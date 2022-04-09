«Командир прислал смс: «Спасибо, что спас мою жизнь». Тренер Петра Яна воевал в Афганистане

Армейские байки от Шона Кобера.

Любимый зал Петра Яна — Tiger Muay Thai на Пхукете. Однако из-за пандемии Петр не был там полтора года. К первому бою с Алджамейном Стерлингом он готовился в Екатеринбурге и в США (American Top Team), а к поединку с Кори Сэндхагеном — в Анапе и в Дубае. Причем в Анапу к нему специально прилетал австралиец Шон Кобер — тренер по физической подготовке Tiger Muay Thai. Под контролем Кобера он тренировался и в минувшем тренировочном лагере в Таиланде — перед реваншем со Стерлингом.

Кобер играл в регби, а потом стал военным. Служил шесть лет, ездил в командировку в горячую точку — в Афганистан.

Шон Кобер. Фото из личного архива Шона Кобера из соцсетей Шона Кобера

«Я демобилизовался в 2012 году, а из Афганистана вернулся в 2011-м, — рассказал Кобер на подкасте Fruiting Body Podcast. — Я дисциплинирован и структурирован благодаря службе в армии на протяжении шести лет, потому что... Послушайте, вот в чем дело: когда вы осознаете, что можете умереть, это заставляет вас разумно использовать свое время. К 25 годам я трижды составлял завещание. В Афганистане не раз оказывался в таких ситуациях, когда патрулирование могло стать последним в моей жизни. Я знал, что мы находимся на опасной территории. Нашего переводчика убили, другой мой товарищ лишился ноги, кого-то застрелили... Разное бывало. Когда ты сталкиваешься лицом к лицу cо смертью... Теперь это заставляет наслаждаться временем, который у меня есть, заставляет меня выжимать максимум из каждого дня. Вот откуда у меня дисциплина. Дисциплина — это свобода».

Кобер любит вспоминать воинскую службу у себя в соцсетях. Активно делится фотографиями, историями из своей жизни в армии и философскими рассуждениями. Мы выбрали шесть самых любопытных постов.

Шон Кобер. Фото из личного архива Шона Кобера из соцсетей Шона Кобера

1. В ресторанах на автомате ищет место у стены — с хорошим обзором

«Я поступил на военную службу в 2006 году и уволился ровно через шесть лет. Я не служил и 1/5 своей жизни, но шесть лет командировок, полевых учений, курсов, армейского образа жизни сыграли огромную роль в том, кем я сейчас являюсь.

Я всегда контролирую происходящее вокруг. А если не виду всей картины, то ищу необходимую информацию. Если пехотинец не понимает намерений командира, то ему трудно выполнить задачу. Но если он видит всю картину, то это позволяет ему проявлять инициативу в поисках наилучшего способа для достижения поставленной темы и правильно расставлять приоритеты.

В ресторанах я на автомате ищу место, которое позволяет мне видеть все пространство, включая входы и выходы. Сижу я там спиной к стене. Это позволяет мне контролировать ситуацию. Когда я был снайпером, то одна из моих задач заключалась в том, чтобы следить, фиксировать и сообщать в ежедневном режиме о каких-либо движениях, закономерностях. Я научился улавливать все, даже самые мелочи.

Шон Кобер. Фото из личного архива Шона Кобера из соцсетей Шона Кобера

Недавно я катался с друзьями (на чем именно, Кобер не уточнил. — Прим. «СЭ»), и только через 15 мину понял, что держал с ними особую дистанцию. Это укоренилось во мне — поддерживать определенное расстояние на местности. Это сводит на нет возможность, что вас вместе убьют очередью из пулемета или взрывом гранаты.

Пунктуальность для меня превыше всего. Если у меня назначена встреча, я подготовлюсь к ней и приду заранее. Я не раз сталкивался ситуациями, когда человек срывал сроки в работе — и этом сказывалось на всех. Иногда это приводило к опасным ситуациям — например, нам приходилось находиться на месте дольше, чем хотелось бы, что позволяло нашим врагам подготовиться и организовать скоординированную атаку. Мой приятель Себастьен Роксли дал самую точную характеристику на этот счет: «Это дерьмовый человек, который трахается со временем другого человека».

«Подготовка к бою» — задача или миссия не могут быть выполнены до тех пор, пока вы не будете полностью к этому готовы. После долгих дней патрулирования, преодоления усталости, связанной с выбросом адреналина в перестрелках, последнее, что мне хотелось делать по возвращении на базу — это дополнительная работа. Любой, кто был в такой ситуации, скажет вам, что это чертовски истощает вас. Все, что я хотел делать, это спать. И вот тут вступает в действие дисциплина. Чистить и обслуживать оружие, восстанавливать снаряжение, «бомбить» бутылки с водой, еду, аптечки, боеприпасы, пересматривать задание, корректировать СОП... список можно продолжить".

Шон Кобер. Фото из личного архива Шона Кобера из соцсетей Шона Кобера

2. Был наводчиком. Главный страх — совершить ошибку, которая будет стоить жизни товарища

«Через две недели после начала моей командировки в Афганистан мы попали в засаду, командира группы подстрелили. На кону стояли наши жизни, и мы были обязаны сделать все необходимое, чтобы взять ситуацию под контроль. Час спустя нам повезло, что самодельное взрывное устройство не уничтожило остальную часть нашей снайперской команды из четырех человек... На следующий день мы снова вышли на патрулирование — за исключением раненого командира, который был эвакуирован. Мы не знали, в каком он состоянии, увидим ли мы его живым снова. И тут пулеметная очередь разорвала землю между мной и моим товарищем. Стрелявший промахнулся буквально на несколько дюймов.

После этого я не очень хорошо спал около двух или трех недель. Мне было трудно смириться с тем фактом, что мы не знали, что ждет нас за следующим поворотом, или что следующий шаг, который я сделаю, может стать моим последним. Опасность — как страх и тревога — была реальной.

Я был наводчиком в моей снайперской команде. Одна из моих ролей состояла в том, чтобы выбрать подходящий маршрут, который сводил бы на нет вполне реальную угрозу того, что самодельное взрывное устройство отнимет ноги или жизнь у меня и/или моих товарищей. Мой худший страх был не в том, что я могу попасть под обстрел, а в том, что я совершу ошибку, и мой товарищ, идущий позади меня, примет на себя основную тяжесть взрыва. Это всегда было у меня в голове — на протяжении всех девяти месяцев службы там.

Поскольку недостаток сна и беспокойство изматывали меня, я понял, что должен управлять своим разумом, пока это не разрушило меня. Я взял под контроль свои мысли и сосредоточился на том, что было под моим контролем, а не на том, что не было. Это простое изменение в восприятии позволило мне оставаться начеку, быть сосредоточенным и готовым сражаться на наших условиях. Я тот человек, которым являюсь сегодня, не из-за этих событий, а из-за того, как я отреагировал на эти вполне реальные угрозы своей жизни".

Шон Кобер. Фото из личного архива Шона Кобера из соцсетей Шона Кобера

3. Всегда будет благодарен парням, с которыми воевал бок о бок

4 января 2011 года. Мне было 25, и я был на своей третьей операции — в Афганистане. Из-за ряда обстоятельств наша снайперская команда из четырех человек сократилась до двух снайперов и инженера. Мы были зажаты встречным огнем между двумя самодельными взрывными устройствами, находясь на наблюдательной позиции.

Тэмпс был ранен во время ответного огня. Я бросал гранаты, давал указания, куда целиться, и пытался остановить кровотечение. Наш инженер Лав Чанкс сыпал свинцовым дождем.

Я не часто размышляю о таких моментах, но с годами воспоминания продолжают всплывать в голове. Некоторые воспоминания постепенно исчезают, а некоторые останутся со мной навсегда.

Шон Кобер. Фото из личного архива Шона Кобера из соцсетей Шона Кобера

Важно помнить о событиях, которые сформировали меня, и подобные посты действительно напоминают мне о том, что нужно ценить все, что привело меня к этому моменту в моей жизни.

Мне посчастливилось провести некоторое время с этими ребятами в Австралии около года назад. Большинство людей в развитом мире никогда не испытают жестокость войны, но те узы, которые появляются в тумане войны, нерушимы, их нужно укреплять.

Я всегда буду благодарен воинам, с которыми я служил, и особенно тем, с кем я сражался бок о бок. Если ты стал солдатом однажды — остаешься им навсегда! «Никогда не над тобой, никогда не под тобой, всегда рядом с тобой». БРАТЬЯ ПО ВЫБОРУ!

Шон Кобер. Фото из личного архива Шона Кобера из соцсетей Шона Кобера

4. Как-то забыл аптечку и мог сильно подвести свою боевую группу

Я облажался! Я хорошо помню этот день. Почему? Потому что я допустил ошибку, которая поставила под угрозу жизни ребят из моей команды.

Нам было поручено установить позицию для наблюдения за талибами — чтобы ослабить угрозу засады или размещения самодельного взрывного устройства. Это было в середине зимы. Было очень холодно, а я был изрядно уставшим — операция проходила в высоком темпе, и мы уже понесли ряд потерь.

Когда мы отступили, я занял позицию впереди патруля в качестве ведущего разведчика, а также человека, ответственного за выбор подходящего маршрута. Я держал глаза открытыми и уши настороже — чтобы не упустить ни одну угрозу, с которой мы могли столкнуться по пути.

Шон Кобер. Фото из личного архива Шона Кобера из соцсетей Шона Кобера

Я также был специалистом по оказанию первой помощи. При мне была усовершенствованная аптечка, в которую входили жгуты, жидкости для внутривенного вливания, морфин и другие лекарства, с помощью которых я мог оказать первую помощь любому из моих товарищей по команде или гражданским лицам по мере необходимости.

Хорошо... Я должен был это сделать... Прежде чем мы отошли, ожидая разрешения покинуть базу, я снял свою сумку, чтобы дать плечам и спине отдохнуть перед предстоящим важным днем.

Перед началом патрулирования я понял, что не надел сумку обратно, хотя мы уже покинули базу. Я побыл наедине с мыслями около 10 секунд, гадая, как нужно поступить правильно. Так, по рации я вызвал руководителя группы: «Марки, прости, брат. Я облажался. Я оставил аптечку первой помощи на базе!» «Что? Ты серьезно? Ты гребаный идиот!» Я засмущался. Мне было стыдно. Я подвел себя и свою команду. Но я должен был признать свою вину и сделать шаг вперед. Только когда у моего руководителя группы появилась достоверная информация о ситуации, он принял обоснованное решение, какими будут наши следующие действия... Мы продолжили нашу миссию, зная, что у нас нет необходимых запасов, чтобы справиться с пострадавшими, если случится дерьмо.

Шон Кобер. Фото из личного архива Шона Кобера из соцсетей Шона Кобера

5. Не обращает внимания на мнения людей, которые считают его марионеткой правительства

«Меня обвиняли в том, что я детоубийца. Меня называли марионеткой моего правительства, посланной вторгнуться в другую страну и выполнять грязную работу. Меня заверяли, что работа, которую мы с товарищами проделали, была пустой тратой времени.

Список обвинений, словесных оскорблений и простого невежества можно продолжать и продолжать... Однако я не потерял сна из-за мнений людей, которые не были на моем месте, но при этом громче всех кричали о том, что война несправедлива и неправильна с точки зрения морали.

Моя работа заключалась в том, чтобы заботиться о своих товарищах в меру своих возможностей — вне зависимости от их званий. Некоторые из парней, с кем я служил, были наилучшими солдатами и друзьями, о которых я только можно мечтать. С некоторыми из этих парней я все еще поддерживаю связь. Но многих я очень давно не видел и ничего не слышал о них, хотя тогда они были самыми важными людьми в моей жизни.

Обращаюсь ко всем легендам, с которыми я работал: «Если вы подпитываете свое путешествие мнением других, у вас быстро кончится бензин!»

Шон Кобер. Фото из личного архива Шона Кобера из соцсетей Шона Кобера

6. Получил награду за храбрость

13 октября 2010 года. Мы пробыли в Афганистане две недели, и у нас были разведанные о том, что в этом районе находятся еще 20 пакистанских талибов, с которыми нужно сразиться. Что ж, это подтвердилось тем утром, когда мы встретились с ними лицом к лицу перед мечетью — в начале нашего патрулирования. Они пожали нам руки и улыбнулись, зная, что у них с собой нет ничего компрометирующего, и что мы встретимся снова.

Эта встреча состоялась в тот же день, когда мир взорвался огнем из стрелкового оружия. Наша снайперская команда из четырех человек попала в засаду, а наш командир был подстрелен (об этом истории упоминалось выше — в пункте номер 2. — Прим. «СЭ»). Я посмотрел на него, лежащего, но стрелявшего, и попытался наложить жгут.

Вернувшись домой девять месяцев спустя, я надрывал задницу в тренажерном зале и на паддоке, чтобы достойно представить Силы обороны Австралии на Международных соревнованиях среди военных по регби. Я отчетливо помню, как мы сидели в автобусе по дороге на наш четвертьфинальный матч против британских ВВС, когда я получил текстовое сообщение. «Сегодня, год назад, ты спас мою жизнь. Спасибо тебе». Это один из самых гордых моментов в моей жизни.

Когда я вернулся домой с этого турнира, мне по почте пришло письмо из канцелярии генерал-губернатора, в котором сообщалось, что я был номинирован на военную награду «Благодарность за храбрость». Меня попросили связаться с ними и сообщить, хочу ли я принять это или нет. Я был шокирован и позвонил своим товарищам за советом. Я чувствовал себя придурком даже из-за того, что упомянул об этом, поскольку чувствовал, что сделал то же, что сделал бы любой из парней в такой ситуации. Я не считал, что мои действия были более заметными, чем действия парней, окружавших меня. После нескольких бесед я решил принять награду — от имени всех парней, с которыми я служил в COP Mashal.

Приветствую всех гребаных воинов, которые были на этой базе и прикрывали мою задницу и друг друга во множестве сложных ситуаций!"

Шон Кобер. Фото из личного архива Шона Кобера из соцсетей Шона Кобера

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Этот текст не будет полным без рассказа Кобера о том, как он оказался в Tiger Muay Thai. После демобилизации он на время возобновил карьеру регбиста, а затем приступил к тренерской деятельности. Тренировал военных и спортсменов (как любителей, так и профессионалов).

«Я работал примерно 8-9 месяцев в году, а оставшиеся 3-4 месяца — путешествовал по миру, — отметил тренер. — В 2013-м мы — с теперь уже моей бывшей девушкой — отправились в Юго-Восточную Азию. Мы остановились примерно на один месяц в Таиланде, провели несколько дней в Патонге (курортный город на Пхукете, известен ночной жизнью. — Прим. «СЭ») и, конечно же, возненавидели это место (улыбается). Затем мы отправились в Tiger Muay Thai, где тренировались неделю, после чего поехали на острова Пхи-Пхи, а дальше — в Бангкок, Камбоджу, Вьетнам и так далее. В Юго-Восточной Азии мы находились три месяца, а потом еще три месяца путешествовали по Европе. Когда возвращались из Европы домой, в Тасманию (Австралия), решили снова остановиться на Пхукете и потренироваться в «Тайгере» уже две недели.

На протяжении последующих двух лет я продолжал периодически приезжать [в Таиланд]. Опять же — моя девушка и я работали по 8-9 месяцев в году. И как-то я сказал ей: «Мне нравится это место и мне хотелось бы задержаться тут, как минимум, на шесть месяцев». Я принял решение, что должен переехать сюда. Я не мог удовлетворить свои амбиции, работая с профессиональными спортсменами в том месте, где я находился. Так, я оказался в Таиланде, однако моя девушка не захотела переезжать. Мы пришли к выводу, что нам нужно разойтись. Я прилетел в Таиланд и заключил контракт с Tiger Muay Thai".

Шон Кобер. Фото из личного архива Шона Кобера из соцсетей Шона Кобера

Сейчас Кобер работает со звездами единоборств. Например, только в прошедшем феврале там, помимо Яна, тренировались Хамзат Чимаев, Рафаэль Физиев, Магомед Исмаилов, Дамир Исмагулов, Ярослав Амосов, Майрбек Тайсумов, Анатолий Малыхин и другие звезды ММА.

Ян и Кобер появились в «Тайгере» практически одновременно. Можно сказать, что Петр — один из любимых бойцов австралийца. Несколько любопытных историй о характере Ян, рассказанных Кобером на подкасте Performance Functional Training, мы опубликовали 9 апреля. Сегодня — еще одна, короткая — о том, как они познакомились (в переводе нашего журналиста Никиты Горшенина): «Я помню, как Петр предложил мне работать вместе. Я выходил с тренировки, дошел до парковки у Tiger Muay Thai. Тут подгоняет Ян на скутере, тормозит и говорит: «Тренер, хочу работать с тобой». Так мы и начали сотрудничать. Невероятно было наблюдать все его восхождение. Я помню, как у него было 11 тысяч подписчиков, а теперь у него их больше миллиона».