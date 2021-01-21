Он выступит в андеркарде боя Конора Макгрегора и Дастина Порье.

24-летний краснодарец Арман Царукян — один из самых многообещающих армянских талантов в истории UFC. В 2003-м в промоушен ворвался Каро Парисян (на определенном этапе шел в UFC на 9-2), c 2013 по 2017-й там доблестно бился Гегард Мусаси (9-3 в UFC. Ушел из промоушена на 5 победах подряд и 3 нокаутах подряд за 6 месяцев), и вот теперь почти одновременно туда зашли два новых таланта примерно того же уровня — Арман Царукян и 22-летний Эдмен Шахбазян (его родители переехали из Еревана в Лос-Анджелес в 1990-х).

Царукян — мастер спорта по вольной борьбе. Очень силен физически, легко прирастает мышечной массой (уже в 19 лет выглядел как машина), быстро набирает в ударной технике, за счет которой выиграл, к примеру, последний бой в UFC у крепчайшего Дави Рамоса. В дебюте вышел на коротком уведомлении против зрелого мастера высокого класса Ислама Махачева, стал первым, кто смог его перевести, не принял никакого ущерба и очень достойно отбился, проиграв решением. Показательно, что UFC положило обоим в карман по 50 тысяч долларов за бой вечера, хотя Царукян и Махачев, по сути, боролись все 15 минут и не высекли из друг друга ни капли крови. Промоушен почти никогда не дает бой вечера поединкам, где нет беспощадной мясорубки. Тем удивительнее, как так здорово и ярко боролись Ислам и Арман, что им за это захотели заплатить сверху положенного.

24 января Царукяна ждет первый бой в UFC с оппозицией нового уровня. Теперь ему нужно убирать с дороги ни добротных середняков — 34-летнего Рамоса и 31-летнего Обина-Мерсье, а бить такого же молодого и такого же перспективного, как он сам, — 25-летнего Насрата Хакпараста (12-3) из Германии. Это кикбоксер с хорошей защитой от борьбы и, возможно, лучшим левым оверхэндом в легком весе UFC, которым он уронил четырех из своих шести соперников в промоушене. Тем не менее, Царукян левой руки соперника не боится и знает, как ее нейтрализовать. Об этом, как и о своем состоянии и мыслях накануне главного боя в жизни, он рассказал в эксклюзивном интервью «Спорт-Экспрессу».

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— На часах 22.00 по Москве, вы только проснулись. Как проходит адаптация к часовому поясу и на какой режим дня стремитесь выйти?

— Стремлюсь придерживаться режима американского. Засыпать в 12.00 дня, просыпаться в 20.00. Иногда это тяжело, потому что все наши пресс-конференции, все интервью проходят днем. Приходится вставать посреди «ночи», идти сдавать тест или давать интервью, потом опять спать. Здесь либо UFC не продумало какие-то варианты для бойцов, либо нам просто нужно придерживаться дубайского времени. Но я для себя понял — у меня бой будет в 6.30 утра, это 5.30 по московскому времени, для меня это не вариант всю ночь бодрствовать, я потом под утро по-любому захочу спать. Поэтому лучше придерживаться американского времени.

— Сколько в среднем вам нужно часов на хороший сон?

— 8 часов достаточно для меня. От 7 до 9 самое лучшее. Но 9 не всегда получается, потому что нужно вставать, завтракать, делать тренировку. Чаще всегда я сплю 7-8 часов и потом днем досыпаю 30 минут.

— Недавно мы общались с Хавьером Мендесом, он сказал, что на «Бойцовском острове» в отеле слишком мягкие кровати — спину прихватывает. Вам нормально?

— Кровати удобные, подушки неудобные. У меня как-то голова на них слишком поднята. Надо свою подушку везде возить.

«Челюсть у меня держит как надо. На тренировках по 1000 ударов пропускаю»

— Вы последние месяцы провели в США. Что это дало?

— Повидал Лос-Анджелес, много разных городов. В целом США очень понравились. У меня была возможность сходить в разные залы, технику улучшал в разных местах, что-то подбирал. У кого-то больше по джиу-джитсу, у кого-то — по борьбе, забирал то, что мне нужно. В целом доволен кэмпом.

— С момента дебюта в UFC в апреле 2019-го — какие навыки развились острее всего?

— Я сейчас полноценно другой боец, более опытный. Начал думать во время боя. Улучшаю каждый аспект — выносливость, ударную технику, борьбу, джиу-джитсу. Хочу быть самым универсальным бойцом, чтобы когда говорили обо мне, удивлялись: блин, он и борец, и стоечник, и все на свете — что с ним делать? Хочу, чтобы ударники боялись моей стойки, а борцы — моей борьбы.

— В последнем бою с Рамосом вы уронили его левым хуком, когда он пошел на вас. Ваш первый нокдаун в UFC, и он случился из позиции контратакующего. По стилю и природе вам удобнее работать в бою вторым номером или первым?

— Я чувствую себя комфортнее первым номером, но с Рамосом мне нужно было работать вторым номером. Мое тело может делать все, это от генетики идет. Я если что-то отрабатываю — если сегодня у меня это не получится, то завтра получается. Нет ничего такого, что я не могу сделать долгое время.

Если я вижу, что с этим бойцом нужно вторым номером работать, я работаю. К каждому бойцу я ищу такой подход, чтобы они не читали меня. Сейчас более грамотно подхожу к боям, чтобы каждый раз что-то новое нести, интересное. Не допускать ошибок из прошлых боев. Где-то я пропустил удар, вот так поступил, они думают, что я снова попадусь, но я меняю геймплан. Проходы меняю в ноги, все меняю, чтобы не было чего-то, что они ждут.

— Какой типаж бойца удобен, какой нет?

— К ударникам легче подстраиваться. Я предпочитаю борьбу, переводить и на земле доминировать — это безопаснее, чем на стойке работать. В партере, если ты на голову выше, он тебе ничего не сделает. А в стойке эта разница уже не работает. Там если хуже тебя соперник, все равно одним ударом может все решить.

— Вы в UFC показываете гранитную челюсть. Махачев попал левым киком в голову, Мерсье два тяжелейших колена в челюсть довел — вы все легко съели. Хоть раз были потрясены?

— Еще не был потрясен. В начале карьеры у меня было поражение, когда меня потрясли. Мое лицо тогда даже не было готово к принятию ударов. Но потом я набрался опыта, сейчас на тренировке пропускаю по 1000 ударов — и для меня это вообще не проблема. Челюсть держит как надо.

«Перчатки в UFC идеальные для борьбы. Шорты буду менять каждый бой, пока все не перепробую»

— Хотел спросить о перчатках UFC. Рори Макдональд как-то говорил, что в Bellator перчатки удобнее, потому что в них бороться легче. Вы борец — для вас перчатки в UFC комфортные?

— Да, очень удобные. Палец открытый, и для борца это очень удобно. Бывают перчатки, когда палец закрытый, и ты когда захват берешь, большой палец закрыт, не двигается, и это очень сильно влияет на сжатие.

А в UFC перчатки самые идеальные для борьбы. И вообще они такие — я когда их надеваю, у меня удары начинают идти быстрее, сильнее, мотивация появляется, когда вижу их. Я из-за этого их особо часто не ношу. Надеваю их только уже ближе к бою, чтобы себя еще больше смотивировать, понимать, где я дерусь и для чего.

— В первом бою UFC вы дрались в стандартных шортах, но потом выбрали шорты с разрезами по бокам. Почему?

— Да я каждый раз шорты меняю. Сейчас вообще в лосинах буду. Красные лосины. Я буду все менять, пробовать. Но мне «гладиаторы» нравятся. Вот эти шорты с разрезом называются «гладиаторы» — они мне нравятся. Но у себя дома, считаю, нужно в копилке все виды шорт иметь. А потом, когда все перепробую, оставляю какие-то одни и буду в них драться. Я не суеверный. Есть люди, выиграли в одних шортах одного цвета, и все, постоянно в них. Мне на это без разницы, все меняю.

— Вы сейчас очень хорошо дышите. По функционалке для вас есть сильная разница между первым и вторым раундом и вторым и третьим?

— Конечно, есть разница. Но сказать, что я устаю, что мне тяжело, не могу. То, что у меня на лице усталость — это нормально. Я не люблю стоять, всегда в движении и невозможно не устать. Функционал у меня всегда был на хорошем уровне, я вообще за него не беспокоюсь. Знаю, что 15 минут в своем темпе я вытяну. В начале карьеры было тяжело, когда впервые три раунда проводил. А сейчас это как легкая прогулка. Пять раундов — вот это будет интереснее.

«С Хакпаратом будем под нужным углом. Его левая должна попадать либо в блок, либо мимо»

— Вы часто валите соперников, запрыгиваете в гард. Для вас предпочтительнее бить на земле ударами сверху или, может, хотите и сабмишены подключать?

— Каждый бой по-разному. В этом бою [против Хакпараста] я буду стараться удосрочить его. Не хочу, чтобы бой прошел весь отрезок. До этого я всегда ставил себе задачу провести все 15 минут. Для моего организма провести 15 минут лучше, потому что каждая минута дает опыт большой. Пробуешь разные тактики, техники — это хороший опыт.

— Ваш соперник Насрат Хакпараст четыре раза в шести боях уронил оппонентов левым оверхэндом. Как будете нейтрализовывать его левую руку?

— Он очень хорошо бьет руками, очень скоростной, очень взрывной. Но мы будем держать себя в том углу [линии-траектории] защиты, чтобы он не смог попадать этой рукой. Если он будет попадать, то в блок или мимо.

Рука у меня не должна быть опущена. По блоку ему, может, буду даже специально давать бить. Есть кое-какие заготовки, которые я буду использовать.

— Вы спарринговали с Дастином Порье и дрались с Исламом Махачевым. Кто из них выше классом, сильнее в принятии решений, понимании рисунка боя?

— Опыта больше у Дастина, он был в тяжелейших боях, дрался со всеми лучшими в мире. Но если они будут драться с Исламом, я буду уверен, что Ислам выиграет. Борьба у него на другом уровне, а борьба решает.

«Я за чистую еду. Колу даже нет желания пить»

— Ваш тренер Сергей Торосян вспоминал, как вы мальчиком пришли на первую тренировку к нему, он накинул треугольник, но вы не захотели сдаваться. Поразили его стойкостью. Хоть раз в карьере были близки к тому, чтобы в бою сломаться ментально?

— Не вспомню даже такого. Чтобы я сказал: «С меня хватит» или сдался. Я такой человек — пойду до конца, что бы там ни было. Самый тяжелый бой у меня в жизни был, когда я вес неправильно согнал. Очень сильно устал, это был мой первый трехраундовый бой. Когда первый раунд закончился, думаю: «Ничего себе, надо еще на второй идти?» Второй закончился, и так же — неужели еще третий будет? Я привык всех рано заканчивать, а тут три раунда. Такого не было ни разу, чтобы я хотел сдаться.

— Вы как-то говорили YouTube-каналу "Salim!", что очень любите орехи и сухофрукты.

— Люблю все орехи, ем их любые. Вот продается смесь сухофруктов и орехов, беру, еду в машине куда-то и ем их с чаем или кофе. Я за здоровое питание, даже не припомню, когда бургеры ел, в «Макдоналдсе» был или колу пил.

У меня даже нет желания ее пить. Слежу за собой, мне нравится чистая еда. А грязная — жирная и неправильная — такое не ем.

— Есть споры, работает ли спортивное питание и витамины или это все ерунда. Есть спорпит, который для вас однозначно работает?

— Безусловно, спортивное питание работает. Все в комплексе должно быть — правильное питание, спортивное и витамины. Сдавать кровь нужно, проверяться, смотреться, чтобы понять, какой спортпит и витамины подойдут. Выяснять, чего тебе не хватает, какого витамина. Если упал витамин D, если АСТ в крови понижен, то принимать меры. А просто как дурак покупать весь спортпит подряд — конечно, ты не почувствуешь пользы. Я когда готовлюсь, всегда витамины пью, протеин. Сказать, что я чувствую сильную разницу, не могу, но мой организм ее точно чувствует.

UFC не дают Царукяну нормально спать. «Выхожу в нижнем белье, хочу материться...»

— Вы спокойный, благодушный человек. Когда последний раз приходили в бешенство?

— Вчера. Чуть дверь тут не сломал. Я же днем сплю — уснул в 12.00, должен проснуться в 20.00. И меня в 13.30 разбудили, звонят: «Иди тест сдавай«. Я говорю им по-английски, что не могу, что я сплю, мне надо спать, пойду вечером сдавать. «Нет, ты должен сейчас«. Я бросаю трубку. Они опять звонят: «Ты должен сейчас. Или карантин тебе продлим«. Я такой сонный иду, у меня шторы закрыты, все темно, я выхожу, свет везде, начинаю просыпаться. Думаю, блин, сейчас не усну. Сдал тест, пришел, еле уснул в 15.00. И тут опять звонят: «Вам браслеты принесли«. Говорю: «Вечером заберу их» — «Нет, ты сейчас должен их забрать«.

Короче, двери открыл, два браслета надел, дал им две руки даже. Опять ложусь, еле засыпаю. В 16.30 кто-то бьет в мою дверь, прям сильно бьет. Я думаю: «Вставать не буду, чтобы сон не сбивать. Дальше сплю«. А они второй раз начинают бить! Думаю: «Блин, че за идиот? Че хочет от меня? Я сплю же«. Думаю, оставят там что-то и уйдут сами.

Дальше сплю, три минуты проходит, и опять стук сильный — уже ногами бьют в дверь. Я подскакиваю, думаю, ну все, пойду разберусь. Выхожу вот так, в нижнем белье, открываю резко дверь, хочу материться, а там девушка стоит. «Вы должны спуститься на чек-ин. Вам нужно дать интервью, получить питание, пройти обследование«. Я дверь прямо перед ней захлопываю: «Ничего не буду делать!» Ложусь спать, а она опять стучит: «Нет, вы должны пойти, иначе вас не допустят до соревнований«. Я говорю: «Хорошо». Дверь пинаю, злой такой был нереально... Сонный спускаюсь вниз, и знаешь, куда она меня заводит первым? Сразу давать интервью, там 20 журналистов сидит. И на английском языке! У меня мозг не работает, говорю: «Тяжелые вопросы не задавайте, я не спал«. И вот до 20.00 я все это проходил, постеры подписывал. И вернулся, попробовал уснуть и не смог. Не помню, когда последний раз такой злой был.

— Вы очень рано женились по современным стандартам, в 22 года. Недавно у вас родилась дочь. Вжились до конца в роль отца и мужа?

— Еще не понял (смеется). Рождение дочери, конечно, усилило меня. Дочка сделала меня спокойным, сдержанным.

Появилось больше мотивации добиваться результата, чтобы у нее все было хорошо. Зарабатывать деньги и обеспечивать ее всем, в чем она будет нуждаться.

— По 5-балльной шкале взаимопонимание с супругой на сколько бы оценили?

— На 5 (смеется).