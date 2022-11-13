Перейра железно доказал нам, что генетика первичнее труда. Его метаболизм — это нечто
Алекс Перейра снова добрался до Исраэля Адесаньи своим смертью помеченным левым хуком и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.
На этот раз нокаут не получился однопанчевым, как пять лет назад — тогда он пришел из ниоткуда. В этот раз Поэтан отбил сопернику ноги, лишив его подвижности, отогнал к сетке и закидал ударами. Честно говоря, такой нокаут было представить сложнее всего — уж слишком подвижный, юркий и умный боец Адесанья, чтобы вот так загнать и обездвижить себя. Но у него тоже есть ноги, ноги очень длинные, и бразилец их как следует размял своими каменными голенями.
Желудок Перейры работает, как перерабатывающий завод. Он может через час после взвешивания уплетать «Ферреро Роше». Это почти что преступление в ММА-диетологии
Победа Перейры — огромный аргумент в извечном споре, что первичнее — генетика или труд. Дело даже не в том, что бразилец начал заниматься спортом только в 22 года и в ненормально быстрые сроки стал профи высокого уровня. Нет, дело в его уникальном метаболизме, помогающем ему творить чудеса в сгонке веса. Перейра — очень крупный средневес, на недавнем фото он выглядел ощутимо габаритнее полутяжеловеса Доминика Рейеса.
Бразилец порой публикует в соцсетях скриншоты с взвешивания в межсезонье — на его весах вполне может гореть цифра в 106 кг. Хотя бойцы ММА — это самые отважные и подготовленные весогонщики в мире, даже среди них 20 килограммов сгона — это суперэлитный клуб. В принципе, если очень постараться, многие на топ-уровне могут осилить такой спуск, но только считаные единицы при этом сохранят силу, подбородок и выносливость. Перейра в этом элитном клубе — председатель.
Если вы посмотрите на его YouTube-канале влог со дня взвешивания, то обнаружите, что спустя всего час после завеса он уже наяривал конфеты «Ферреро Роше». Почему это должно удивлять? Потому что есть железный закон высококлассной ММА-диетологии, что первые три часа после сгонки нужно пить жидкости, самые разные, в основном обогащенные электролитами и всевозможными микроэлементами. После очень сильного сгона нельзя сразу есть, потому что желудок не способен задерживать ничего, порой даже простую воду. Перейра же убрал двадцатку и ест не самые полезные сладкие конфеты — и это спустя час после взвешивания, на котором он последним во всем карде встал на весы! Вот такой у бразильца желудок. Закинь в него кусок медной руды, и он переработает его так, как будто это пакетик вареной гречки.
На портале Vale Tudo он как-то подробно рассказал о своем метаболизме — оказывается, он может скинуть 7,7 кг за три часа легкой работы на лапах, без парилки и горячей ванны. Что и дня не проводит без выпечки. Точно такой же генетический фрик был, к примеру, Даниэль Кормье. У нас почему-то принято считать, что Кормье — это такой обделенный талантом толстяк, который все заработал одним трудом.
Вздор! Кормье точно такой же феномен уровня Поэтана и даже круче. Человек семь-восемь месяцев в году неправильно питался, ел лапшу «Рамен» и бургеры, распивал газировку, затем заходил в кэмп, сгонял 20 кг и так восстанавливался, что держал страшные колени Густафссона, панчи Рамбла, был быстрым, сильным и выносливым. Кормье, безусловно, мегапахарь, но без генетики он бы никогда не оказался там, где он сейчас. И все эти сгонки Кормье проделывал до расцвета UFC PI. Поэтому, как бы вы ни трудились, поставить такой метаболизм — почти нереальная задача. Все это позволило сегодня Перейре выглядеть гораздо крупнее Адесаньи и благодаря этому делать огромное количество выгодных для себя вещей — работать первым номером, прижимать, дотягиваться, выигрывать клинч и борьбу, иметь перевес в ударной мощи.
Адесанья провел 9 титульников за 3 года — это безумный и ненужный темп. Если бы он был избирательнее, то по-прежнему ходил бы в чемпионах
Второй момент, о котором хотелось бы сегодня поговорить, — это то, как Исраэль Адесанья показал нам своим поражением, почему важно грамотно управлять своей карьерой на ее самом важном этапе — когда ты защищающий пояс чемпион.
Вдумайтесь, Адесанья подрался 14 раз за 4 года и НИ РАЗУ не получал травмы и не ложился на серьезные операции. Ни разу не снимался с боя, не отодвигал бой, не уходил в простой и даже в самый разгар пандемии (2020-й) он подрался дважды. Сейчас он вообще провел три титульных боя за девять месяцев, что абсолютная дикость. Иззи был святой наивностью и дрался со всеми подряд (скача по разным весовым) и в диком темпе — и в итоге у него уже две «баранки».
Я хорошо помню, что в том же году, в 2018-м, в UFC дебютировал Петр Ян, дебютировал блестяще, выиграл три боя за полгода. Но даже Петр за эти четыре года подрался меньше Адесаньи (11 боев против 14 у нигерийца), лег на операцию локтя и отодвинул на несколько месяцев первый бой со Стерлингом. Адесанья же ничего не отодвигал, не ложился на операции и дрался чаще Яна. Вдумайтесь, какой это темп — 9 ТИТУЛЬНЫХ боев за три года. Не просто боев, а титульных. Титульные поединки — это минное поле, здесь уже не получится проскочить на том кураже, который у тебя был на пути к титулу. Здесь нужно быть очень избирательным, если ты хочешь держать пояс подольше.
Адесанья не использовал ни одной «подсказки друга» за все свои титульные бои:
Он ни разу не взял себе fun fight и вообще не использовал ресурс матчмейкинга. У Джона Джонса был фан-файт, когда он дрался с Челом Сонненом, бойцом даже не уровня топ-15 полутяжелого веса. У Камару Усмана был фан-файт — реванш с Масвидалем, у Андерсона Сильвы был фан-файт со Стефаном Боннаром. Почему фан-файты очень важны для доминирующего чемпиона? Они позволяют немного расслабиться и выйти из суперстрессовой последовательности «монстр за монстром, монстр за монстром», выиграть время. Конечно, фан-файтеры тоже опасны, 45-летний Дэн Хендерсон, 12-й номер рейтинга, тоже предполагался как фан-файтер для Биспинга, но в итоге дважды уронил его и сломал орбитальную кость. И все же это был не Уиттакер, не Ромеро и не Мусаси (основные претенденты на то время). Те бы, может, орбиталку и не сломали, но пояс бы у Биспинга точно забрали.
У Адесаньи же, после того как он стал чемпионом, были только монстры. Единственный его соперник не по спортивному принципу в титульниках — это Ромеро на двух поражениях подряд. Но кто в здравом уме назовет Ромеро фан-файтером? Он едва не выиграл той бой у Иззи, вел 2-0 по раундам. Именно этот бой трансформировал в глазах болельщиков Адесанью в «Убеганью». От фан-файтера лучший ударник UFC никогда бы не бегал. А раз бегал — на то были причины.
Он ни разу не взял большой перерыв. Это очень-очень важная опция. Перейра — возрастной, 35 лет, дважды побеждал тебя. Ну выжди еще, залечи мелкие болячки, набери массу, пусть он пока подерется с условным Веттори. Посмотрите на Хабиба. Октябрь 2018-го — Конор, сентябрь 2019-го — Порье, октябрь 2020-го — Гэтжи. Какие промежутки! Даже если они были не по воле Хабиба (дисквал, ковид и т. д.), это все равно возможность разбухнуть, комфортно скинуть вес, скинуть его раз в год, а не два-три раза, поработать над навыками (именно в этот период Хабиб превратился из граунд-энд-паундера в супергрэпплера с сабмишенами) и т. д. Драться за титул с такими монстрами-весогонщиками, как Каннонье, Уиттакер, Перейра, ТРИ РАЗА за ДЕВЯТЬ месяцев — чистое безумие.
Многие почему-то не знают, что Уиттакер, несмотря на компактный внешний вид, тоже довольно много гоняет. На своем подкасте Grange TV он как-то говорил, что его максимальным весом в полусреднем дивизионе, когда он еще там выступал, были 106-108 кг!! Это больше, например, чем весил тяж Стипе Миочич во втором бою с Нганну!
То, что Уиттакер не огромный слон, не два метра ростом, — это не значит, что он весит мало. Есть понятие тяжелой кости, есть много чего. Чендлер и Конор — тоже малыши по 172 см, но они весят до 90 кг. А Конор сейчас — наверняка и больше 90 кг. Кевин Ли был 175 см и тоже мог гонять с 90 кг и выше в свои лучшие годы. Поэтому Уиттакер тяжелее Адесаньи, который никогда не гонял больше 10 кг. Может, не такой весовой читер, как Перрейра или Коста, но тем не менее.
Он никогда не использовал в боях военные хитрости. Это тоже очень-очень важно. Вспомните, когда Густафссон в первом бою с Джонсом начинал здорово вязать свои комбинации, Боунс сразу тыкал ему в глаз. Вспомните симуляцию Усмана с ударом в печень в первом бою с Колби.
Вспомните, как Мейвейзер бил соперников локтями, вспомните, как Алджо преувеличил страдания с коленом Яна, и это в КОРНЕ изменило его карьеру и жизнь. Он стал чемпионом, получил долю с PPV, получил время на операцию на шею, которая сделала его другим и помогла снова тренироваться очень много. Теперь он миллионер и уважаемый чемпион, а те, кто называли его клоуном, сами превратились в клоунов. Вспомните, как Деметриус Джонсон в первом бою с Додсоном, тяжелейшем бою, два раза оказался в нокдауне и в 4-м раунде нанес запрещенное колено. Оно сразу же поменяло все! Додсон после него стал сразу каким-то обмякшим, усталым, вообще не тем. И Мышонок довел дело до победы.
Вспомните, как смертельно уставший Фигуредо в первом бою с Морено засадил ему между ног и выиграл важнейшие пять минут на восстановление. Военные хитрости очень-очень важны. Адесанья же, я помню, когда дрался с Таваресом, получил замечание за вытянутые пальцы (даже не за тычок), немедленно принял его к сведению и больше вообще за бой не вытягивал их. Вот такой он законопослушный. Нужно быть хитрее, особенно когда ты доминирующий чемпион и все хотят забрать у тебя пояс.
В любой отрасли человеческой деятельности есть потолок навыков для конкретного поколения. Максимум, что ты можешь, — ДОСТИГНУТЬ этого потолка, прилипнуть к нему и скидывать оттуда конкурентов, не давать им занять твое место. Пробить этот потолок нереально, это нарушает все принципы природы и эволюции. В том-то и суть, что конкретное поколение ВСЕ СКОПОМ накапливает знания и умения, вкладывают всех себя, и потолок поднимается на миллиметр вверх для следующего поколения. И так это происходит всю человеческую историю в любом деле десятки тысяч лет.
В ММА Джон Джонс — какой бы великий он ни был — тоже не пробил этот потолок. Он достиг этого потолка быстрее всех своих современников, но потом к этому потолку начали подлетать другие. Александр Густафссон его избил и едва не забрал пояс. Тяжелый был очень первый бой с Кормье (гораздо тяжелее, чем кажется после первого или второго просмотра). Если бы Джонс мог снести этот потолок, тогда он бы просто финишировал вообще всех и не имел бы тяжелых боев. Но это нереально, это бывает только в сказке. У Хабиба был Тибау и мутнейшая история со взвешиванием на UFC 254, у Джонса были Густафссон и допинг-скандалы, у Деметриуса Джонсона - поражения Пикетту и Крузу, у GSP - Мэтт Серра и т. д. и т. п. Никто не смог пробить потолок и никогда не сможет.
Но благодаря:
— допингу
— фан-файтам и матчмейкингу
— грамотному временному планированию
— военным хитростям
(талант, труд, дисциплину и команду даже не перечисляем, это все понятно)
ты можешь удерживаться у этого потолка очень долго. Если не используешь эти рычаги, то твой максимум — это одна-три защиты титула, а потом дадут смачного пинка. Если хочешь править очень-очень долго, быть Джонсом, Мейвейзером, нужно задействовать ВСЕ рычаги.
Исраэль Адесанья уже никогда и не узнает, где бы он мог оказаться, если бы задействовал их сам. Но это никак не умаляет его великий путь.