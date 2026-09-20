Немков о смерти Пономарева: «Буквально недавно с ним списывался, сложно осознавать эту новость»

Российский боец PFL Вадим Немков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о смерти бывшего чемпиона Fight Nights в тяжелом весе Григория Пономарева.

В воскресенье, 20 сентября стало известно, что Пономарев скончался в возрасте 31 года.

«Пока не знаю причины смерти. Очень неожиданно все это... Буквально недавно с ним списывался. Сложно осознавать эту новость», — сказал Немков «СЭ».

Пономарев провел в профессиональных ММА 9 боев и одержал 6 побед (5 нокаутом). Также он выступал за регбийную команду «Металлург» из Новокузнецка.

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