«Поверьте, у вас будет чемпион UFC в тяжелом весе». Что ждет Волкова после победы над Оверимом

Александр Волков нокаутировал легенду ММА Алистара Оверима на турнире UFC в Лас-Вегасе. Менеджер российского бойца Иван Банников рассказал «СЭ» о дальнейших планах Драго.

Александр Волков

Возраст: 32 года. Cтрана: Россия. Прозвище: Драго. Весовая категория: тяжелая. Победы: 33. Поражения: 8. Ничьи: 0.

Об Овериме

— Саша провел поединок прекрасно. Тотальная доминация. Мы знали, что ключ к победе — давление. Алистар очень не любит, когда ему больно, об этом нам сказал еще Сэмми (Шилт, легендарный голландский кикбоксер. — Прим. «СЭ»).

Алистар, в принципе, шел на серии из четырех побед. Бой с Розенструйком, я считаю, остановили очень рано .Он говорил, что это будет его последний забег за титулом. И сейчас забавно читать, что все, карьера Алистара закончилась, он старый... Конечно, когда вот так вот побеждают такого бойца, как Алистар, все начинают думать, что Алистар закончился. А он не закончился, он и сейчас прекрасный боец. Очень умный боец. Он и Саша — бойцы с самым высоким боевым IQ в тяжелом дивизионе. Бой показал, что, когда Саша уверен в своих ударах на 100 процентов... Вы видели, как Алистара шатало от обычных джебов. Были прекрасные калф-кики в начале боя. Мы их тренировали и очень ждали, когда Саша будет их бить.

О чемпионстве

— Думаю, Оверим находился в лучшей форме в карьере. Ему просто не повезло, что форма Александра сейчас сильно выше, чем у него. И у многих бойцов. Саша станет чемпионом UFC, попомните мое слово.

О больнице

— Сейчас и Саша, и Алистар находятся в больнице. Саша немного повредил ногу. Несильно, но нужно посмотреть — нет ли перелома. Они с Оверимом лежат через маленькую, тоненькую, пластиковую стенку друг от друга. Саша повредил ногу еще во время подготовки, мы очень переживали, видимо, та микротравма дала о себе знать после ударов. Тем не менее Саша победил.

О мощи Волкова

— Еще в предыдущем бою Уолта Харриса от Сашиного джеба левой начинало болтать. Соперники уже не просто пятятся от боли, а их болтает в состоянии грогги. Это уже другой уровень мощи. Посмотрите — Алистар пытался его перевести несколько раз, пытался входить в клинч, но у него ничего не получилось. Все из-за разницы в силе.

Как и любой хороший студент, Саша учится всегда. Есть правило: у самурая нет вершины, у него есть путь. Александр в этом плане абсолютный фанат боевых искусств. Он будет совершенствоваться во всех аспектах своей подготовки. Мы видим, что сейчас он не просто один из претендентов на титул. Многие в США уже написали, что именно Волков — тот человек, который сможет доставить самые большие проблемы Миочичу.

О болельщиках

— У Саши есть трудолюбие, потрясающие талант. Единственное, чего ему не хватает — веры в него болельщиков из России. Поверьте, у вас будет новый чемпион в тяжелом весе. Американцы от него в восторге, в шоке.

О будущем Волкова

— Сейчас важно, что решит UFC. Нужно посмотреть, что будет в бою Нганну — Миочич. Если выиграет Стипе, то нам не нужно будет драться ни с кем, а будем сразу выходить на чемпионский бой. Если выиграет Нганну, то дадут подраться еще с победителем боя Льюис — Блейдс.

Уверен, что Александр пройдет и Блейдса, и Льюиса. В прошлом бою с Блейдсом Саше не хватило подготовки. Блейдс тогда чуть не умер, пытаясь переводить Сашу, а переводить 120-килограммового Сашу с той физической силой, что у него есть... Думаю, он умрет уже ко второму раунду, а потом Саша его уничтожит. Льюис же не переживет и первого раунда, получая удары Волкова.

Сирил Ган — очередной хайп-трейн, я не верю в него. Розенструйк — неплохой боец, но мы все видели, как он подрался с Алистаром, мы понимаем, что с ним сделает Александр. Если уж Оверим бил его все пять раундов и просто расслабился в конце, то Александр бы просто не выпустил его из второго раунда, это точно.