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Боец MMA Валентин Молдавский: комментарий о смерти Григория Пономарева 20 сентября 2026

Молдавский о смерти Пономарева: «Очень жаль, хороший парень»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Российский боец MMA Валентин Молдавский в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о смерти бывшего чемпиона Fight Nights в тяжелом весе Григория Пономарева.

В воскресенье, 20 сентября стало известно, что Пономарев скончался в возрасте 31 года.

«Причину не знаю. Недавно узнал от ребят о смерти Григория, потом увидел в соцсетях. Он был хорошим парнем. К сожалению, получил травму, но нашел себя и вне бойцовского спорта. Очень жаль...», — сказал Молдавский «СЭ».

Пономарев провел в профессиональных ММА 9 боев и одержал 6 побед (5 нокаутом). Также он выступал за регбийную команду «Металлург» из Новокузнецка.

Летом 2023 года Пономарев получил тяжелую травму колена, после чего приостановил спортивную карьеру. Он занимался косметической медициной и консультировал бойцов по фармакологии.

Григорий Пономарев.Умер экс-чемпион Fight Nights Григорий Пономарев. Бойцу недавно исполнился 31 год

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Валентин Молдавский
Григорий Пономарев
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