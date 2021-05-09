Боец из школы Шлеменко работал шахтером и едва не погиб. Его спасли в последний момент

Александр говорит про этого парня: «Вот, мечты сбываются!»

7 мая во Владивостоке Александр Шлеменко провел первый бой за полтора года — на турнире АМС Fight Nights. Он был явным фаворитом в поединке с бразильцем Марсио Сантосом, тем не менее бой получился для Шторма непростым. Итог: победа единогласным решением судей. По словам Александра, в клетку он вышел хорошо готовым физически, но эмоционально выхолощенным.

Дело в том, что до него на этом же турнире дрались пятеро бойцов из школы «Шторм». Шлеменко разминался и одновременно смотрел бои своих учеников — по телевизору, установленному в раздевалке. И очень сильно переживал. Четверо выиграли, один проиграл. Особенно драматичными получились поединки Дениса Архиреева (удивительным образом не сдался при армбаре, а в следующем раунде вынудил угол соперника выбросить белое полотенце), Михаила Дорошенко (уступал по очкам, но все же нокаутировал опытного Давида Хачатряна) и Вячеслава Бабкина (почти весь второй раунд Геннадий Ковалев был у него за спиной, но Бабкину удалось сконтрить и за несколько секунд до сирены забить противника).

«Мы только открылись в Новосибирске, и он пришел, — сказал Шлеменко после победы Дорошенко. — Он до этого не занимался, а работал на шахте. У него стоял вопрос — на шахте работать или драться. Он недавно даже хотел вернуться на шахту».

Дорошенко зашел в раздевалку «Шторма» после того, как в другой раздевалке поблагодарил за бой Хачатряна. Армянский боец бушевал, бил кулаком по стенам, ругался — он был очень недоволен решением рефери остановить бой. Тем не менее Михаил нашел в себе силы найти оппонента и пожать ему руку.

«Тебе нужно прозвище Шахтер, а не Бульдозер. Вот, мечты сбываются! Школа «Шторм!» — обратился Шлеменко к Михаилу.

«Я работал в шахте с 18 до 22 лет — в городе Риддер, Казахстан, — рассказал Дорошенко «СЭ». — Школу окончил, поступил в Риддере в аграрно-технический техникум. Мы с мамой вдвоем жили, она меня одна растила долгое время, и мне захотелось самому деньги зарабатывать. Устроился на шахту. Работал крепильщиком, бурильщиком, в проходке. Тяжелая, опасная работа — что касается проходчиков. У нас золотая шахта, там не так уж сильно опасно. А когда угольная — там все валится, там поопаснее. Но и тут были моменты, когда мог и не подняться.

Когда бурили, нас заваливало. Кровля уходила. Там арки ставили лесом, чтобы кровля не садилась, чтобы большие машины руду таскали. Наставников нам давали, чтобы обучали нас. У меня наставник был очень опытный. Так вот — мы в ковше были, начали работать, и пошел дымок сверху. Он кричит: «Прыгай!» А я в это время ворон считал. Он меня толкнул, и в этот момент в ковшик просто вся кровля сошла. Были и другие моменты.

Потом я переехал в Новосибирск — к супруге. Там жизнь тяжелая была. Там много кем работал — и официантом, и курьером... В шахте, в принципе, неплохие деньги зарабатывал, а там мелочь. И я уехал в Хабаровск работать. Затем вернулся обратно, мы сыграли свадьбу. А потом я начал заниматься — как раз Александр Павлович [Шлеменко] открыл филиал своей школы в Новосибирске. Я всю жизнь спортом занимался — лыжными гонками, год боксом, а когда в шахте работал, железки тягал. Так что это мое".