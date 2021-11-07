Дикая рубка в UFC. Гэтжи наносил страшные удары, но обезумевший Чендлер пер вперед с опущенными руками

Кошмарное зрелище. Просто кошмарное. Но поэтому ММА и смотрят.

Джастин Гэтжи, США, 33 года. Легкий вес. Статистика в ММА: 23 победы, 3 поражения. Место в рейтинге UFC: 2-е.

Майкл Чендлер, США, 35 лет. Легкий вес. Статистика в ММА: 22 победы, 7 поражений. Место в рейтинге UFC: 5-е.

Бой, заслуживающий главного события вечера на любом турнире UFC Fight Nights, был первым в основном карде UFC 268: Джастин Гэтжи против Майкла Чендлера.

Гэтжи не дрался год — с тех пор, как проиграл Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе. Джастин выиграл первый раунд (по мнению судей), а вот во втором Хабиб быстро его разобрал. В итоге американский боец сдался после треугольника (хотя до этого говорил, что не постучит ни при каких обстоятельствах). Нурмагомедов завершил карьеру, а Гэтжи решился на новый путь за поясом (до этого у него был временный, добытый в бою с Тони Фергюсоном в мае 2020-го).

Бывший чемпион Bellator в легком весе Чендлер дебютировал в UFC с красивого нокаута в бою с Дэном Хукером (январь 2021-го). Потом получил битву за титул с Чарльзом Оливейром. Недовольных было много — мол, как так, только второй бой в UFC, и сразу за титул. Чендлер доставил Оливейре проблемы, но проиграл техническим нокаутом.

Оба базовые борцы, но в ММА оба предпочитают биться в стойке. Гэтжи и вовсе будто бы забыл навыки вольной. Чендлер бьет тяжело, Гэтжи ОЧЕНЬ тяжело... В результате мы увидели зрелище 18+ - в том плане, что этот поединок смотрелся слишком жестоко.

Гэтжи выбросил лоу-кик (его коронная тема), Чендлер проатаковал левым боковым — и понеслась... Бойцы будто состязались в том, кто из них более жесткий мужик. Вкладывались в абсолютно каждый удар. Если бы существовала программа, измеряющая общий тоннаж ударов за бой, этот поединок, наверное, установил бы рекорд — пусть бились и не тяжи.

В первом раунде Майкл был опаснее, хорошенько тряханув соперника кроссами. Гэтжи реально шатало. Вообще, Джастин в последние два года стал куда рациональнее, чем раньше, но тут ему пришлось рубиться. А все из-за обезумевшего Чендлера, который вышел на бой с таким настроем, словно сделал ставку на то, что нанесет не менее 100 значимых ударов и пропустит как минимум столько же.

В концовке первого раунда Гэтжи начал перебивать Чендлера, а потом продолжил делать это после перерыва. В конце концов, Джастин срубил Майкла апперкотом. Все, нокаут? Как бы не так. Ченддер бросился в ногу, вцепился в нее и выжил. Он выглядел сильно потрясенным, но... Но вместо того, чтобы подсушить бой, снизить темп, он ринулся в рубку. Да еще с опущенными руками, дразня соперника жестами. Перед вторым раундом тренер — Генри Хуфт — сказал ему: «Майкл, не надо состязаться в том, кто жестче, ты можешь поплатиться за это, за эти опущенные руки» (не дословно). Однако Чендлер на это плюнул. Обычно у него поразительно профессиональный подход к боям — он спит на специальных матрасах, по-особому питается и все такое. Сегодня же в Нью-Йорке Майкл будто сошел с ума. Он будто ловил кайф от пропущенных ударов.

В перерыве Чендлер более-менее восстановился и в начале третьего раунда даже начал челночить. Впрочем, уже скоро он вернулся в более привычное для себя состояние (если говорить конкретно об этом дне) — состояние дикого боя с опущенными руками. Как он не падал — поразительно. Да и сам порой очень даже крепко попадал. Удивительно, что Гэтжи покинул октагон без ссадин на лице — он пропустил 103 удара (Чендлер — 116). А еще Майклу удался амплитудный бросок. Правда, Джастин грамотно сгруппировался и, приземлившись, оказался в выигрышной позиции за спиной и Чендлера. Спокойной получилась лишь последняя минута поединка — бойцы, видимо, осознали, что здоровье важнее зрелища.

Гэтжи победил единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Он провел бой в целом на своем уровне. Чендлер же, хоть и показал воинственный дух и поразительную стойкость, скорее разочаровал. Зрители любят рубилово, но мастерство бойца — это не только умение сильно и точно бить, но и умение не пропускать удары.

«Я ничему не удивлен, знал, что этот засранец развяжет войну, — сказал Гэтжи в октагон-интервью. — Он воин, мы с ним живем в неправильную эпоху, мы должны были бы драться насмерть в Колизее. Удивил ли он меня способностью держать удар? Нет, на этом уровне, где столько стоит на кону, ты должен отключить наглухо, чтобы выиграть. Я жду декабря и захожу следующим на очередь в титульник (титульный бой Чарльз Оливейра vs Дастин Порье состоится 11 декабря. — Прим. «СЭ»). Хочу драться с Оливейрой в Бразилии или с Порье в Луизиане — мне плевать».