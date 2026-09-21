Абубакар Нурмагомедов победил Давида Заваду в схватке по вольной борьбе

Экс-боец UFC Абубакар Нурмагомедов одержал победу на туше над Давидом Завадой из Германии в схватке по вольной борьбе, которая прошла на турнире AIGA в Стамбуле.

Нурмагомедов взял реванш за поражение, которое потерпел от Завады в ноябре 2019 года на шоу UFC Fight Night в Москве — тогда он проиграл Заваде удушением треугольником.

14 ноября Нурмагомедов проведет бой на турнире PFL в Дубае, его соперником станет Дэвид Мартинес. Это будет первый поединок по правилам ММА для Нурмагомедова с июня 2023 года.

Нурмагомедову 36 лет. В профессиональных ММА у него 17 побед, 4 поражения и 1 ничья.