Махачев забрал пояс, Ян неожиданно проиграл, брат Хабиба победил и повздорил с Чимаевым: события UFC 280

Главные бои и видео турнира в Абу-Даби.

Шоу UFC 280 стало главным событием года в мире смешанных единоборств. Турнир прошел вечером субботы, 22 октября, на арене «Этихад» в Абу-Даби, ОАЭ.

Мухаммад Мокаев победил Малкольма Гордона — сабмишн, 3-й раунд, наилегчайший вес.

Мокаев провел третий бой в UFC и одержал вторую досрочную победу. 22-летний дагестанский боец с британским паспортом доминировал в борьбе, канадец пережил неприятные моменты и перед окончанием второго раунда едва не провел удушающий прием. В третьем раунде Мухаммад поймал Гордона и провел армбар, Малькольм закричал от болевого приема на руку — и поединок был остановлен.

Абубакар Нурмагомедов победил Гаджи Омаргаджиева — единогласное решение судей, полусредний вес.

Этот бой стал первым в истории UFC между двумя дагестанцами. Брат Хабиба Нурмагомедова и его соперник не стали проводить «товарищеский матч». Свидетелем стал в том числе глава АСА Маирбек Хасиев, который резонансным решением остановить «дружескую встречу» в своей лиге недавно восхитил Дану Уайта и теперь стал одним из гостей UFC 280. После трех раундов с осторожным началом и активным продолжением на «Этихаде» судьи единогласно отдали победу Абубакару.

«Бой с земляком не принес мне удовольствия», — сказал Нурмагомедов во время своей пресс-конференции и в том числе призвал корректно относиться к мему «держать за пацанов».

Абубакар Нурмагомедов (справа) и Гаджи Омаргаджиев. Фото USA Today Sports

Никита Крылов победил Волкана Оздемира — единогласное решение судей, полутяжелый вес.

Бой вышел по-хорошему диким и растянулся на всю дистанцию в три раунда. Судьи единогласно отдали предпочтение Крылову, который после поединка провел веселую пресс-конференцию. Боец феерично описал непростую первую минуту и разделил удивление о длительности поединка, рассказал о смазанном окончании подготовки к турниру и шутке про сравнение своего стиля с Хабибом, а также обозначил готовность к любым новым вызовам.

Белал Мухаммад победил Шона Брэди — ТКО, 2-й раунд, полусредний вес.

Американский боец палестинского происхождения нанес первое поражение своему сопернику, у Брэди до этого боя был рекорд 15-0. Мухаммад нокаутировал соотечественника во втором раунде, заработал один из бонусов за выступление вечера и оценил значение подготовки с командой Хабиба. Сам Орел эмоционально отпраздновал победу Белала у октагона.

«Хабиб и его команда — звери. Единственное, что я слышал из угла, как коуч Хабиб кричал: «Финишируй его! Финишируй его!» Все говорили: «Что даст тебе Хабиб в углу?» Он сделал меня финишером, заставил давить и форсировать. Когда коуч Хабиб говорит, я слушаю. Вся его команда полна мастеров, они просто на другом уровне», — сказал Мухаммад.

Петр Ян и Шон О'Мэлли. Фото Reuters

Шон О'Мэлли победил Петра Яна — раздельное решение судей, легчайший вес.

Третье по значимости событие вечера было признано лучшим боем турнира и закончилось спорным результатом. Первый номер рейтинга легчайшего дивизиона Ян считался явным фаворитом противостояния с «проектом Даны Уайта» с 11-й строчки и говорил о намерении разобраться с эпатажным американцем для выхода на новый бой за пояс. Беспощадный донес до Сахарка почти вдвое больше ударов во втором раунде, а в третьем был вынужден перейти к борьбе после сечки и сильного кровотечения. Шон продемонстрировал стойкость в сложные моменты и нашел контраргументы против Петра, которому не удалось убедительно показать свое превосходство. Многие все равно были уверены в победе россиянина, но судьи решили не в его сторону — 29-28, 28-29, 28-29.

«Это один из тех самых близких боев, после которых кто-то скажет, что победил Ян, а кто-то — что О'Мэлли. Странно вот что: думал, победа будет зависеть от того, кому судьи отдали первый раунд. Но это был не тот случай», — сказал босс UFC Дана Уайт.

Ян после третьего поражения подряд (ранее были дисквалификация за запрещенный удар коленом с потерей пояса и раздельное решение судей в реванше с Алджамейном Стерлингом) отметился коротким постом в соцсетях и послал судей куда подальше. «Это чистый грабеж!» — общая реакция бойцов UFC на вердикт по исходу боя. Все независимые судьи и эксперты тоже отдали победу Петру. Вместе с тем россиянин явно отдалился от чемпионского боя.

Алджамейн Стерлинг (справа) и Ти Джей Диллашоу. Фото AFP

Алджамейн Стерлинг победил Ти Джея Диллашоу — ТКО, 2-й раунд, легчайший вес.

Стерлинг защитил титул в со-главном событии вечера в противостоянии с бывшим чемпионом дивизиона. Диллашоу повредил плечо на первой минуте, когда соперник уложил его на канвас. Алджамейн вел бой очень активно и агрессивно, Ти Джей испытывал серьезные затруднения в обороне и не мог нормально работать левой рукой. Претендент терпел до второго раунда, в котором поединок был остановлен.

Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру — сабмишн, 2-й раунд, легкий вес.

В главном событии вечера Махачев провел бой в доминирующем стиле и во втором раунде вышел из атаки на удушающий прием. К главному дню своей карьеры 31-летний россиянин подошел на серии из 10 побед, теперь его рекорд 23-1 (12-1 в UFC). 33-летний Оливейра до встречи с россиянином выиграл 11 боев подряд. Бразилец завоевал вакантный пояс после того, как Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. Чарльз последовательно победил Майкла Чендлера, Дастина Порье и Джастина Гэтжи, но потерял титул из-за перевеса перед последним из поединков. Ислам эффектно разобрал серьезного соперника, стал новым чемпионом UFC и вернул пояс в Дагестан.

«Всю мою жизнь я шел к этому моменту. Посвящаю победу моему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, много лет назад он сказал мне: «Просто упорно трудись — и ты будешь чемпионом». Этот парень и его отец сделали меня», — сказал Махачев в октагоне рядом с Хабибом, который там же пронес чемпиона с поясом на своих плечах.

Первая реакция — в словах Даны Уайта: «Когда я зашел после боя в октагон, Хабиб сказал мне: «Я же говорил тебе, что он лучший в мире». Побить Оливейру — это одно. Побить его так, как побил он, — это уже совсем другое. То, как быстро он это сделал, — это выглядело невероятно. Главный вопрос перед боем был, как он справится с давлением, и он справился с ним отлично».

Махачев сразу же бросил вызов чемпиону UFC в полулегком весе, лидеру рейтинга бойцов вне зависимости от весовых категорий (P4P) Алексу Волкановски. Австралиец вышел в клетку — и принял предложение о бое. По словам Уайта, этот поворот стал для него неожиданностью, зато входит в планы Хабиба «драться постоянно и со всеми». Еще один вопрос — кто составит конкуренцию Исламу в его дивизионе. Среди претендентов называют американца Бенила Дариуша, который в этот же вечер победил единогласным решением судей Матеуша Гамрота. Россиянин намерен несколько раз защитить титул и подтвердил вариант с возможным подъемом в полусредний вес.

«У меня новая цель — стать номером один вне весовых категорий. Вот почему я должен полететь в Австралию и побить этого парня. Мне надо несколько раз защитить пояс в своем дивизионе, а затем посмотрим. Для моего наследия это хорошая идея. Всю карьеру я просил дать мне топов, но они не хотели со мной драться. Я очень рад, что теперь эта проблема решена. Теперь им придется со мной биться. И я люблю соревноваться. Если буду доминировать в своем весе, почему бы не попробовать [перейти выше]? Тебя запомнят. Если перейти в другой вес и проиграть, это не такое страшное событие», — сказал Махачев на чемпионской пресс-конференции, перед которой успел позвонить домой и пообщаться с мамой.

Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов после чемпионского боя UFC 280. Фото Reuters

Абубакар Нурмагомедов и Хамзат Чимаев устроили потасовку в зале после главного боя вечера.

Инцидент произошел во время речи Ислама Махачева. Пока новый чемпион UFC говорил о первых эмоциях и произносил слова благодарности, Абубакар и Хамзат пересеклись в толпе у клетки. Они сжали друг другу руки, обменялись репликами, а затем — толчками и несколькими выброшенными ударами. В стычку быстро вмешались окружение бойцов и охрана.

Дана Уайт на пресс-конференции так отреагировал на вопрос о возможных санкциях к брату Хабиба (и однокласснику Ислама) и Чимаеву за драку: «Это то, чем мы и занимаемся здесь. То, что мы делаем. Это жесткий бизнес. Иногда тут говорят друг другу жесткие вещи. Наша работа — пресекать такое. Здесь нам это не удалось. Такое случается. У нас на контракте 800 альфа-мужчин и женщин. Иногда их дороги пересекаются на ивентах, и подобное случается. Это никак не задевает мои чувства. Мы идем дальше».

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