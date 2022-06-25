Новичок команды Федора наглухо нокаутировал Бигфута. А до этого в клетке была драка

Веселый вечер ММА в Новой Москве.

Вчера дрались сразу два бойца из команды Федора Емельяненко. Начнем с Анатолия Токова. Токов уже давно достоин боя за титул Bellator, однако ему в соперники дали дебютанта промоушена, бойца с рекордом 11-5 Мухаммеда Абдуллаха. Токов легко победил. Причем при помощи того, что Абдуллах поскользнулся, когда пытался выбросить фронт-кик. Анатолий тут же залез ему за спину. Задушить не получилось, зато удалось закрепиться в доминирующей позиции. Токов начал бить-бить-бить, и рефери Дэн Мираглиотта остановил поединок. 7-0 — такая статистика у российского средневеса в Bellator.

Будет ли его следующий бой титульным? Не факт. Скоро у Токова истечет американская виза, а учитывая, что эту он получал больше двух лет... Вообще, учитывая, что Bellator, похоже, взял курс на игнорирование российских бойцов, команде Федора есть смысл нацелиться на другие лиги. Только вот в Bellator платят лучше, чем где-либо еще.

Команда Fedor Team была создана примерно пять лет назад, и долгое время ее состав не менялся. И вот оказалось, что Федор Емельяненко решил состав расширить. Новичком Fedor Team стал тяжеловес из клуба «Кузня» Олег Попов. И вчера Олег провел бой с человеком, который нанес Федору, возможно, самое болезненное поражение. Фабрисиу Вердум и Ден Хендерсон поймали Федора на ошибках, Мэтт Митрион и Райан Бейдер воспользовались тем, что Емельяненко не увидел их удары, Тсуеши Кошака и вовсе победил благодаря рассечению и своему запрещенному удару. А вот Антонио Силва безоговорочно забрал у Емельяненко целый раунд (второй), после которого изрядно побитого Федора драться уже не выпустили.

Было это в феврале 2011 года. И если Емельяненко и сейчас, 45-летний, готов биться с топами, то Силва превратился в отпетого джорнимена. В Москву он приехал с 10 поражениями подряд! Приехал на два боя. Сначала состоялся поединок с Вячеславом Дациком в лиге Hardcore (результат пока не оглашается), а уже потом — бой с Поповым в MMA Series.

Дело было в Троицке (Новая Москва). Попов и Силва бились в главном бою, а со-главном сразились Сергей Бобрышев (14-2 в ММА) и блогер Святослав Коваленко (в принципе, он уже давно полноценный боец). Бой начался с того, что Бобрышев на приветствие Коваленко ударил ногой с разворота. А закончился тем, что Бобрышев стал забивать Коваленко в партере, после чего из угла Святослава вылетела черная футболка — в знак остановки поединка. Однако Сергей не успокоился. Он поднялся, оттолкнул от себя рефери и ткнул руками в плечи лежащего соперника (ударом это не назовешь). Затем в клетку ринулись секунданты. Один напал на Бобрышева, другой, явно тяжеловес, бросил Коваленко... Потом ситуация успокоилась, слово дали бойцам. Святослав назвал поступок Сергея подлым, обозвал противника алкашом и позором спорта и предложил его команде разобраться в лесу.

Наконец, в кейдж зашли Попов и Силва, больше известный по прозвищу Бигфут. Первый раунд получился очень скучным. Попов прошел в корпус, перевел Силву, а затем контролировал почти до конца 5-й минуты. А вот второй раунд получился очень коротким: бразилец пошел вперед, Олег поймал его левым навстречу и наглухо нокаутировал. Попову стало будто жаль соперника. Он удостоверился, все ли в порядке с Бигфутом, сел рядом с ним, сказал что-то ободряющее.

«Вроде впечатления от боя и приятные, но немного не по себе, — отметил Попов в беседе с корреспондентом «СЭ» Исламом Бабаджановым. — Этот человек — легенда. Я понимал, что он не на пике. И, по-моему, не особо в форме он был. Я такой нокаут не хотел. Хотел обычное легкое добивание. Я и рассечение не хотел ему делать. Просто так получилось — он пошел навстречу, я голову закинул и левым боковым попал. Нет, вложился в удар не сильно. Это, по-моему, единственный удар, который вылетает у меня на автомате и хорошо получается».

Попов на контракте с Bellator — помог Федор Емельяненко. Но с дебютом в американском промоушене есть проблемы: у Олега нет ни американской визы, ни британской, ни шенгенской. «Я представляю клуб «Кузня» и Fedor Team. Надеюсь, в ближайшее время подерусь где-нибудь за океаном, — сказал Попов. — Почему еще не подрался в Bellator? В связи со спецоперацией. Думаю, это влияет. Плюс я на то время был военнослужащим. Я ушел [из ВС] по окончании контракта. Сейчас надо делать визу — «шенген». Загвоздка вся в этом — в визах, в «шенгенах». Вообще, мне уже давали соперника на май, на турнире в Париже, но все началось неожиданно, поэтому бой отменился».

И немного о карьере 30-летнего Попова. Он родом из Калмыкии, провел 16 боев — 15 побед, 1 поражение. Побеждал Антона Вязигина и Адама Богатырева. Теперь Попову нужен серьезный вызов. Если не в Bellator, то в России. И это точно не боец уровня нынешнего Антонио Силвы.