Перейра железно доказал нам, что генетика первичнее труда. Его метаболизм — это нечто

Гоняет 20 кг, как будто это ерунда.

Алекс Перейра снова добрался до Исраэля Адесаньи своим смертью помеченным левым хуком и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

На этот раз нокаут не получился однопанчевым, как пять лет назад — тогда он пришел из ниоткуда. В этот раз Поэтан отбил сопернику ноги, лишив его подвижности, отогнал к сетке и закидал ударами. Честно говоря, такой нокаут было представить сложнее всего — уж слишком подвижный, юркий и умный боец Адесанья, чтобы вот так загнать и обездвижить себя. Но у него тоже есть ноги, ноги очень длинные, и бразилец их как следует размял своими каменными голенями.

Желудок Перейры работает, как перерабатывающий завод. Он может через час после взвешивания уплетать « Ферреро Роше» . Это почти что преступление в ММА-диетологии

Победа Перейры — огромный аргумент в извечн ом спор е , что первичнее — генетика или труд. Дело даже не в том, что бразилец начал заниматься спортом только в 22 года и в ненормально быстрые сроки стал профи высокого уровня. Нет, дело в его уникальном метаболизме, помогающем ему творить чудеса в сгонке веса. Перейра — очень крупный средневес, на недавнем фото он выглядел ощутимо габаритнее полутяжеловеса Доминика Рейеса.

Полутяжеловес Доминик Рейес (слева) и средневес Перейра. Фото Соцсети

Бразилец порой публикует в соцсетях скриншоты с взвешивания в межсезонье — на его весах вполне может гореть цифра в 106 кг. Хотя бойцы ММА — это самые отважные и подготовленные весогонщики в мире, даже среди них 20 килограммов сгона — это суперэлитный клуб. В принципе, если очень постараться, многие на топ-уровне могут осилить такой спуск, но только считаные единицы при этом сохранят силу, подбородок и выносливость. Перейра в этом элитном клубе — председатель.

Вес Перейры 11 августа этого года — за три месяца до боя он был выше нормы на 21 кг. Фото Соцсети

Если вы посмотрите на его You T ube-канале влог со дня взвешивания, то обнаружите, что спустя всего час после завеса он уже наяривал конфеты « Ферреро Роше» . Почему это должно удивлять? Потому что есть железный закон высококлассной ММА-диетологии, что первые три часа после сгонки нужн о пить жидкости, самые разные, в основном обогащенные электролитами и всевозможными микроэлементами. После очень сильного сгона нельзя сразу есть, потому что желудок не способен задерживать ничего, порой даже простую воду. Перейра же убрал двадцатку и ест не самые полезные сладкие конфеты — и это спустя час после взвешивания, на котором он последним во всем карде встал на весы! Вот такой у бразильца желудок. Закинь в него кусок медной руды, и он переработает его так, как будто это пакетик вареной гречки.

На портале Vale Tudo он как-то подробн о рассказал о своем метаболизме — оказывается, он может скинуть 7,7 кг за три часа легкой работы на лапах, без парилки и горячей ванны. Что и дня не проводит без выпечки. Точно такой же генетический фрик был, к примеру, Даниэль Кормье. У нас почему-то принято считать, что Кормье — это такой обделенный талантом толстяк, который все заработал одним трудом.

Вздор! Кормье точно такой же феномен уровня Поэтана и даже круче. Человек семь - восемь месяцев в году неправильно питался, ел лапшу « Рамен» и бургеры, распивал газировку, затем заходил в кэмп, сгонял 20 кг и так восстанавливался, что держал страшные колени Густафссона, панчи Рамбла, был быстрым, сильным и выносливым. Кормье , безусловно, мегапахарь, но без генетики он бы никогда не оказался там, где он сейчас. И все эти сгонки Кормье проделывал до расцвета UFC PI. Поэтому , как бы вы ни трудились, поставить такой метаболизм — почти нереальная задача. Все это позволило сегодня Перейре выглядеть гораздо крупнее Адесаньи и благодаря этому делать огромное количество выгодных для себя вещей — работать первым номером, прижимать, дотягиваться, выигрывать клинч и борьбу, иметь перевес в ударной мощи.

Перейра попадает по Адесанье правым прямым. Фото USA Today Sports

Адесанья провел 9 титульников за 3 года — это безумный и ненужный темп. Если бы он был избирательнее, то по-прежнему ходил бы в чемпионах

Второй момент, о котором хотелось бы сегодня поговорить , — это то, как Исраэль Адесанья показал нам своим поражением, почему важно грамотно управлять своей карьерой на ее самом важном этапе — когда ты защищающий пояс чемпион.

Вдумайтесь, Адесанья подрался 14 раз за 4 года и НИ РАЗУ не получал травмы и не ложился на серьезные операции. Ни разу не снимался с боя, не отодвигал бой, не уходил в простой и даже в самый разгар пандемии (2020-й) он подрался дважды. Сейчас он вообще провел три титульных боя за девять месяцев, что абсолютная дикость. Иззи был святой наивностью и дрался со всеми подряд (скача по разным весовым) и в диком темпе — и в итоге у него уже две « баранки» .

Я хорошо помню, что в то м же год у , в 2018-м, в UFC дебютировал Петр Ян, дебютировал блестяще, выиграл три боя за полгода. Но даже Петр за эти четыре года подрался меньше Адесаньи (11 боев против 14 у нигерийца), лег на операцию локтя и отодвинул на несколько месяцев первый бой со Стерлингом. Адесанья же ничего не отодвигал, не ложился на операции и дрался чаще Яна. Вдумайтесь, какой это темп — 9 ТИТУЛЬНЫХ боев за три года. Не просто боев, а титульных. Титульные поединки — это минное поле, здесь уже не получится проскочить на том кураже, который у тебя был на пути к титулу. Здесь нужно быть очень избирательным, если ты хочешь держать пояс подольше.

Исраэль Адесанья. Фото Соцсети

Адесанья не использовал ни одной «подсказки друга» за все свои титульные бои:

Он ни разу не взял себе fun fight и вообще не использовал ресурс матчмейкинга . У Джона Джонса был фан-файт, когда он дрался с Челом Сонненом, бойцом даже не уровня топ-15 полутяжелого веса. У Камару Усмана был фан-файт — реванш с Масвидалем, у Андерсона Сильвы был фан-файт со Стефаном Боннаром. Почему фан-файты очень важны для доминирующего чемпиона? Они позволяют немного расслабиться и выйти из суперстрессовой последовательности «монстр за монстром, монстр за монстром», выиграть время. Конечно, фан-файтеры тоже опасны, 45-летний Дэн Хендерсон, 12-й номер рейтинга , тоже предполагался как фан-файтер для Биспинга, но в итоге дважды уронил его и сломал орбитальную кость. И все же это был не Уиттакер, не Ромеро и не Мусаси (основные претенденты на то время). Те бы , может , орбиталку и не сломали, но пояс бы у Биспинга точно забрали.

У Адесаньи же, после того как он стал чемпионом, были только монстры. Единственный его соперник не по спортивному принципу в титульниках — это Ромеро на двух поражениях подряд. Но кто в здравом уме назовет Ромеро фан-файтером? Он едва не выиграл той бой у Иззи, вел 2-0 по раундам. Именно этот бой трансформировал в глазах болельщиков Адесанью в «Убеганью». От фан-файтера лучший ударник UFC никогда бы не бегал. А раз бегал — на то были причины.

Он ни разу не взял большой перерыв. Это очень-очень важная опция. Перейра — возрастной, 35 лет, дважды побеждал тебя. Ну выжди еще, залечи мелкие болячки, набери массу, пусть он пока подерется с условным Веттори. Посмотрите на Хабиба. Октябрь 2018 -го — Конор, сентябрь 2019-го — Порье, октябрь 2020-го — Гэтжи. Какие промежутки! Даже если они были не по воле Хабиба (дисквал, ковид и т . д . ), это все равно возможность разбухнуть, комфортно скинуть вес, скинуть его раз в год, а не два - три раза, поработать над навыками (именно в этот период Хабиб превратился из граунд-энд-паундера в супергрэпплера с сабмишенами) и т . д. Драться за титул с такими монстрами-весогонщиками, как Каннонье, Уиттакер, Перейра , ТРИ РАЗА за ДЕВЯТЬ месяцев — чистое безумие.

Многие почему-то не знают, что Уиттакер, несмотря на компактный внешний вид, тоже довольно много гоняет. На своем подкасте Grange TV он как-то говорил, что его максимальным весом в полусреднем дивизионе, когда он еще там выступал , были 106-108 кг!! Это больше, например, чем весил тяж Стипе Миочич во втором бою с Нганну!

То, что Уиттакер не огромный слон, не два метра ростом , — это не значит, что он весит мало. Есть понятие тяжелой кости, есть много чего. Чендлер и Конор — тоже малыши по 172 см, но они весят до 90 кг. А Конор сейчас — наверняка и больше 90 кг. Кевин Ли был 175 см и тоже мог гонять с 90 кг и выше в свои лучшие годы. Поэтому Уиттакер тяжелее Адесаньи, который никогда не гонял больше 10 кг. Может, не такой весовой читер, как Перрейра или Коста, но тем не менее.

Роберт Уиттакер и Исраэль Адесанья. MMAfighting.com

Он никогда не использовал в боях военные хитрости . Это тоже очень-очень важно. Вспомните, когда Густафссон в первом бою с Джонсом начинал здорово вязать свои комбинации, Боунс сразу тыкал ему в глаз. Вспомните симуляцию Усмана с ударом в печень в первом бою с Колби.

Вспомните, как Мейвейзер бил соперников локтями, вспомните, как Алджо преувеличил страдания с коленом Яна, и это в КОРНЕ изменило его карьеру и жизнь. Он стал чемпионом, получил долю с PPV, получил время на операцию на шею, которая сделала его другим и помогла снова тренироваться очень много. Теперь он миллионер и уважаемый чемпион, а те, кто называли его клоуном , сами превратились в клоунов. Вспомните, как Деметриус Джонсон в первом бою с Додсоном, тяжелейшем бою, два раза оказался в нокдауне и в 4-м раунде нанес запрещенное колено. Оно сразу же поменяло все! Додсон после него стал сразу каким-то обмякшим, усталым, вообще не тем. И Мышонок довел дело до победы.

Вспомните, как смертельно уставший Фигуредо в первом бою с Морено засадил ему между ног и выиграл важнейшие пять минут на восстановление. Военные хитрости очень-очень важны. Адесанья же, я помню, когда дрался с Таваресом, получил замечание за вытянутые пальцы (даже не за тычок), немедленно принял его к сведению и больше вообще за бой не вытягивал их. Вот такой он законопослушный. Нужно быть хитрее, особенно когда ты доминирующий чемпион и все хотят забрать у тебя пояс.

В любой отрасли человеческой деятельности есть потолок навыков для конкретного поколения. Максимум, что ты можешь , — ДОСТИГНУТЬ этого потолка, прилипнуть к нему и скидывать оттуда конкурентов, не давать им занять твое место. Пробить этот потолок нереально, это нарушает все принципы природы и эволюции. В том-то и суть, что конкретное поколение ВСЕ СКОПОМ накаплива е т знания и умения, вкладывают всех себя , и потолок поднимается на миллиметр вверх для следующего поколения. И так это происходит всю человеческую историю в любом деле десятки тысяч лет.

Исраэль Адесанья. Фото Соцсети

В ММА Джон Джонс — какой бы великий он ни был — тоже не пробил этот потолок. Он достиг этого потолка быстрее всех своих современников, но потом к этому потолку начали подлетать другие. Александр Густафссон его избил и едва не забрал пояс. Тяжелый был очень первый бой с Кормье (гораздо тяжелее, чем кажется после первого или второго просмотра). Если бы Джонс мог снести этот потолок, тогда он бы просто финишировал вообще всех и не имел бы тяжелых боев. Но это нереально, это бывает только в сказке. У Хабиба был Тибау и мутнейшая история со взвешиванием на UFC 254, у Джонса был и Густафссон и допинг-скандалы, у Деметриуса Джонсона - поражения Пикетту и Крузу, у GSP - Мэтт Серра и т . д . и т . п. Никто не смог пробить потолок и никогда не сможет.

Но благодаря:

— допингу

— фан-файтам и матчмейкингу

— грамотному временному планированию

— военным хитростям

(талант, труд, дисциплину и команду даже не перечисляем, это все понятно)

ты можешь удерживаться у этого потолка очень долго. Если не используешь эти рычаги, то твой максимум — это одна - три защиты титула, а потом дадут смачного пинка. Если хочешь править очень-очень долго, быть Джонсом, Мейвейзером, нужно задействовать ВСЕ рычаги.