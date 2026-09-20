Ушел из жизни бывший чемпион Fight Nights Григорий Пономарев

Бывший чемпион Fight Nights в тяжелом весе Григорий Пономарев умер на 32-м году жизни, сообщил в соцсетях боец Юсуп Шуаев.

Причины смерти не сообщаются.

Пономарев провел в профессиональных ММА 9 боев и одержал 6 побед (5 нокаутом). Также он выступал за регбийную команду «Металлург» из Новокузнецка.

Летом 2023 года Пономарев получил тяжелую травму колена, после чего приостановил спортивную карьеру. Он занимался косметической медициной и консультировал бойцов по фармакологии.

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