«Нганну пришел ко мне худым и без нокаут-силы. UFC отказывались его брать 12 раз»
26 июня лучший российский тяжеловес Александр Волков (33-8) подерется с непобежденным проспектом из Франции Сирилом Ганом (8-0). Для Волкова этот бой — долгое и трудное возвращение к позициям, которые он утратил вечером 6 октября 2018-го, проиграв нокаутом Деррику Льюису.
Три года понадобилось Волкову, чтобы снова стать участником боя, очень похожего на претендентский. За это время в тяжелом весе ММА произошел новый скачок в атлетическом развитии, и на свет появился доселе невиданный гибрид тяжа — громадный (196 см и 112 кг), но шустрый, стройный и невероятно легконогий Сирил Ган. Француз скрещивает в себе навыки (габариты, футворк на легких ногах, язык тела, скорость, кардио, отменные защитные рефлексы), которыми бы гордились многие бойцы легких категорий, а для тяжеловеса подобное сочетание и вовсе редчайший дар небес.
Ган, как и действующий чемпион Франсис Нганну — выходец из французского зала Фернанда Лопеса MMA-Factory. Только если Франсис в 2018-м после 7 лет совместной работы покинул Лопеса (на фоне напряженных отношений) и теперь тренируется в американском Xtreme Couture, Сирил же (у которого с Лопесом очень близкая дружеская связь) — работает только в MMA-Factory, даже не рассматривая заезды в залы США. В октябре прошлого года «Спорт-Экспресс» уже делал большое интервью с Фернандом Лопесом — на тот момент Ган шел на трех победах подряд в UFC, и мы очень хотели познакомиться с самобытным тренером и его новым проспектом.
С того момента Ган прилично разогнался (5 побед подряд, 14 выигранных раундов подряд) и уже очень близок к титульному бою — ради такого дела мы вышли на Фернанда Лопеса еще раз. Честно, были у нас легкие опасения, что теперь Фернанд на нас времени не найдет (и два раза наши письма оставались неотвеченными), но в итоге удалось добраться до тренера через его инстаграм.
Открытость, дружелюбие и профессионализм Фернанда снова поразили — тренер дал свой мобильный и без проблем уделил два часа под интервью: выкладывался на каждом вопросе, сыпал удивительными историями, а под конец беседы даже сходил в другой конец дома, чтобы показать нам свой подарок на завтрашний день рождения Сирилу Гану.
***
— Вы занятой человек: владеете залом на 600 бойцов, главный тренер топового бойца UFC, ведете другие бизнес-проекты — у вас есть хотя бы один выходной в неделю?
— У меня нет четких выходных, но я могу подстраивать дела так, чтобы у меня были на неделе какие-то окна. Это может быть понедельник, среда или четверг, какой угодно день. Всегда нахожу время, чтобы побыть с дочерьми. Также у меня есть прогулки — когда приходит их пора, я всегда иду гулять.
— Сколько часов в день, как правило, работаете?
— Скажу, что среднее время сна в сутки у меня 2-3 часа. Мне хватает.
— Грег Джексон как-то говорил нам, что в год ему нужна одна неделя отдыха на море для полного восстановления. Как у вас с отпуском?
— Мне очень повезло, что мое тело не так часто просит отпуска. Во многом это благодаря работе с моим тренером-физиотерапевтом Рено. Честно, два года назад я впервые за 12 лет побывал в отпуске. Шесть недель провел с друзьями в хорошем месте. Отличное время, потому что меня окружали прекрасные люди, мои дочери были рядом. Насладился той поездкой. Планирую в июле-августе снова отдохнуть, четыре недели где-то.
Но, по большому счету, мне не нужен отпуск, потому что я очень люблю то, что делаю. Во время такой работы у меня как раз и возникает ощущение, что я в отпуске. Даже сейчас я говорю с вами, и у меня есть ощущение отпуска. Не чувствую, что это обязанность или какой-то труд. Иногда мне кажется, что я получаю деньги за просто так, потому что все время отдыхаю.
— С какого возраста или момента у вас началось вот это каждодневное ощущение радости жизни?
— Мой отец был очень образованным человеком, профессором в колледже. Он очень строго относился к образованию, хотел, чтобы я стал инженером-электроником. Для меня походы в инженерный колледж были очень скучными и тяжелыми. Но я ходил туда, чтобы отец был доволен. Но потом я открыл для себя другой колледж, где изучали физиологию, биомеханику, спорт, все, что связано с работой тела. И вот это направление я полюбил всей душой. С этого момента у меня и появилось вот это ощущение удовольствия от жизни. Учеба мне так легко давалась, что я почувствовал себя гением (смеется). Все потому что я открыл, наконец, для себя то, что полюбил.
«К успеху Нганну есть небольшая ревность. Постер с ним в своем зале не повешу»
— Где и с кем вы смотрели реванш Стипе Миочича и Франсиса Нганну?
— Я смотрел дома. Один. Хотел смотреть именно один.
— Первая реакция на нокаут?
— Смешанные эмоции. Очень сложно об этом говорить... Я знал, что он выиграет бой. За две недели до него я дал интервью [французским медиа], где предсказал все до деталей. Абсолютно все. Нганну должен был выиграть у Стипе еще три года назад. В 2018-м он был готов физически, технически, но не ментально. Он не умел сохранять самообладание и следовать геймплану. В этот раз он эту проблему решил, и я знал это. Мои эмоции... с одной стороны, я был счастлив, что мой прогноз на бой полностью подтвердился, что у Африки и Камеруна, откуда я тоже родом, есть теперь чемпион UFC, что и Франции перепадет популярность ММА. С другой стороны, мне было грустно, что я не с ним рядом в этот момент. Что тогда — три года назад — он не поверил мне, а поверил спустя время кому-то другому. Поэтому, можно сказать, я испытал небольшую ревность. Ты не можешь загасить эту эмоцию, она есть и все. Именно поэтому, когда друзья напрашивались посмотреть этот бой вместе со мной, я отказался. Знал, что мне будет очень тяжело эмоционально. Не понимал, как точно отреагирую, поэтому хотел быть один.
Счастлив за Франсиса, что он, наконец, достиг своей цели. Он много перенес в жизни, выстрадал, поэтому я рад, что теперь он у цели. Я работал с ним семь лет, поэтому мне немного грустно, что он взял титул с другим. Это как вы развелись с женщиной и потом видите ее счастливой с другим. Вы рады видеть ее такой, но все равно немножко грустно. Немножко (смеется). Когда я впервые увидел Франсиса, то сразу понял его потенциал. Он любит в своих историях говорить, что никто в него не верил, что он всего добился сам, но я верил в него с первого дня. Как же я верил в него! Очень сильно. Уговорил его переключиться с бокса на ММА и показал его UFC, когда у него было все три боя в рекорде. Помню, Джо Сильва сказал мне: «Ты сошел с ума! У него только три боя, почему ты так продвигаешь его?» Я очень сильно верил в него.
— Залы, когда их боец становится чемпионом, часто вешают постер с ним на своих стенах. Нганну тренировался у вас семь лет, но взял титул с другим тренером. Повесите ли его постер в своем зале?
— Нет. Я не хочу приписывать себе чужие заслуги. Мне не удалось сделать его чемпионом. Я проделал свою часть работы, доведя его до титульного боя. Xtreme Couture довели его до самого титула. Его чемпионство — их заслуга, не моя. Мне не хватило силы влияния, чтобы успокоить его в бою. Не хватило влияния заставить верить мне. Он верил мне шесть лет, но в последний год перестал. Возможно, я сделал что-то или сказал, из-за чего ему стало некомфортно со мной. В любом случае, я не справился с задачей привить ему самообладание. А его главный тренер Эрик Никсик справился. И Камару Усман тоже сильно помог ему сохранять спокойствие.
В этом бою он бил кики, но если помните, перед первым боем со Стипе стал популярным ролик с открытой тренировки, где Франсис всаживал мне мощные лоукики. Тогда все говорили: «Ох, я надеюсь, с тренером все в порядке». Он бил тогда и кики, и локти, и все подряд. Но в бою ничего из этого не применял, надеясь только на свои кулаки. Xtreme Couture сумел вселить ему уверенность, что он может бить кики и в самом поединке. Поэтому я не собираюсь вешать постер с Франсисом в моем зале, потому что сейчас он не мой чемпион. Он — чемпион Xtreme Couture.
— Если говорить о киках, вас удивил этот хайкик Франсиса, который частично зашел?
— Ха-ха-ха. Удивительно, как люди все забывают... Удивительно, как быстро они все забывают. Люди просто сошли с ума. Возьмите и вбейте в гугл «Francis Ngannou mitt workout with coach Fernand Lopez». И посмотрите, сколько он там бьет хайкиков! Кучу! С самого первого дня — с самого первого — он бьет хайкики, мидлкики и все остальное. Но, опять-таки, сила Франсиса в том, что он боится поражения. Боится проиграть бой. Поэтому когда он бьет по тебе панчем, он бьет так, как будто ему угрожает смерть. Он вкладывает туда все, что у него есть. Для него бой — это война, а не игра. С одной стороны, этот страх выталкивает из него огромную нокаут-силу, но с другой — таких людей очень тяжело контролировать. Когда они в клетке, они уже не могут спокойно рассуждать. Такой человек не будет думать: «Так, сначала лоукик, а потом хайкик». Нет, для Франсиса вот такая мысль — это полное дерьмо. Для него работает — кулак-кулак-кулак. Поэтому я и выражаю уважение Xtreme Couture, которые смогли его контролировать. И ему помогло поражение в первом бою — после него до Франсиса дошло, что иногда даже сильным панчем соперника можно не нокаутировать, что нужен план Б.
Франсис брутален во всем, что он делает. Очень брутален. Если добавить к нему немного ума, ни при каких раскладах Стипе не победил бы его ни три года назад, ни сейчас. Он бы просто не победил соперника с такой стихийной силой. Просто забороть или задавить Франсиса невозможно — он убьет тебя. Реально убьет. Его можно победить только очень большим умом. Даже вот этот спрол в бою — люди удивляются, как так он защитился от прохода Стипе, но лично на моих глазах в моем зале Франсис также легко спролил сильных борцов, черных поясов по БЖЖ. Сабмиттил этих черных поясов. Он сабмиттил черных поясов еще до отъезда в Америку! Черных гребаных поясов! Еще до первого боя со Стипе у него уже было три победы сабмишеном, одна из которых — кимурой в UFC. Но люди все забыли. В эпоху интернета очень много информации прибывает, и люди быстро забывают, что было несколько лет назад. Они живут только настоящим, кто там в клетке дерется прямо сейчас.
«Провезти Нганну в Бахрейн без документов помогли спецслужбы»
— Когда вы впервые увидели Франсиса девять лет назад, он был таким же мускулистым монстром?
— Нет, он был худым. По сравнению с тем, какой он сейчас, он был очень худым. Очень высокий, худой, я знал, что он только что прошел через эмиграцию. Потом, когда он начал кушать хорошую еду, работать с железом, он стал очень большим, и этот потенциал по массе было видно сразу. Я заканчивал спортивный колледж по направлению «тренер по функциональной работе», поэтому лично взялся за Франсиса. Хотя в моем зале было уже шесть тренеров по функционалке, но с ним я захотел работать сам, потому что видел, какую массу и силу он может набрать.
— Сколько он весил, когда впервые попал к вам?
— Когда он пришел ко мне, весил где-то 105 килограммов.
— Вот эта нынешняя нокаут-сила сразу была при нем?
— Нееет. Посмотрите его бой с Зуманой Сиссе (второй бой Нганну в профи. — Прим. «СЭ»). Франсис ударил его в голову раз 20. Чисто, причем. И тот не упал, не проиграл нокаутом. Техника Франсиса была настолько ужасной, что он просто не мог нокаутировать. Потом мы проделали большую работу над доведением удара, и он начал выключать людей. Кстати, у Зуманы Сиссе к этому бою был рекорд 7-0, у Франсиса 1-0. Вы сейчас даже не знаете, кто такой Зумана Сиссе. После победы над Франсисом у Сиссе стал рекорд 8-0. А через два боя 10-0. Но я продвигал в UFC Франсиса с рекордом 3-1. Подумайте об этом. Зумане Сиссе на тот момент было 20 лет. Франсису — 28. Зумана Сиссе побил его, но кто сейчас знает Зуману Сиссе? Хотя как знать, куда бы он мог добраться с хорошим менеджером... Вы не представляете, сколько в мире вот таких сырых монстров, у которых нет хорошего менеджера, того, кто будет тащить его везде. И эти монстры просто пропадают.
— Как вам удалось убедить Джо Сильву взять Франсиса в UFC?
— Джо Сильву убедил Тьяго Окамура, мой партнер по менеджменту. Мы выходили на Джо Сильву 12 раз с предложением взять Франсиса в UFC. До работы с Франсисом я вел все дела по менеджменту один, никого не брал в долю. Но я так хотел подписать Франсиса в UFC и мне так был нужен сильный переговорщик, что я вошел в долю с Тьяго. Вот так я хотел привести Франсиса в UFC, что отдал часть денег другому. И мы начали работать с Тьяго вместе. Он сказал мне: «У меня есть боец из Бразилии, которого знает Джо Сильва. Этот боец будет драться в Бахрейне. Привози в Бахрейн Франсиса. Если он победит этого бразильца, то Джо Сильва прислушается к нам. И если прислушается, мы делим деньги 50 на 50». И я ответил: «Никаких проблем. Давай делать бизнес вместе». И я повез Франсиса в Бахрейн, и это было настолько сложно... В то время Франсис был нелегалом во Франции, у него не было документов. Въехать в чужую страну было нереально. Но мне помогло знакомство с Мохаммедом Шахидом, он сейчас президент в Brave FC. Он вышел на бахрейнские спецслужбы, и те помогли нам избежать зоны погранконтроля в аэропорту. Нас просто провели и все. Потом Франсис нокаутировал Вилльяма Бальдюти, те же самые ребята отвезли нас в аэропорт, провели через досмотр и отправили обратно в Париж. После этой победы Джо Сильва и подписал Франсиса в UFC.
Когда же мы подписывали Сирила Гана, в UFC уже не было Джо Сильвы. Теперь Шон Шелби отвечал за малые веса, и Мик Мэйнард — за больших ребят. И вот я везу Сирила на его самый первый бой в профи и пишу Мику в воцап: «Мик, включи, пожалуйста, вечером UFC Fight Pass и посмотри на Сирила Гана. Он будет драться за титул с местным чемпионом промоушена ТКО и разобьет его. Уверяю тебя, он будет вам интересен». Мик посмотрел, мы списались, он говорит: «Хороший парень, пусть дерется дальше, после 3-5 боев можем подписать его на Contender Series». Я говорю ему, что Сирил Ган — не уровень Contender Series, он уровень UFC. И уже во втором бою он нокаутировал Адама Дычку, выйдя на бой с коллапсом легкого. Он не мог дышать, но все равно выиграл во втором раунде. И после этого боя Мик уже вышел на меня сам и предложил подписаться в UFC. Это рекорд, чтобы человека подписали в UFC всего после второго боя. Еще только Кейна Веласкеза подписали после второго поединка в профессионалах. Но у нас был контракт с ТКО, они попросили нас провести еще один бой, потому что мэр Квебека хотел посмотреть на Сирила еще раз. И сразу после этого боя Стефан Пачи, прекрасный джентельмен, генменеджер TKO расторг с нами контракт, как мы просили, и Сирил сразу же подписался в UFC.
«Пиковый Джонс — это животное внутри, атлетизм и бойцовский интеллект. Сейчас — это только интеллект»
— Какая группа мыщц у Франсиса от природы самая сильная и какая у Сирила Гана?
— Я думаю, в случае с Франсисом дело не в группе мыщц, а в нервном сигнале, который задействует мышцу. «Я очень боюсь и очень хочу убить тебя, и поэтому мне нужен нервный сигнал, который сгенерирует максимально возможную силу в секунду». Сирил же не хочет убить ударом, он хочет вести чистую, техничную игру. Поэтому он контролирует панчи, может менять их траектории. Франсис никогда не меняет траектории панчей, он хочет убить ударом. Я думаю, дело здесь как раз в разнице нервных сигналов.
— Франсис очень легко съел лучший панч Стипе Миочича — правый прямой. Он никогда не был в нокдауне. Можете сказать, что у него самый крепкий подбородок из всех бойцов, с которыми вы работали?
— Крепкость подбородка — не научная тема, нет никаких официальных научных доказательств такого явления как «крепкий подбородок». Сам по себе подбородок не является чем-то хрупким, это кость. Дело не в подбородке, а в мозге. Когда мозг бьется об череп, вы уходите в нокаут. Подбородок здесь — опорная конструкция, он поддерживает все. Если он двигается, то мозг двигается вместе с ним, и если движение сильное, то происходит удар мозга о череп. Для меня разговоры о подбородке — полная ерунда, потому что мы много раз видели примеры, когда один боец легко держал тяжелые удары, а затем падал от панчей меньшей силы. К примеру, Стипе Миочич в первом бою с Франсисом держал тяжелые удары, а затем рухнул в нокаут от не самого мощного удара Ди Си. При нокауте очень важен угол, точность, счет идет на миллиметры. Миллиметр вправо — нокаут есть, миллиметр влево с той же силой — нокаута нет. Но что касается Франсиса, у него еще мощная шея, а когда шея накачанная, она все-таки немного помогает держать удар. Но в целом мы все равно сейчас занимаемся спекуляцией, потому что наука на эту тему еще ничего до конца не знает.
— Пару месяцев назад вы опубликовали в инстаграме свой список величайших всех времен. Джон Джонс — на первом месте. Какие его бои у вас любимые?
— Когда он был на пике — против Лиото Мачиды, например. Я был очень впечатлен, что он сделал с Лиото. Был впечатлен, что он сделал с Рашадом Эвансом. Вообще, все его бои на пике очень хороши. Он дрался так, как будто внутри него было животное. Смотрел на него и понимал, что здесь есть что-то еще, нематериальное. Сейчас у него остался только бойцовский интеллект, но раньше были бойцовский интеллект плюс атлетизм и плюс это животное внутри. Это изумительное сочетание.
— Когда был его пик?
— 2015-й, может быть, 2016-й. До того, как он попался на препаратах. Прекрасные, зрелищные годы.
— С точки зрения природного таланта Сирил Ган где-то на уровне Джона Джонса?
— Пока Сирил не на этом уровне. У него нет такого же бойцовского интеллекта, но я верю, что он будет на этом уровне. Он станет чем-то особенным.
«Понял, что Волков особенный, когда он свипнул Вердума из обратного Де Ла Рива гарда»
— Давайте об Александре Волкове. Нарисуйте его бойцовский портрет.
— До поражения Льюису Волков был очень робким. А сейчас он очень уверен в себе. Проделал большую работу со своей командой, набрал массу, выглядит просто огромным, наполненным мышцами. Очень умный боец, думающий. Он ставит соперников в ситуации, где они вынуждены есть панчи и кики. Вот этот кик с Харрисом — это был настоящий мастер-класс. Он готовил этот удар, играл с Харрисом, заманивал в ловушку. Когда я сидел и работал над геймпланом под него, я даже смеялся от удовольствия — насколько Волков хороший боец. Ту ошибку с Льюисом он больше не повторит. Меня очень впечатляют его действия в партере. Выжить на земле с Вердумом и затем свипнуть его из обратного Де Ла Рива гарда — это очень сильно. Я не уверен, что он точно понимал, что делает, но он свипнул Вердума обратным Де Ла Ривой — это джиу-джитсу очень высокого уровня. Тогда я понял, что он особенный. И с длиной его тела — очень сложно контролировать Волкова на земле. Меня впечатлило его кардио в бою с Блейдсом, честно говоря, я ни у кого в тяжелом весе не видел больше такого кардио. После 14 пропущенных тейкдаунов он сам перевел соперника и выиграл раунд. Если бы ему дали еще немного времени, он выиграл бы бой. Очевидно, что у России очень талантливый боец, который скоро может стать чемпионом.
— Сколько времени вам потребовалось, чтобы составить геймплан на бой с Волковым?
— План уже полностью готов (интервью было 11 апреля. — Прим. «СЭ»). Мы очень усердно работаем, у меня есть двое ребят из Glory, у которых скоро бои с соперниками 205 см ростом. Также есть два других хороших кикбоксера за два метра ростом. Мне потребовалась где-то неделя, чтобы отсмотреть все бои Волкова, начиная с M-1, Bellator и так далее. Когда я отсмотрел бои, мне нравится изучать ментальность соперника, его интервью, что и как он говорит. Обычно после побед боец более разговорчив, делится деталями геймплана, рассказывает о том, как он думает в бою — вот такие интервью очень полезно слушать. Я потратил много времени, слушая такие интервью, и думаю, знаю немало о Волкове. Я не могу сказать вам всего, но для себя сделал выводы.
— Вы работаете ночами?
— Да, ночью я как раз наиболее продуктивен. Дочери уже спят, все дела дневные сделаны, голова свободна. Я могу визуализировать многие нюансы, могу спокойно что-то писать. Составляю специальные карты соперников, где вывожу их сильные и слабые стороны. Потом эти карты в формате PDF отправляю своим бойцам.
— Как поддерживаете бодрость ночами — кофе, чай, энергетики?
Я не люблю кофе. Поддерживаю себя не очень полезной едой, так скажем (смеется). Постоянно иду к холодильнику, открываю и беру что-то. В итоге пришлось повесить табличку на него: «Остановись! Ты не страдаешь от голода, ты объедаешься от скуки». Но, как правило, я все равно открываю холодильник и что-то ищу. Очень люблю поесть и во время тяжелой умственной работы хочется что-то закидывать внутрь.
— Вы сказали, что ищете в интервью соперников какие-то психологические тенденции, которые потом можно будет использовать. Можно пример?
— Давайте на примере боя Франсиса. После того, как он выиграл пояс, Камару Усман, который был в его углу, сказал в интервью: «Я все время говорил Франсису: «Спокойно, спокойно, контролируй эмоции». И сам Франсис после боя сказал то же самое: «Камару мне очень помог оставаться спокойным». И затем его тренер Эрик Никсик говорит то же самое: «Мы хотели успокоить его». Какой из этого могу сделать вывод я как тренер? Раз есть четкая информация, что их главная задача было успокоить его, значит есть и четкая его слабость — проблема с самообладанием. И если ты сможешь добиться того, чтобы ему не так просто было сохранять самообладание, сможешь расстраивать его, то тогда есть шанс, что он уйдет в сторону от геймплана.
— Как можно расстроить Франсиса и заставить потерять самообладание?
— Не знаю (смеется). Честно, пока не думал об этом. Но вот вам еще пример. Когда мы готовились к Жаирзиньо, я увидел в одном интервью, как журналист спросил его: «Почему тяжеловесы не так часто бьют лоукики в икру?» Жаирзиньо начал отвечать: «Почему же... Есть некоторые тяжи, которые...» и затем он оборвал себя и улыбнулся. Журналист тоже улыбнулся и сменил тему. Я понял, что Жаирзиньо готовит лоукики под Сирила. И тогда мы разработали защиту в виде облик-киков и сайдкиков, которые будут препятствовать подготовке лоукиков. Нужно потратить очень много времени на изучение интервью соперника прежде чем понять его и невербальную манеру общения, что очень важно.
А иногда это вообще можно не учитывать, как, например, сделал Франсис в своем бою с Жаирзиньо. Он просто полетел на него с первых секунд и снес. Ни до какого геймплана соперника или его психологии ему абсолютно не было дела. Бывает и так, хотя это не мой подход. Мой подход — я рассматриваю себя адвокатом, которому нужно выиграть дело для своего клиента. Для этого я буду рассматривать все возможные способы. Я очень сильно полагаюсь на всю возможную информацию, которую я могу найти. И у всех людей есть паттерны поведения, которые им не под силу изменить.
«Сирил неслучайно заканчивает каждый бой с чистым лицом. Его защитные рефлексы уникальны»
— Вы бы назвали Волкова креативным бойцом, или он больше такой — фундаментальный?
— Для меня он фундаментальный. В его арсенале нет слишком таких цветистых техник, какой-то ерунды из Матрицы. Он работает по школе кикбоксинга и карате. Но на таком уровне, с первого по пятое места ты и должен быть фундаментальным. Сегодня с тобой уже никто шутить не будет, сразу убьют.
— Сирил Ган по своей природе контратакер или первый номер?
— Первый номер. Мне повезло, что он умен, и мне удалось научить его здесь ограничениям. Если вы оставите его одного, без тренеров, он пойдет в рубку, поверьте мне. Посмотрите его пять боев в UFC — в трех из них я орал из угла: «Сирил, стоп!!!» И он останавливался. Если ему это не кричать, он пойдет рубиться. Он очень любит зарубы. Но есть люди, которые любят рубиться, и их невозможно контролировать. Его — можно. Он понимает и дает ответ, следует совету.
— Мне кажется, у Гана одни из лучших в UFC уклоны головой. Особенно впечатляет, как он уклоняется от боковых ударов и всегда перекрывает челюсть ладонью. Вы как-то работаете над уклонами?
— А ты хорош. Не каждый обратит внимание на этот нюанс. Мне много пишут советов в директ: «Тренер, очень уважаю вас, но не могли бы вы поднять руки Сирилу, я боюсь, что его нокаутируют». Я отвечаю: «Много ли вы знаете бойцов в UFC, кто каждый бой заканчивает с чистым лицом? Думаете, это случайно, что лицо Сирила после каждого боя без крови, синяков и царапин? Он провел пять раундов с третьим номером рейтинга и закончил бой с чистым лицом — думаете, случайно?» Нет, все это, конечно, неслучайно. Он очень одарен. В какой бы ситуации боя он бы не оказывался, его рука всегда перекрывает челюсть. Даже если он не видит удар, рука каким-то непостижимым образом все равно оказывается в защите. Он всегда ее возвращает в ключевой момент. Это рефлексы. Мы не работаем над этим специально, это просто вот такой его бойцовский ДНК.
Хотя когда мы стоим на лапах, я всегда стараюсь атаковать его. Если вижу малейшую дырку в защите, сразу бью туда. Иногда доходит до того, что он прекращает бить и говорит: «Тренер, ну брось уже. Если я в реальном бою ударю тебя вот этим апперкотом, ты не сможешь ответить мне боковым в челюсть. Я просто нокаутирую тебя. Поэтому не надо тыкать меня, когда я бью». Я же отвечаю ему: «Я буду тыкать тебя, потому что хочу, чтобы до тебя никто никогда не дотронулся в боях». Над чем мы специально очень много работаем — так это над футворком. Очень, очень много. В уклонах головой я просто стараюсь отвечать ему лапой — так он знает, что я очень злюсь на него, потому что мне не нравится, что он раскрывается в защите.
Над футворком же мы работаем 30 минут перед каждой тренировкой. Это разминка Сирила. Он может семенить ногами, делать все эти прыжки 30 минут подряд и даже час. Если я опаздываю на тренировку, он семенит так целый час. Он может двигаться хоть целый день. Что же касается уклонов головой, у него очень развит этот инстинкт. Даже если он пропускает в челюсть, то смягчает удар, идя по его направлению и разворачивая голову. Но так — по нему очень редко кто попадает. Мы даже как-то проводили сборы с олимпийской сборной Франции по боксу, и там ребята тоже очень редко и с трудом попадали Сирилу в голову. Но Волков в этом плане самый неудобный соперник для Сирила, потому что он бьет в основном прямые панчи, а не боковые. У него очень длинные руки, много навыков, а теперь он нарастил кучу мышечной массы и будет превосходить Сирила еще и в силе удара.
— Волков был нокаутирован апперкотом Минакова и падал от этого удара в бою с Тимоти Джонсоном. Вы работаете целенаправленно над этим ударом сейчас?
— Да, мы работаем над ним целенаправленно.
«Сирил всегда ложится спать в 21:00 и спит, как ребенок, 10-12 часов»
— У Сирила дважды были мини-проблемы в UFC, когда он действовал немного лениво с дистанции, расслаблялся. С Таннером Бозером за такую лень он получил оверхэнд за ухо, а с Джуниором Дос Сантосом опасную ответную атаку. У него действительно есть такой недостаток — впадать в лень?
— Да, с Сирилом есть такая проблема. Все гении ленивы. Сирил — лентяй. Волков — трудяга, пахарь. Для Сирила все это игра, он не дает себе пинков. Очень ленивый парень, потому что талантливый. Он может вылезти из кровати и попасть в национальную сборную по любому виду спорта, который хочет. Мне постоянно задают такие вопросы: «Он что — правда, никогда не боролся до этого?», или «Он что — правда, никогда не боксировал по профессионалам до этого?» Люди спрашивают меня, зачем мы взяли бой с Волковым. «Тренер, он ниже вас в рейтингах, но очень опасен, зачем?» И я отвечаю: «Мне нужен соперник, который испугает Сирила. Который даст ему пинка. Потому что Сирил, которого испугали, сам очень опасен. Сейчас Сирил просто играет в боях в безопасную для него игру, не напрягается. Если же кто-то надавит на него, поставит в необходимость выиграть бой любой ценой, вот тут явится очень хороший Сирил».
— У Сирила есть вредные привычки? Любит ночную жизнь, фастфуд или что-то еще?
— Нет, здесь он идеален. Ложится спать в 21:00. Когда бы я его ни проверял, ни звонил — он всегда в 21:00 уже спит. Очень крепкая нервная система — мгновенно засыпает, спит долго и беспробудно. Минимум 10 часов в день. В предбоевую неделю — 12 часов. 10 — ночью и 2 — после полудня. Если он садится играть в видеоигры — немножко поиграл и тут же отключился. Фильм — немного посмотрел и тут же отключился. Ест всегда здоровую еду, никаких гулянок. Всегда с женой и дочкой. Ходит только в кино со мной или друзьями. В отпуске первым делом находит турник или что-то, на чем можно подтягиваться. Всегда качает пресс.
— Как выглядит его распорядок в день боя?
— До боя он кушает два раза. Завтрак и небольшой обед. Даже если бой очень поздно, больше он ничего до выхода не ест. В этот день мы стараемся много не разговаривать. Если мне нужно сказать что-то конкретное перед выходом, я говорю. Перед прошлым боем я сказал на выходе: «Помни, мы должны финишировать Жаирзиньо». Он ответил: «Понял, тренер». Сирил не любит воспринимать вещи слишком серьезно, поэтому ему нравится шутить, играть во что-то. В такой день мы постоянно на шутках. Он не любит, когда я говорю с ним громко, повышаю голос, повторяю что-то по несколько раз. Если я два раза говорю ему сделать что-то, и он не делает — то я больше не требую этого. Если с двух раз он не делает, значит просто не может сделать этого физически. Поэтому мы договорились с ним, если я два раза прошу что-то сделать, и он не может, то я должен предложить ему план Б.
— Вы можете обсуждать с Сирилом политику, может, он, например, сказать, что что-то во Франции ему не нравится?
— Да, он обсуждает это со мной, потому что мы в очень близких отношениях. С просто хорошими знакомыми он никогда не будет обсуждать политику. Когда же мы с ним с глазу на глаз, то обсуждаем политику, религию, все эти темы.
— Сирил дрался в UFC в Уругвае, Южной Корее, Сингапуре и США. Что он делает во время этих многочасовых полетов?
— Спит большую часть. Если полет 12 часов, он смотрит один фильм — и отключается. 10-10,5 часов спит беспробудно, как ребенок. Я в самолете смотрю один фильм, а затем открываю файлы на компьютере и работаю. Редко могу заснуть. Составляю геймпланы, что-то анализирую. Он же все время спит.
— Франсис Нганну так же легко спал в полетах?
— Франсис в ладах со сном, но не так, как Сирил. Тот спит, как ребенок. Франсис же немного подремлет, затем смотрит фильм. Потом слушает музыку. Потом ходит по салону туда-сюда.
«Франсис мог опоздать на встречу, потому что по пути встречал детей и играл с ними»
— Как Сирил и Франсис отличаются по чувству юмора?
— Сирил очень веселый, он любит смешить и смеяться сам. Это его отношение к жизни, ему постоянно нужна шутка. Франсис всегда очень любил шутить и играть, но с детьми. У него какая-то особенная связь с детьми, я даже не знаю, как это объяснить. Мои маленькие дочери обожали Франсиса. Если бы мне нужно было выбрать одного человека, на которого я бы оставил своих детей на месяц, я бы выбрал Франсиса и даже не беспокоился. Он помешан на детях, и всегда они у него вызывают особенные чувства. Если он идет на встречу, и тут по дороге попадаются дети, он забывает, куда шел, и идет к детям. И так он мог опоздать на встречу... И дети тоже к нему очень тянутся. И его чувство юмора с детьми гораздо более развитое, чем со взрослыми. Со взрослыми у Франсиса своеобразный юмор — ты можешь пошутить, и он делает вид, что не понял шутку и отвечает тебе прямо. И ты чувствуешь себя тупицей. Франсис шутит редко, только тогда, когда для этого подходящая ситуация. У него нет такой потребности в юморе, как у Сирила.
С Франсисом мы могли провести три дня подряд в одной комнате, и за это время он ни разу бы ничего не сказал. Только: «Идем на тренировку?» или «Идем обедать?» Но иногда, когда наступал день и Франсис вспоминал свою прежнюю жизнь в Африке, и мы давали ему возможность высказаться, он мог быть прекрасным, веселым рассказчиком, много шутить и смешить всех вокруг. У Сирила же для юмора открыт каждый день, абсолютно каждый. Он устраивает в зале камеди-шоу, и он очень заразительный. Прибывает Сирил, и все начинают обмениваться шутками. Сирил в зале использует шутки, потому что хочет, чтобы люди чувствовали себя здесь комфортно. Большинство бойцов — эгоисты, в хорошем смысле, я имею в виду. Они все подстраивают под себя и свои тренировки. Сирил — не эгоист. Если я пришел в зал, и у меня еще какие-то дела, говорю: «У меня много работы», он отвечает: «Тренер, никаких проблем, я тогда на снарядах поработаю, сейчас что-нибудь придумаю».
Если у меня плохое настроение, я в депрессии, то он может приехать ко мне домой, сказать: «Тренер, я собираюсь в кино, посоветовали хороший фильм. Пойдемте вместе». В реальности, ему нет дела до этого фильма, но он хочет, чтобы я развеялся. Сирил может позвонить мне неожиданно и сказать: «Тренер, не забудь, что завтра у Джона из нашего зала день рождения». Чтобы вы понимали, Джон — никто по большому счету. Он нигде не дрался, у него нет даже одного боя по любителям, он просто парень из общего потока в зале. Но Сирил помнит о нем. Для него важно, что нужно всех поздравлять с днем рождения. «Тренер, не забудь, что у того день рождения, не забудь и про вот этого. Ему очень важно, чтобы ты позвонил ему, потому что сейчас он проходит через развод с женой».
— Из вашего рассказа выходит чуть ли не идеальный образ Сирила — добряка и весельчака. Видели ли вы его когда-нибудь в ярости, злым?
— Ни разу. Но я видел, как он приходил в ярость в бою. Когда дрался с Адамом Дычкой в канадском промоушене ТКО. Сейчас уже никто не знает, кто такой Адам Дычка, но тогда это был тяж, которого уже почти подписал UFC (7-0, 7 побед подряд нокаутами. — Прим. «СЭ»). Именно после этой победы Мик Мэйнард захотел взять Сирила Гана не после пяти боев в ММА, как обещал, а уже после двух. Так вот, после первого раунда я даю Сирилу попить, а он отвечает: «Я не могу дышать». Я говорю, что сейчас вызову доктора, и мы остановим бой. Он говорит: «Дай мне две минуты, и я уничтожу его». И он вышел на второй раунд в ярости и начал забивать того. В итоге Адам Дычка просто сломался и сдался. После боя мы прибыли в больницу, Сирилу вставили трубку в легкое — у него оказался коллапс легкого, врач сказал, что если бы мы приехали позже, то Сирил мог бы умереть. Я сказал ему: «Ты безумец? А если бы он не сдался, как бы ты дальше вел бой? Ты мог умереть». А он ответил: «Когда я впадаю в ярость и хочу выиграть, мне уже все равно на мой организм. Просто все равно».
— Сирил уделяет футворку минимум 30 минут в день. В каком бою мы видели лучший футворк-перфоманс Гана?
— Его самый первый бой в ТКО. Бобби Салливан? Да, он самый. То, как менял направления Сирил в этом бою... Понимаете, сам по себе футворк хорош, но лучше, когда вы видите его в ситуациях и позициях, когда соперник очень хочет тебя поймать и обхватить руками. И в этом бою мы увидели в действии футворк Сирила, потому что Бобби гонялся за ним и хотел взять в захват. Смены направления, футворк и панчи на отступлении в этом бою Сирил показал отличные. Вот этот футворк на сменах направления мне очень нравится.
— Среди всех боевых дисциплин Сирилу сложнее всего было освоить борьбу?
— Нет. Сложнее всего ему далось джиу-джитсу. Что касается борьбы, то Сирил занимался одно время дзюдо, поэтому очень много борцовских движений он хорошо чувствует, чувствует пространство. Джиу-джитсу же далось ему непросто, именно понимание логики этого вида. Насруддин Имавов очень сильно его огорчал. В самом начале работы над БЖЖ я говорил Сирилу ложиться на спину, Насруддин занимал позицию сверху, и они начинали работать. Сирил ничего долго не мог сделать, его это так бесило! И только через время он, наконец, усвоил логику джиу-джитсу — что за чем следует, какая позиция считается хорошей, какая плохой, что такое хаф-гард и так далее. Когда он, наконец, понял позиции, то его просто осенило, у него пошел прогресс. С борьбой же у него всегда был порядок, многие отмечали, как технично он может бороться. Я не видел, чтобы его как-то обыгрывали в борьбе.
— Сирил придерживается интенсивной разминки перед боем — так, чтобы пропотеть?
— Я требую от него в раздевалке перед боем одного раунда работы на лапах. Не люблю, когда мои бойцы в самом начале боя получают очень высокий пульс. Если ты вышел и не очень интенсивно размялся, а соперник сразу агрессивно полетел на тебя, допустим, в желании забороть, то твой пульс от неожиданности подлетит очень высоко. И после такого ты уже не восстановишься до конца боя. Поэтому надо уже до боя забросить пульс высоко, а затем дать ему немного спуститься на уровень, близкий к среднему. И вот в таком состоянии выходить. Точно нельзя выходить на низком пульсе.
«В детстве отец просил меня гладить его вещи, потому что я делал это лучше нашей домработницы»
— Принимаете ли вы иногда советы от болельщиков? И смотрите ли какую-то ММА-аналитику на ютубе?
— Да, я принимаю иногда советы, мне много чего присылают. Я выбираю из этого то, что соотносится с тем, о чем я думаю. Что касается самообучения — так как я не только тренер, но и менеджер, я постоянно должен быть в курсе происходящего в мире ММА, политике нашего спорта, куче нюансов. Поэтому принимаю ли я душ, веду машину или готовлю еду, я постоянно что-то слушаю: это может быть Джо Роган, Люк Томас, Ариэль Хельвани, мне также очень нравится подкаст Джона Маккарти, смотрю почти все его выпуски.
Чем бы я ни занимался по быту, всегда слушаю что-то, чтобы оптимизировать время. На меня надеются много бойцов, некоторые из них очень любопытные и постоянно что-то спрашивают. Я чувствую очень неловко, если не могу ответить им. Сирил не такой, он никогда ничего не спрашивает о каких-то событиях в ММА, ему все равно. Но другие спрашивают, они очень верят в меня, поручают мне свою жизнь. Поэтому я должен быть информирован.
— Вы всегда очень стильно одеваетесь. Когда у вас началась эта любовь к хорошей одежде и стилю?
— Спасибо за комплимент. Удивительно, но неделю назад у моего тренера, первого и единственного моего тренера по ММА — Матью Никуа спросили в интервью: «Расскажите нам о Фернанде Лопесе». И Матью ответил: «Когда он впервые попал ко мне в зал, то ничего не знал о ММА. Но был очень стильно одет». Тренер часто давал мне советы по одежде, говорил, как важно, чтобы моя машина была вымыта. А у него была тогда на территории зала собака, она бегала по парковке и как-то попрыгала по моей машине. Машина была в отпечатках ее лап. Матью говорит: «Ну вот, машина грязная, давай-ка, помой ее». Я говорю: «Брось, Матью, у меня уже сил нет, тут всего лишь отпечатки лап небольшие». Он рассмеялся: «Я думал, ты клюнешь и будешь мыть, ты же, как девушка, помешан на внешнем виде и чистоте».
Не знаю, эта страсть к чистоте и красивой одежде у меня с самого начала была. Даже мой отец иногда спрашивал у меня советы по одежде. Не помню ни одного своего бойца, кому бы я не давал такой совет. Даже вот такой пример из детства. Я из хорошей семьи, у нас в доме был человек, который стирал, убирал, гладил. Но отец всегда просил, чтобы его одежду гладил я. Потому что я был помешан на доведении одежды до идеального вида. Я мог гладить рубашку полчаса, убирая малейшие складки. Отец потом говорил гувернантке: «Отдайте мою одежду после стирки Фернанду. Я хочу, чтобы гладил он». Я просто-напросто гладил лучше гувернантки.
— Завтра Сирилу Гану исполняется 31 год (12 апреля). Приготовили ему подарок?
— Да. Там ничего серьезного... Мне его вам принести и показать?
— Да, пожалуйста, будет очень интересно.
— Хорошо (уходит за подарком и возвращается). Вот такой противоугонный чехол для сигнализации. Когда у вас «Мерседес», а у Сирила именно «Мерседес», как и у меня — вы нажимаете на сигнализацию [чтобы закрыть дверь], загорается лампочка, и вот этот сигнал могут перехватить угонщики, которые неподалеку, и скопировать по нему [дубликат сигнализации]. Потом откроют им дверь и угонят вашу машину. Но если у вас такой чехол, вы два раза нажимаете сигнализацию, кладете ее в чехол, и им теперь не украсть сигнал. Маленький подарок, конечно, но все-таки.
— О чем мечтал 31-летний Фернанд Лопес? (11 лет назад)
— 31 год... По-моему, я мечтал... по-моему, я мечтал о том, чтобы стать бойцом UFC. Пока, наконец, не понял, что для этого у меня недостаточно бойцовского интеллекта. И тогда я стал тренером.
— На часах 22:00 по парижскому времени. Чем будете заниматься после этого интервью?
— Сначала я что-то поем. Потом мне нужно будет написать письмо группе бойцов, у которых завтра тренировка в моем зале. У нас большой поток людей, но помещение не такое большое. Поэтому нам надо всех раскидывать — профессионалы-тяжеловесы тренируется в такое время, легковесы в такое-то, любители — в такое-то. Мне нужно будет написать им письмо. Затем мне нужно будет составить тренировочный план на завтра для Алана Бауду, у которого скоро бой в Вегасе. Затем мне нужно будет снова вернуться к компьютеру и поработать над кое-какими менеджерскими делами, составить несколько писем для разных матчмейкеров.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю