«Я незаслуженно дала Забиту подзатыльник, а он даже не оправдывался. Улыбнулся и ушел»

Редкий характер

Несколько дней назад мир ММА прорезала грустная новость — Забит Магомедшарипов может завершить карьеру. Весть из разряда шокирующих — зачем молодому бойцу, идущему на шести победах подряд, с огромной фан-базой и одним из самых зрелищных стилей во всем ростере UFC заканчивать карьеру?

Позже информагентство ТАСС распространило информацию, что боец перенесет операцию и только потом будет принято решение, продолжит ли он карьеру. Пока неизвестно, состояние ли здоровья — главная причина всех этих разговоров, но уже становится примерно понятно, что бои для Забита не вопрос жизни и смерти — он готов уйти когда угодно. Магомедшарипов всегда был, пожалуй, самым неагрессивным российским бойцом — расслабленное и улыбчивое лицо, какая-то мечтательная отстраненность, природная скромность и немногословность, нулевая вовлеченность в обсуждения чужих выступлений.

Прекрасно помогает понять его характер одна детская история, случившаяся в пору учебы Забита в дагестанской школе боевых искусств «Пять сторон света».

«Забита к нам привел его дедушка, — вспоминает Ольга Магомаева, супруга создателя «Пяти сторон света» Гусейна, в разговоре с «СЭ». — Такой строгий дедушка в большой каракулевой шапке. Привел маленького Забита и говорит строго: «Он должен быть в вашей школе! Должен быть!» Забит был скромным и улыбчивым. Как-то я ему дала подзатыльник незаслуженно. Захожу в палату — кровать разворошена, не заправлена, бардак, все валяется. Тут Забит пробегает. Ловлю, бью ему подзатыльник: «Ты что делаешь?! Почему бардак?»



Забит улыбнулся, заправил кровать, ничего не сказал. Показал жест Инь и Янь (соединение ладони и кулака, фирменный жест школы «Пять сторон света»), еще раз улыбнулся и ушел. Он не оправдывался: «Это не я, я ни при чем», ничего такого.



Я потом Гусейну рассказываю про это. Он: «Это не мог быть Забит! Он не устраивает бардак». Я говорю: «Да нет же, это он!» Гусейн снова: «Нет, не он. Он не мог!» И потом действительно выяснилось, что это не Забит, другой мальчик. Я подошла к Забиту, снова в шутку даю подзатыльник: «Я у тебя взяла подзатыльник и теперь возвращаю. Прости меня, я ошиблась». Вот такой был Забит. Он не оправдывался, не говорил, что это не он, вообще ничего не говорил. Не хотел заложить товарища, да и просто — вот он такой».

Сам Гусейн Магомаев помнит маленького Забита слабым и болезненным, но с «врожденным чувством боя».

«Забит по природе своей физической ничего собой не представлял, — рассказывает «СЭ» Магомаев. — Кроме, может быть, только какого-то врожденного чувства боя. Я бы назвал это бойцовским интеллектом. Некоторые вещи он мог делать по наитию, сам не понимая, что делает. Это не значит, что тело у него было готово к этому — нет, я до сих пор считаю, что его тело еще не так готово, как может быть. Это природа такая у него. У него и свои изъяны были — очень уставал быстро, мы думали, как сберечь энергию, чтобы довести бой до конца.



Если бы вы его тогда видели, снедаемого болезнями, то подумали бы: «Какой тут талант может быть?» Ничего там не видно было. Ноги слабые, все слабое. И многие тренеры таких отсеивают. Поэтому Забит должен был брать эффективностью. И сейчас, видите, он в большом спорте. За счет как раз этой природы, которая в нем есть. Она есть в каждом, природа никого не обделяет, просто дает всем по-разному».

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Большое интервью с Гусейном Магомаевым выйдет на Youtube-канале «Ушатайка» и нашем сайте в течение месяца. Спорта там, кстати, не так много — мы обсуждали религию и философию (удивитесь, но для Магомаева второе торжествует над первым), семью, воспитание, смерть и тайны природы. Не пропустите.