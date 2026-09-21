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AMC Fight Nights

Причиной смерти бывшего чемпиона Fight Nights Пономарева стал оторвавшийся тромб

Сергей Филин
Григорий Пономарев.
Фото соцсети

Бывший чемпион Fight Nights в тяжелом весе Григорий Пономарев скончался из-за отрыва тромба, сообщил экс-боец смешанных единоборств Максим Дивнич.

Пономарев умер на 32-м году жизни 20 сентября.

«Дозвонился родственникам Гриши. Да, действительно, оторвался тромб. У него была травма ноги, колено, воспалительные процессы. Он еще ангиной то ли переболел, то ли болел. У него было тяжелое состояние. И вот оторвался тромб.

Гриша с супругой жил в Улан-Удэ. Хоронить будут в Новокузнецке. Сейчас ищут борт, чтобы отвезти. Как я понимаю, похороны будут в Новокузнецке в ближайшие дни», — рассказал Дивнич в посте, который опубликовал в соцсетях.

Григорий Пономарев.Умер экс-чемпион Fight Nights Григорий Пономарев. Бойцу недавно исполнился 31 год

Летом 2023 года Пономарев получил тяжелую травму колена, после чего приостановил спортивную карьеру. Он занимался косметической медициной и консультировал бойцов по фармакологии.

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Источник: Соцсети Максима Дивнича
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Григорий Пономарев
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