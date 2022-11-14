Скончался один из самых грозных нокаутеров в истории ММА. Ему было всего-то 38

Энтони Рамбл Джонсон собирался провести в этом году бой.

Грустные новости разошлись по ММА-медиа вечером 13 ноября: не стало Энтони Джонсона. Первым об этом сообщил экс-боец UFC Джейк Шилдс. Рамбл скончался в возрасте 38 лет после продолжительной болезни, детали которой скрывал от общественности.

По информации Yahoo! Sports, причиной смерти стала полиорганная недостаточность из-за неходжкинской лимфомы и гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза (редкое расстройство иммунной системы). При этом неходжкинская лимфома не считается смертным приговором и, как правило, является излечимой формой рака.

О том, что у Джонсона серьезные проблемы со здоровьем, впервые стало известно осенью 2021-го. Тогда Рамбл снялся с поединка против Вадима Немкова в Гран-при полутяжей Bellator — бой не только определял финалиста турнира, но и был чемпионским. По посту Джонсона в соцсетях было понятно, что с ним стряслось что-то серьезное.

«Очень хотелось бы подробно рассказать о том, насколько я болен на самом деле. Просто знайте, что мне нужно как можно больше молитв, и увидимся в 2022 году, если бог даст. Никогда ничего так не боялся в своей жизни, но я оставался сильным благодаря поддержке друзей и семьи. Это будет битва, и мне придется копнуть глубже, чем когда-либо прежде. Люблю вас всех», — написал Рамбл и отметил, что болезнь не связана с коронавирусом.

Энтони Джонсон. Фото Соцсети

Менеджер Джонсона, Али Абдель-Азиз, дал ESPN комментарий, который позволял надеяться на лучшее. «Мы просто предпримем все необходимые шаги, чтобы убедиться, что Энтони здоров. Здоровье — наша главная цель. И я не сомневаюсь, что в будущем вы увидите его в клетке Bellator», — сообщил Али.

Спустя пару недель Энтони опубликовал видео, которое немного прояснило ситуацию, но не дало четкого ответа, чем именно болен Рамбл. «Просто показываю немного того, что происходит. Этому видео месяц... Когда я впервые попал в больницу из-за болезни, они выкачали все бактерии из моего желудка. Этот контейнер был размером с футбольный мяч. Неудивительно, почему я не чувствовал себя хорошо, но это только одна из причин, и только первая откачка, потому что они сделали еще одну через несколько дней, и у меня было еще много [жидкости]», — написал Джонсон.

Здесь становится понятно, что диагноз, о котором сообщают в Yahoo, похож на правду. Неходжкинская лимфома — это расстройство лимфатической системы. Лимфатические узлы выводят отходы и жидкость из организма, действуют как крошечные фильтры, удаляя чужеродные организмы и клетки. Но при неходжкинской лимфоме клетки лимфатических узлов бесконтрольно размножаются, а затем вторгаются в другие ткани организма.

Тем не менее после того поста в соцсетях начало казаться, что дела у Энтони пошли лучше. Он публиковал в соцсетях фото и видео из больницы и сообщал о прогрессе в лечении. «Мы закончили! Спасибо всем за молитвы. Вы все — великолепная система поддержки!» — написал он в октябре 2021-го.

Энтони Джонсон. Фото Соцсети

Но босс Bellator Скотт Кокер не торопился сообщать о возвращении Рамбла. «Не углубляясь в его самочувствие, в первую очередь он должен беспокоиться только о здоровье. Борьба будет всегда. Мы будем здесь и никуда не уйдем, но я не думаю, что он будет драться через полгода, четыре или восемь месяцев. Пусть не торопится, пусть выздоравливает, и когда он выздоровеет, мы сможем поговорить. Я хочу, чтобы он прожил долгую и здоровую жизнь, и это самое главное», — сказал Скотт в интервью MMA Junkie.

А в мае 2022-го все выдохнули, когда Рамбл сообщил, что поправился. «Доктор только что поделился хорошими новостями. Большие улучшения, сейчас я здоров и благословлен», — написал он. Вскоре Джонсон объявил о возвращении: «Если бы вы знали путь, по которому я иду, вы бы поняли, что это большой шаг. Когда я вернусь, вы увидите другую, более опасную версию. Доктор Пикок всегда держит меня наготове, когда анонсируется бой. Пока нечего объявлять, но, надеюсь, до конца года я получу зеленый свет», — сказал Энтони, который на снимке выглядел заметно исхудавшим.

Энтони Джонсон. Фото Соцсети

Следующие новости пришли через пять месяцев, и они уже не были позитивными. Али Абдель-Азиз попросил бойцовское сообщество молиться за Рамбла, потому что его проблемы со здоровьем вернулись. «Я хочу, чтобы все молились за него. Помолитесь об Энтони. Все проходит не очень хорошо. Он силен духом, но молитесь о нем. Я хочу поблагодарить Bellator, Скотта Кокера. Они поддерживали его. Вы не представляете, какую поддержку они ему оказывают. Энтони, будь сильным. Многие люди любят тебя. С ним все будет в порядке, но он плохо себя чувствует», — рассказал Абдель-Азиз в интервью ESPN.

А спустя две недели Джонсона не стало. Фанаты запомнят его по множеству брутальных нокаутов, прыжкам по весовым категориям, двух попытках забрать пояс у Даниэля Кормье и дуэли взглядов, когда он сговорился с Джоном Джонсом, и бойцы разыграли Дану Уайта.

После завершения карьеры Рамбл не бился четыре года, но затем подписался в Bellator, чтобы попробовать забрать миллион долларов за победу в Гран-при. Энтони успел провести только один бой, подарив болельщикам нокаут в поединке с бразильцем Аугусто Асеведо. Рамбл делал шоу, и единоборствам будет его не хватать.