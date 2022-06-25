Шавкат Рахмонов ест конину каждую неделю: «Это самое хорошее мясо, в нем нет плохих жиров»

Большое интервью.

В ночь на 26 июня восходящая звезда полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов (15-0) подерется с Нилом Магни (26-8) в со-главном событии вечера UFC Vegas 57. Для казахского финишера, который нокаутировал и задушил 15 предыдущих оппонентов (трех из них в UFC), такой рейтинговый и заслуженный соперник — отменный шанс ускорить карьерный рост и подобраться к верхней десятке рейтинга.

В преддверии боя «Спорт-Экспресс» связался с Рахмоновым, чтобы поговорить о предстоящем турнире, Хамзате Чимаеве, любви к конине и нелюбви к уборке, которую за него делают жена и сестра.

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— Ты в этот раз подстриженный. Ходил в барбершоп или по-простецки дома кто-то подстриг?

— В Америке ходили в барбершоп. Нормально, но в Казахстане лучше подстригают (смеется).

— Тебя в апреле наградили в Казахстане государственным значком «Намыс». Мне показалось забавно, что награждали тебя такие серьезные руководители в костюмах, а ты пришел на мероприятие в джинсах и свитере.

— Я даже не знал, как надо одеваться (смеется). Просто я в таких местах особо не бывал, из-за этого так получилось (смеется). У меня костюм есть, но я в другом городе живу. Все вещи там, в тысяче с чем-то километров. А в Алмате я только год живу, недавно все вещи привез. Вот так получилось, че поделать (смеется).

— У тебя пару дней назад была проверка октагона, ты походил, прощупал все. Для некоторых бойцов это важный ритуал — ты к октагону в душе не обращался?

— Да он просто клетка, куда к нему обращаться (смеется). Просто атмосферу почувствовал, на днях выйду туда, просто представил, как выйду туда, примерно представил, как соперник будет двигаться.

— Мы недавно говорили с твоим тренером по Dar Team Азизом Разыевым, и он сказал, что в этом кэмпе ты набрал 2 кг мышечной массы. Удалось ее сохранить?

— Уже все ушло (смеется). Когда ты физическую подготовку делаешь, ты чуть вес набираешь, потому что качаешься. А когда входишь в обычный режим: борьба, спарринги — вес потихонечку спадает, ты в форму заходишь.

— Ты любишь турник и брусья, сколько раз подтянешься без раскачек?

— Я без раскачки давно не подтягивался, потому что нам постоянно взрывное подтягивание надо делать, это для нас полезно. И такое подтягивание, грубо говоря, с раскачкой идет. Думаю, 30 раз сейчас смогу подтянуться, и брусья где-то 30-40.

— Нил Магни — темповой боец. Как не давать ему навязать свой темп?

— Самому работать, бить его. Когда человека бить сильно, он не будет тебя так прессинговать.

Рахмонов привез в подарок партнерам по американскому залу Sanford национальный головной убор Казахстана. Соцсети Рахмонова

— У тебя очень мощные добивания сверху на земле, один-три удара и соперника в отключке. Но в стойке ты крайне редко нокаутируешь ударами с рук в голову. Почему?

— Я во все удары не вкладываюсь, стараюсь не проваливаться, где-то прочувствовать. Если только ошибку соперник допустит, то только тогда. Стараюсь головой думать, не переть просто вперед на нокаут, технично работать, не проваливаться. Это все IQ у тебя должен хорошо работать (смеется).

— Как тебе выступление Дамира Исмагулова в бою с Гурамом Кутателадзе?

— Хорошо выступил, хорошая победа, поздравляю его. В 70 кг перебить кому-то Дамира будет тяжело. Его только надо прессинговать, переводить в партер, тогда у него будут проблемы.

— Конина — важная часть казахской кухни. Ты сам ее любишь?

— Да, конечно. Постоянно ее кушаю, в неделю один раз, два раза, по-разному. Бешбармак люблю из нее, стейк. Я вообще мясо люблю, не только конину. Баранину, говядину, куриное мясо, рыбу. Все, что связано с мясом, люблю. В основном говядину кушаю, потому что конину каждый день невозможно, мне кажется, кушать. Кто-то кушает, но я, допустим, конину не могу каждый день. А так — это самое хорошее мясо, жиров плохих там нет, холестерина. Все жиры полезные. Считается деликатес (смеется).

— Вот Нейт Диаз — вегетарианец. Ты можешь себя представить не употребляющим мясо?

— Нет, я не могу представлять, честно (смеется). У меня даже в голову не лезет такая мысль. С детства, как родился, люблю мясо.

— Твоя родная сестра Сора, тоже боец, 21 июня отметила 21-летие. Что пожелал ей?

— Как обычно, семейные поздравления, ничего сверхъестественного. Пожелал, поздравил и все. Домой приеду, еще раз поздравим (смеется).

Шавкат и Сора Рахмоновы. из соцсетей Рахмоновой

— Азиз Разыев говорил, что когда твоя очередь на сборах мыть посуду, ты можешь сестру вместо себя припахать.

— Конечно (смеется). Я дома, честно говоря, убираться не люблю. Есть у нас женщины убирать — жена, сестренка.

— Ты когда смотрел бой Хамзата Чимаева с Гилбертом Бернсом, и Чимаев упал в нокдаун, съел все эти тяжеленные удары, у тебя не было чувства удовлетворения: «Ага, проучили тебя за хвастовство»? (Чимаев говорил в январе, что он не пропустил ни одного удара, а сколько пропустил Рахмонов — Прим.)

— Нет (смеется). Язык-то без костей, много чего можно говорить, что «Я не пропускаю» и так далее. Вот, пропустил. Но я его понимаю, это игра, чем больше ты говоришь, тем больше на тебя внимания обращают. Может, в жизни он не такой человек. Но здесь чем больше болтаешь, тем больше платят. Я не могу так говорить, допустим, потому что мне это не идет.

— Ты не думал о том, чтобы написать ему сообщение в личку какое-то, задружиться немного?

— Да не знаю, мы же соперники, как мы можем подружиться (смеется). Потом, после карьеры, может, подружимся.