Рефери помог Харитонову победить. Российский боец остался недоволен и предложил сопернику реванш

Ветеран ММА бился с тем самым Фабио Мальдонадо.

Сергей Харитонов, Россия, 41 год. Тяжелый вес. В ММА: 33 победы, 9 поражений. В проф. боксе: 2 победы, 0 поражений. В проф. кикбоксинге: 6 побед, 4 поражения. В кулачных боях: 1 победа, 0 поражений.



Фабио Мальдонадо, Бразилия, Бразилия, 41 год. Тяжелый вес. В ММА: 28 побед, 16 поражений. В проф. боксе: 27 побед, 5 поражений.

Харитонов

Сергей Харитонов не всегда серьезно готовится к боям — все зависит от соперника. Например, в 2018 году против Джоуи Бельтрана (бились в лиге RCC) он вышел совершенно растренированный. Выиграл, конечно, но смотрелся неважно.

В августе 2021-го же Сергей дрался в Bellator в Чейком Конгом. И вот к этому бою он подошел так, как надо, — с четким геймпланом, проведя насыщенный тренировочный лагерь. Харитонов уверенно выиграл первый раунд, хорошо начал второй, но затем повредил руку, пропустил мощный удар, поплыл, оказался приджатым к полу и постучал после удушающего за секунду до гонга. Для того чтобы победить, Сергею нужно было просто выйти на третий раунд — Конго после остановки поединка не мог стоять на ногах от усталости. Обиднейшее поражение. Драма.

При этом 41-летний Харитонов доказал, что он по-прежнему в порядке, а своим боксом может доставить проблемы в ММА кому угодно — это не преувеличение, он действительно хорош в стойке даже сейчас.

Сергей не их тех, кто долго простаивает. Да и бизнесмен хороший — в том плане, что умеет находить выгодные бои. Например, в 2020-м он провел три боя: два в Бойцовском клубе РЕН ТВ, один — в промоушене своих друзей Parus. Все три выиграл, попутно взяв пять поясов (по два — WTKF и РЕН ТВ, один — Parus). Наверное, поясов могло бы быть и больше — Харитонов собирался выступить и в декабре 2020-го, но его планам помешало нападение Адама Яндиева. Потом Сергей помирился с Яндиевым, что сильно ударило по его имиджу. Ту историю десантнику будут припоминать еще долго, но в любом случае Харитонов — один из лучших российских тяжеловесов всех времен. Можно сказать, легенда наших ММА. По числу побитых звезд его из российских тяжей превосходит, пожалуй, только Федор Емельяненко (ну и где-то на том же уровне Александр Волков).

Мальдонадо

Сегодня Харитонов вышел в клетку/ринг в четвертый раз в 2021-м. Соперник — экс-боец UFC, бразильский боксер Фабио Мальдонадо. Тот самый, который в июне 2016-го устроил ад в клетке Федору Емельяненко. Федор тогда победил (хотя ничья была бы более справедливым результатом), но что он пережил в первом раунде... Обычно в таких ситуациях бои останавливают. Рефери же не рискнул это сделать. Емельяненко поднялся после нокдауна, пропустил еще несколько жесточайших ударов, но дожил до гонга, а затем забрал два раунда. Мужество невероятное. Но за Последнего Императора тогда было страшно. Мальдонадо решил продолжить карьеру в России, выиграл два боя, затем проиграл ТКО Никите Крылову.

Сейчас он представляется как джорнимен. Впрочем, выступает Фабио не так и плохо. После поединка с Крыловым он провел семь боев в ММА. Выиграл четыре, в трех проиграл. Но кому проиграл — Ивану Штыркову в Екатеринбурге да нынешнему топу UFC Иржи Прохазке. Еще было поражение от малоизвестного Чи Льюиса-Пэрри, но это был поединок за титул чемпиона UAE Warriors в тяжелом весе. UAE Warriors — далеко не самая слабая лига. Еще Мальдонадо за это же время провел шесть боксерских поединков. Тут с точки зрения статистики дело обстоит хуже — пять поражений и лишь одна победа. Но соперниками Фабио были крутые ребята — колумбиец Оскар Ривас (рекорд — 26-1), Майкл Хантер, Карлос Такам, Руслан Файфер. К слову, до этих поединков Мальдонадо в профессиональном боксе ни разу не проигрывал и шел на серии из 26 побед (правда, над ноунеймами). Так что бой ожидался интересный.

Бой

Турнир Parus проводился в Дубае, и похоже, что 99 процентов пришедших составили граждане России. В андеркарде, например, бился друг Петра Яна — Денис Лаврентьев. Денис избил канадца Джесси Арнетта. Ян после UFC 267 не стал покидать ОАЭ, так как решил поболеть за Лаврентьева. Он присутствовал на турнире и после боя даже зашел в клетку.

Затем настал звездный час друга Харитонова — Геры Грача, исполнившего патриотическую песню. Видеоряд был впечатляющим — с военной видеохроникой и кадрами из фильма «Александр Невский». В какой-то момент появилось изображение черно-желто-белого флага Российской Империи. Правда, вместо двуглавого орла на нем был размещен солнцеворот. Харитонов, как известно, язычник — но, может, это никак не связано.

Сергей начал бой с точного джеба. Вообще, левая рука залетала в лицо Мальдонадо раз за разом. При этом выглядел Харитонов достаточно грузным — видимо, к бою с Конго он все же готовился серьезнее. Фабио был быстрее и несколько раз неплохо попал. В целом поединок смотрелся бодро, было чувство, что кто-то упадет. Никто не упал, тем не менее российский боец победил техническим нокаутом. Харитонов потряс Мальдонадо правым прямым, затем добавил двойку, отбросив к сетку, потом — апперкот... И тут рефери остановил поединок. Хотя было очевидно, что Фабио был готов продолжать бой. Сергей недовольно развел руками.

Sergei Kharitonov stops Fabio Maldonado in the first round. The crowd didn't love it, a very cautious stoppage by the referee. He did Fabio a huge favor if we're being honest. #ParusFC pic.twitter.com/PV89ehlwpp — caposa (@Grabaka_Hitman) November 6, 2021

Затем была церемония награждения. На Харитонова надели чемпионский пояс (получается, его шестой за 22 месяца) и медаль, после чего ветеран толкнул речь, потребовав у Мальдонадо реванша.

«Немножко сам расстроен, честно говоря, — сказал Харитонов. — Помните, в прошлом году я тут закончил бой в первом раунде (Харитонов тогда нокаутировал британца Оли Томпсона. — Прим. «СЭ»)? Сегодня я хотел провести полную формулу поединка. Но так получилось. Ведь рефери виднее. Я хотел, чтобы все получили удовольствие от яркой победы. Если победил бы Фабио — значит, победил бы Фабио. Должен быть такой нокаут — чтобы соперник лежал».

«Я хотел яркой и красивой победы, — продолжил российский боец. — Думаю, для меня, как и для вас, будет принципиальным моментом... Сейчас я попрошу организатора Евгения Морозова, это наш идейный вдохновитель, наша мощь, гордость... Фабио — молодец (бойцы в этот момент обнялись. — Прим. «СЭ»), ты боец, навтыкал мне хорошо, жестко, ты красавец... Жень, думаю, зрители все не удовлетворены. Понимаю, что рефери — профессионал, он видел, что Фабио плыл, но, может быть, рано остановил. Считаю, что у нас должен быть матч-реванш. Жень, тебе слово. Кто знает, может быть, на следующем турнире повторим. Фабио расстроен, я расстроен, и зрители тоже расстроены! Все рады победе, но концовка должна быть жесткой, красивой, чистой».

Морозов в свою очередь заявил, что Parus постарается организовать бой-реванш на следующем турнире, который планируется провести в следующем году. «Некст еар, некст турнир, — заверил он. — Думаю, при первой же возможности состоится реванш между Сергеем Харитоновым и достойным бойцом Фабио Мальдонадо из Бразилии».

Ну а закончился бойцовский вечер концертом «фантастического Моргенштерна» (так его представил ринг-анонсер).