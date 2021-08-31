«Несколько дней я спал сидя, чтобы не видеть вертолетики». Как Забит вырубил Алджамейна Стерлинга вертушкой

Алджо до сих пор использует видео этого спарринга для мотивации.

В феврале 2017-го бойцовские дела свели нынешнего чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга и полулегковеса Забита Магомедшарипова в одном зале.

На тот момент Забит еще не дебютировал в UFC (его первый поединок там пройдет только в сентябре 2017-го). Хотя он активно и успешно тренировался у Марка Генри в Нью-Джерси, слава о его навыках ползла по Америке крайне медленно. Вот и неинформированный Стерлинг на предложение поработать с неизвестным дагестанцем легко согласился, даже не уточнив, кого ему предлагают.

Спарринг закончился для Алджо самым тяжелым нокаутом в карьере — в течение нескольких последующих недель он страдал от головокружений и сна в сидячей позе. Всю историю в деталях чемпион рассказал своему товарищу Крису Уайдману на его подкасте Won't Back Down.

Алджамейн Стерлинг: - Колено Яна попало мне в висок, но, к моему удивлению, у меня не было головокружений или сотрясения мозга. Вечером после боя меня, правда, вырвало, но ничего серьезного. Вот когда я по-настоящему страдал — это после спарринга с Забитом. Тогда у меня несколько недель были головокружения, мне диагностировали сотрясение. Как все случилось? У нас был день спаррингов, Рэй и Марк Генри привели какого-то парня, о котором я никогда не слышал.

Крис Уайдман: — А я, кстати, слышал о нем до этого. Что он в большом порядке. Он ведь гораздо крупнее тебя, огромный парень даже для полулегкого. Не сказать, что в вашем спарринге он действовал как-то чересчур жестко, но...

Алджамейн Стерлинг: - Я помню, как он поймал мой миддл-кик и просто снес меня подсечкой из дзюдо. Затем он поймал рукой другой кик, причем поймал его технически неправильно — он мог промахнуться рукой, и кик зашел бы в голову. Но он его поймал, а затем поднял меня и швырнул. Несколько раз он швырял меня по всему залу, я летал в разных направлениях. Я даже как-то хотел опубликовать это видео. Этот спарринг до сих пор хранится у меня в компе, я иногда пересматриваю его для мотивации. В этом плане я странный парень. (Смеется.) В тот день я понял, что в вопросе борьбы или дзюдо разница в габаритах значит очень и очень много. Увереннее всего я чувствовал себя с ним в боксе, мне казалось, что он не очень уверен в своих руках. Хотя это странно, учитывая, какая у нас с ним была разница в размахе рук.

А потом этот нокаут... Он выбросил вертушку с разворотом на 360 градусов, и кик попал мне сзади в шею, чуть пониже затылка. От удара у меня был эффект... как будто голова зазвенела. Я падал и смотрел ему в глаза. Падал, как в замедленном действии. Помнишь эти мемы с Энтони Джошуа, когда он падает от удара Руиса и его душа выходит из тела и улетает ввысь? Вот со мной было примерно то же самое. После этого нокаута я несколько дней спал сидя, чтобы не видеть вертолетиков. Причем этот нокаут случился через месяц после моего боя с Рафаэлем Ассунсао, в феврале. А в конце года был тот страшный нокаут с Марлоном Мораесом. Настолько брутальный, насколько это только можно представить.