Такого мы еще никогда не видели.

В ночь на 13 декабря в Лас-Вегасе пройдет заключительный номерной турнир UFC в 2020-м — UFC 256. Главный кард откроет поединок тяжеловесов, в котором встретятся бывший чемпион Джуниор Дос Сантос (21-8) и суперпроспект из Франции Сирил Ган (6-0, 3-0 в UFC).

Атлетизм Гана показывает, как пугающе усложняются ММА

30-летний Ган — уже вторая выдающаяся ручная работа тренера-новатора из парижского зала MMA-Factory Фернанда Лопеса. В декабре 2015-го он запустил в октагон своего первого откормленного монстра Франсиса Нганну и вот спустя пять лет творит на наших глазах техническую революцию в ММА с новым проспектом. Ган — это, с одной стороны, развитие уже начавшейся эволюционной линии в смешанных единоборствах, которую мы видим на примере Камару Усмана, доминирующего чемпиона полусреднего веса. Массивный, мускулистый боец с бездонным бензобаком.

Много лет нерушимым физическим законом ММА было правило, что боец с телом бодибилдера не может долго носить на себе все эти мышцы, он обречен провалиться в кислородную яму и устать во втором или третьем раунде. На примере Усмана мы видим, что можно быть мускулистой скалой, интенсивно бороться, выбрасывать больше 100 значимых ударов, много двигаться и при этом в пятом раунде сохранять неувядаемую свежесть и легкость (что мы видели в его бою с Колби Ковингтоном). Ган продолжает эту линию — нельзя сказать, что он суперраскачан и обладает поразительным рельефом, но это определенно массивный, мускулистый гигант размером с военную крепость, который при этом двигается на носках все раунды и не устает.

Помимо продолжения этой эволюционной линии Усмана, Ган уже производит революционные изменения в собственном дивизионе — тяжелом. Да, мы видели и до Гана легконогих тяжей — тот же Дос Сантос на пике был очень шустрым и подвижным, но лучшая версия бразильца весила 107-108 кг и рост Цыгана — 193 см. Ган выше — 196 см — и весит 112-114 кг.

Очевидно, что это атлетический скачок в габаритах — Ган массивнее, крупнее и шире, но при этом гораздо подвижнее.

Ган работает над футворком 30 минут в рабочий день и час — в отпуске

Сирил очень редко встает на всю стопу и постоянно передвигается на легкой пружине носка. Легконогость Гана, удивительная маневренность и работа ног (то, что мы называем футворком) — база и техническая опора французского бойца, с шлифовки которой он начинает каждую тренировку.

«Что касается Сирила Гана, он базовый таец. А в муай-тай у людей стоячая, «квадратная» стойка, они не семенят на носках, их стопа полностью прилегает к настилу, — рассказывал в интервью «СЭ» тренер бойца Фернанд Лопес. — Но Сирил — очень атлетичный от природы, и он может переносить свое тело, двигаясь постоянно на носках. У него нет тайской привычки стоять на всей стопе. Он легко переключился с тайской стойки на активный футворк.

Последние два года мы работаем над футворком, только над одним футворком, 30 минут в день, как минимум. Перед тренировкой я расставляю фишки и отметки в клетке, и Сирил двигается 30 минут подряд на носках по специальным углам. И этот футворк, эти тренировки над ним открыли для него вторую жизнь в спорте. Даже если меня нет в зале, он приходит, первым делом расставляет фишки в клетке и начинает 30 минут танцевать, летать, ускользать, как будто кто-то хочет его поймать.

Когда он в отпуске, единственное, что я прошу его делать каждый день, — это футворк. Каждый день он присылает мне видеотчет, как он работал над футворком. В отпуске он тратит по часу в день минимум на футворк. И мне нужно видео от него, чтобы я точно знал, что он сделал эту работу. Когда же он в зале, 30 минут футворка и затем 1,5 часа остальной тренировки. Двигаться, двигаться и двигаться. Когда мы начали практиковать эту систему, люди говорили: «Да он устанет летать так на носках». Но он никогда не устает, никогда. Он может активно двигаться на носках хоть весь день".

Тренер Гана выделяет у него экстракачество — язык тела

Помимо футворка Лопес выделяет у Гана и еще одно суперкачество — язык тела. Оба этих параметра очень редки для тяжей и поэтому должны дать Сирилу в этом дивизионе огромный перевес.

«Одного футворка мало, — говорит Лопес. — Есть такой навык, я называю его язык тела. И у Сирила есть язык тела. Когда он дерется, простые фаны думают, что он просто двигается по клетке, потому что надо же двигаться, но делать — ничего не делает. Но эксперты, которые видят движение Сирила, понимают, насколько он коварный боец. Насколько он обманывает соперников. Он делает ложные движения бедром, он может выбросить ложный локоть, ты не понимаешь, куда и зачем он двигается. Так же дерется и Адесанья. Он двигается и обманывает, двигается и обманывает, а потом — бум, и все. Это язык тела.

У Сирила есть и футворк, и язык тела. И вот это сочетание футворка и языка тела — огромное преимущество в тяжелом весе. В легчайшем весе эти два качества сами по себе уже не дадут такого перевеса, но в тяжелом они делают разницу. А когда у тебя еще и бойцовский интеллект в 9,5 по 10-балльной (Лопес ставит интеллетку Гана 9,5, Нганну — 7 — прим.), то представьте, на что способен Сирил в этом весе".

У Гана коварные сабмишены. Он уже стал автором самого позднего приема в истории тяжелого дивизиона UFC

Но о перспективах Гана нельзя было бы говорить настолько радужно, если бы он не был глубоко разносторонним универсалом. В том-то и дело, что огромный Ган два раза в трех своих боях UFC увел бой в партер и выиграл тончайшими сабмишенами. Лопес называет их «искрящимися, как шампанское». В интервью «СЭ» он объяснил, почему Ган так хорош в приемах джиу-джитсу.

«Обычно мы работаем над БЖЖ в самом начале лагере и в самом конце, когда мы сделали все базовую работу, — отметил Лопес. — Мы подключаем даже такие, как я называю их, «искрящие, как шампанское», техники вроде скручивание пятки или твистер. Сирил Ган безумно, черт возьми, хорош в выполнении сложных сабмишенов. В одной и той же позиции он может финишировать банана сплитом, твистером, армлоком. Он может делать такие приемы, которые вы даже не могли бы и вообразить, что может сделать типичный тяжеловес. Перед боем, в самом конце лагеря, мы думаем над тем, какой сабмишен мы применим, если у нас будет хорошая позиция.

К примеру, мы продумываем вариант: «Так, Сирил, если у тебя остается 30 секунд до конца раунда, делай вот этот сабмишен. Ты вне риска, даже если сабмишен не получится, за секунды он ничего не успеет тебе сделать». Если мы в середине раунда, то делаем вот этот сабмишен на случай, если он проходит тебе в ноги. Мы протоколируем раунды на промежутки, когда мы можем применять тот или иной сабмишен. Есть три приема, в которых он большой мастер. Твистер, гильотина и скручивание пятки. Эти приемы он может исполнить из любой позиции. Пятку он скручивает просто великолепно, если вы отдадите ему ногу, он унесет ее домой. Отдадите шею, он отсечет вам голову. Он очень тонко чувствует позиции в партере, его рефлексы помогают ему ориентироваться".

Бой Гана и Нганну где-то поблизости. Для их тренера это очень личная история

Еще один важный навык Гана, который не обходит стороной его тренер, — это храбрость новатора. Сирил не боится применять в бою новые трюки, в отличие от того же Нганну.

«У Сирила больше побед сабмишенами в UFC, хотя он прошел ту же школу нашего зала, что и Франсис, — говорит Лопес. — Франсис очень и очень хорош на земле, люди недооценивают его партер. Но есть кое-какая разница между ними. Когда начинается бой, Франсису тяжелее применять что-то новое из освоенных техник. Сирилу же плевать, он дерется так, как будто играет. Для него все это игра, он обожает применять новое.

Фернанд Лопес (слева) и Франсис Нганну.

Для Франсиса же бой — это очень серьезное испытание, марафон, не игра. Но для него это и хорошо, потому что в таком состоянии напряжения и даже страха он генерирует огромную силу. В каждый элемент и удар он вкладывает огромную силу, в каждый. Франсис не любит рисковать".

Невероятно интригует, что поединок Гана и Нганну может находиться от нас где-то поблизости. Ему не могут помешать никакие этические соображения, потому что оба тяжа давно не являются одноклубниками. Нганну покинул MMA Factory еще два года назад, и его уход Лопес воспринимает очень болезненно. По словам тренера, Франсис не сказал ни единого слова благодарности и везде дает понять, что к его успеху никто не причастен кроме него самого, хотя именно Лопес вытащил бездомного камерунца с улиц.

Сейчас Ган идет на серии из трех побед, Нганну — из четырех. Если Сирил выиграет у Дос Сантоса, их серии сравняются, и этот бой двух самых устрашающих тяжей планеты родом из маленького парижского зала будет иметь огромный смысл и готовую историю.