая у вас любимая в коллекции?

— Любимых таких нет, недавно была бейсболка, Хабиб забрал: «Дай надеть!» — и улетел в Москву. Пришлось новую купить (смеется).

— Мне нравятся бейсболки из серии Dana White Contender Series, красивые.

— Да-да, она тоже хорошая. Если на голове сидит, то отлично смотрится.

Бейсболка линии DWCS.

«Стараюсь минимум один-два раза в неделю не есть мясо и рыбу»

— У вас был период в жизни, когда бездарно теряли время и сильно переживали по этому поводу?

— Последний простой. Просто так он прошел, я был в отличной форме весь год, но я не подрался. Но нет сожалений, все же к лучшему, может, Всевышний от чего-то плохого уберегает, я по этому поводу не расстраиваюсь.

— У вас сплоченное окружение, много друзей и родственников. Бывает, что несколько дней хочется побыть одному?

— Нет, наоборот, люблю, когда много друзей вокруг, семья. Одному неинтересно же.

— У успешных людей окружающие часто занимают деньги. Вам это легко дается — дать кому-то в долг, понимая, что, скорее всего, не отдадут?

— У меня нет такой привязанности к деньгам. Бывает, что кому надо, тому помогаю. Если деньги у тебя в сердце — это большая проблема. Они должны быть в кармане, а если запустил в сердце — это плохо.

— Вы занимались футболом, играли на турнирах. У каждого, кто играл, есть в памяти один или несколько красивых голов, которые греют душу. Какие свои голы вспоминаете?

— Да, есть такой. Как-то на чемпионате забил через себя в одном спорном матче. Я бы даже с удовольствием этот гол на видео посмотрел бы (смеется). С углового навес был, и получилось забить. Наверное, случайности там больше, чем техники.

— Сейчас все более популярным становится вегетарианство. Вы можете теоретически представить себя отказывающимся от мяса?

— Я до последнего боя вообще перестал кушать вредные вещи, уже не пью колу вообще, стараюсь не есть постоянно мясо. Раз в неделю или два стараюсь не кушать мясо. Дагестанская кухня, конечно, славится мясом, все блюда мясные, но я стараюсь заменить его, рыбу хотя бы или что-то другое вместо него. По-любому один-два раза минимум в неделю я провожу вообще без мяса, без курицы, без рыбы. И отбросил все сладости, потому что это все закладывается у тебя в организме как ненужное. И из-за этого я сейчас на весогонке чувствую себя хорошо, каждое утро радостный просыпаюсь, что у меня вес меньше показывает. И тренироваться намного легче.

Приведу вам пример — у нас на сборах в Америке один раз были Сайгид Изагахмаев и Абубакар. У них не было боев, они нам просто помогали. И они два месяца в Америке кушали бургеры, пили колу, и за эти два месяца они не смогли форму набрать. Потому что из-за такого питания тяжело форму набрать. А если ты правильно питаешься, ты можешь даже неделю не потренироваться — и ничего не потеряешь в своей функционалке или физических данных, потому что правильно питался, организм правильно работал. А когда ты постоянно кушал бургеры, мясо — очень тяжело организму, большую энергию он тратит, чтобы переварить это мясо.

— Перед боем с Мойзесом вы точно дали мне прогноз на поединок: «Хочу провести побольше раундов и потом финишировать его». Какой прогноз на Хукера?

— При первой же попытке финишировать его.

Главные бои UFC 267 покажет телеканал РЕН ТВ.