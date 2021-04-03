Гематома-рог на лбу и нокаут ладонью. Как Франсис Нганну калечит в спаррингах

Кинг-Конг.

Самый стихийный талант в истории UFC Франсис Нганну всегда испытывал проблемы с поиском крепких спарринг-партнеров. Найти очень крупных людей 110-125 кг веса, в принципе, не так просто. А найти очень крупных, обученных и способных ставить сложные задачи перед бойцом мирового уровня, — вдвойне тяжело.

Поэтому часто камерунцу в зале приходится обходиться бойцами из нижних весовых категорий либо теми, кто заметно уступает в классе. А что может сделать Нганну, за секунды управляющийся с соперниками экстра-класса, с бойцами класса «Б»? Ну, например, в огромных 16-унцевых перчатках (в ММА дерутся в 4-унцевых) проставить на лбу гематому размером с рог или взять ладонью за подбородок и едва не оторвать голову.

«Перед Оверимом Франсис работал с одним парнем из Bellator, очень сильным борцом, - вспоминает в разговоре с JavierMendezAKAPodcast тренер Нганну по ударной работе Дьюи Купер. — Тогда у Франсиса совсем плохо было с техникой, особенно борцовской. И вот этот парень проходит в две ноги, прижимает Франсиса к сетке. Обычный боец здесь бы начал раздвигать широко ноги, чтобы его за них не перевели, делал бы андерхук и потихоньку выходил бы из позиции спиной у сетки. Но что сделал Франсис? Он взял рукой этого парня за подбородок и резким движением отодвинул от себя.

У того чуть не оторвалась голова! Она прокрутилась, как будто ее откручивали огромной отверткой, парень сразу расцепил клинч, упал на канвас и начал выть: «Аааа, черт, что это было, ааааа». Это был какой-то прием из крав-мага, уличных боев, даже не ММА. Одним движением ладони он чуть не оторвал голову этому борцу из Bellator! В другой раз, тоже перед Оверимом, Франсис нокаутировал трех человек за короткую спарринг-сессию.

Двух он вырубил меньше чем за раунд, а третьим заходил полутяж весом чуть больше 210 фунтов (95 кг). Мы специально третьим впускали маленького, потому что он должен был навязать Франсису мобильность, темп и измотать его. Но что сделал Франсис? В 16-унцевых перчатках он ударил его панчем, который мы называем «раскалыватель кокосов». Это даже не хук, не оверхенд, я не знаю, что это за удар, — он сделал бьющее движение, как будто хотел расколоть кокос наполовину. И он попал парню в макушку, нокаутировал его, и на месте удара у него выросла огромная гематома размером с рог! Он выглядел как карикатура из комиксов с этим рогом! А ведь Франсис бил в 16-унцевых перчатках. Обычно такая гематома на лбу появляется, когда попадают самым острием томагавк-локтя, а тут попадание было подушкой большой перчатки".