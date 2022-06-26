Гамрот пересилил Царукяна спорным решением. Тренер армянина даже назвал судей гомосексуалистами

Пока бой года в легком весе UFC.

В Лас-Вегасе прошел один из самых высокотемповых пятираундовых поединков, который мы когда-либо видели в легком весе UFC. Арман Царукян и Матеуш Гамрот провели на двоих 29 попыток тейкдаунов, создавали длинные грэпплинг-завязки, свиповали друг друга, постоянно двигались и не забывали размениваться в стойке.

По итогам насыщеннейших 25 минут судьи пришли к выводу, что победу единогласным решением одержал польский боец, — они отдали ему три последних раунда. Судейское мнение разительно разошлось с карточками самых авторитетных ММА-изданий. 15 медиа отдали победу Царукяну и только шесть — Гамроту. Самое агрессивное несогласие с судейским вердиктом публично высказал краснодарский тренер Армана Сергей Торосян. В своих соцсетях он назвал то ли судей, то ли и их, и организаторов турнира вместе взятых представителями нетрадиционной сексуальной ориентации: «Гамрот не может, политика поможет. *******!»

Гамрот одержал победу единогласным решением. Zuffa LLC

На самом деле поединок получился настолько близким, сложным и многообразным, что даже после нескольких просмотров тяжело определить победителя. Формально Царукян перебил соперника в каждом раунде, в четвертом раунде даже вроде бы отправил поляка в нокдаун бэкфистом (хотя тот в момент удара выбрасывал кик и потерял равновесие — в таких ситуациях всегда сложно сказать, был ли это нокдаун), но в чемпионских раундах устал и позволил себя бороть. В третьем раунде Гамрот также был лучше в борьбе, собрал 1,5 минуты контроля, но в последние 30 секунд пропустил несколько ощутимых ударов и затруднил подсчет очков зрителям.

Со стороны кажется, что Царукян довел больше значимых ударов в корпус (благодаря мидлкикам) и по ногам, но на дистанции панчей поляк был лучше — у него постоянно доходил правый прямой и джеб, он регулярно наказывал соперника за плохо спрятанные кики. В борьбе же и активности Матеуш был получше — возможно, это и перевесило рисунок боя в его пользу. «Спорт-Экспресс» лично показалось, что бой можно было оценить как ничейный: два первых раунда забрал Царукян, третий и четвертый — Гамрот, а в пятом была ничья. Но UFC крайне редко фиксирует ничейные результаты — слишком это тормозит и запутывает дивизионы, оставляет много лишних вопросов.

Царукян после боя признал ошибки, но выразил уверенность в победе:

«Не знаю, что произошло. Я провел хороший лагерь... Я должен был подраться лучше, я знаю мои возможности. Это был мой первый пятираундовый бой. Я буду работать над моими ошибками, извиняюсь перед своими болельщиками, моими земляками из Армении. Думаю, все равно я выиграл этот бой, я выиграл три раунда, не знаю, что думали судьи. Я вернусь, я еще молод. Я не могу проигрывать, я знаю, что я лучше...»

Гамрот проводит тейкдаун. Zuffa LLC

Гамрот же на послематчевой пресс-конференции отметил, что именно борьба и выносливость принесли ему победу:

«Я уже дрался пять раундов в моей карьере и знал, что функционалка будет ключевой вещью в этом бою. По глазам Армана я видел, что с каждым раундом он уставал все сильнее и сильнее. Я знал, что мне нужно добавить темпа. Мой одиночный правый прямой хорошо заходил. Каждый правый прямой попадал ему. Его удары в корпус я не особо чувствовал. Когда ты в бою, из-за адреналина не так чувствуешь удары. Может быть, завтра я начну чувствовать их эффект. Но вообще Арман меня удивил, потому что я ждал хайкиков, поднял руку к голове, а он бил в корпус.

Это был очень близкий бой, после гонга я спросил Бориса: «Мы выиграли?» — «Не знаю, давай дождемся решения». Я думаю, моя борьба сегодня была лучше, мои проходы в одну ногу. Борьба стала ключом. Хабиб поздравил меня после боя, сказал, что я в будущем встречусь с Исламом. Думаю, Ислам побьет Чарльза Оливейру, я побью Джастина Гэтжи - и мы встретимся".