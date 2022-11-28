«Шлеменко не может быть претендентом, он проиграл прошлый бой!» Жаркий спор на пресс-конференции перед RCC 13

Шторм, Магомед Исмаилов и Шара Буллет никак не могли поделить пояс.

3 декабря в Екатеринбурге состоится турнир RCC 13, в главном поединке которого Александр Шлеменко встретится с Магомедом Исмаиловым. В со-главном событии Иван Штырков подерется с Аслыжаном Бахытжанулы, а в третьем по значимости бою Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) сразится с Михаилом Рагозиным. За пять дней до турнира состоялась большая пресс-конференция, на которой основные участники события поделились ожиданиями и устроили жаркий спор.

— Это, наверное, самый сложный бой пока в RCC. Самый ожидаемый в прямом смысле и переносном. Год назад мы объявили об этом поединке, и только сейчас увидим это противостояние, — взял вступительное слово президент RCC Николай Клименко.

— Магомед, есть что сказать? — поинтересовался ведущий пресс-конференции Алексей Галанов.

— Кушать хочу я, хочу есть. Это все, что я могу сейчас сказать. В моей голове сейчас хинкалы, чуду пролетают. Но в любом случае хочу поприветствовать всех. Рад, что это все-таки произойдет, несмотря на кучу сомнений и высказываний. Кто-то верил, кто-то не верил в это противостояние, но оно случится, — заявил Исмаилов.

— Каково это — потерять 4 млн 250 тысяч рублей за один вечер? Николай Клименко заявил, что вы получите по 300 тысяч долларов, но тогда доллар стоил 74,2 рубля, а сейчас — 61,4. Магомед, может, перенесем бой на следующий год, чтобы все заработали? — спросил журналист Юрий Яговкин.

— Прямо сейчас ты меня раздражаешь своим вопросом, если честно. Тем более о том, что куда-то уходят мои четыре миллиона. Мы вот прямо сейчас можем с тобой подраться, понимаешь? Не надо. Ничего от меня не уходит. Все, что должно было быть у меня, оно у меня будет. А все, что не должно быть у меня, этого у меня нет. Так что прекрати ты это дело, хорошо?

— Александр, что скажете?

— А что сказать? По какому курсу смотрим?

— Это к Николаю вопрос. Какой курс в итоге будет?

— Банк ЦБ будет, — уточнил Клименко.

— А какой курс на 3-е декабря? — задался вопросом Шлеменко.

— Думаю, не такой большой, — настаивал Яговкин.

— Так ты думаешь, а вдруг большой, — выкрутился Александр.

— Вопрос к Магомеду. Александр сообщил приблизительный объем лишней массы, который нужно согнать к бою. Сколько вам осталось согнать? Александру 5,5-6 кг надо убрать.

— У меня не так просто дела обстоят, как у Саши. Килограмм, думаю...

— Не хотите нас пугать?

— Не хочу вас пугать и не хочу расслаблять Сашу. Если скажу, сколько мне надо гонять, это его расслабит. Поэтому все у меня нормально, все по плану. На килограмм больше, чем Саше, приблизительно.

— Магомед, год назад в этой клетке ты обещал устроить зарубу в стойке, кость в кость. Насколько это обещание в силе?

— Кость в кость, лоб в лоб — это, по твоему, заруба в стойке? Это «ни шагу назад, будем зарубаться». А как зарубаться — это по ситуации, это же ММА, правильно? У меня есть два этажа. Ну, ладно, давай так. Если Саша сейчас скажет «давай в стойке подеремся», скорее всего, так и будет. Если он скажет «это ММА, как по кайфу, так будем драться», так и подеремся.

— Бытует мнение, что главный твой минус — бензобак. Можешь назвать главный минус Александра?

— Уже не могу — как видишь, прическа уже у него идеальная (Шлеменко побрил голову наголо. - Прим. «СЭ»). В остальном он хорош. Считаю, во всем. Много борцов его валили, много ударников пытались справиться с ним. В плане взять и повалить меня или кого-то, тоже делает, но я считаю, это его слабая сторона. Я сейчас говорю не о защите от борьбы, но считаю, борьба — это та сторона, которую я мог бы назвать легкой [для себя]. От ног до головы этот человек — боец смешанных единоборств, он хорош во всем.

— Магомед, ты уже несколько дней в Екатеринбурге. Как проходит тренировочный процесс, как втягиваешься? И какие впечатления от RCC?

— Мне нравится RCC. Все нравится. Промо, как подходят к вопросу. Я не раз говорил, что мне здесь хорошо и уютно. Тренировочный процесс — здесь мы на спад работаем, вес подогнать надо. Чему-то новому уже научиться не получится. Нужно просто согнать вес, а потом хорошо покушать. Пока все вроде бы по плану. Никогда не было, что на 84 мне легко было гонять. У меня частенько возникали сложности, но я всегда делал вес.

— Александр, было бы интересно посмотреть бой Миши Рагозина против Шары Буллета? Потому что после своего последнего поединка Шарабутдин говорил, что хочет запрыгнуть в последний вагон и с вами встретиться.

— Ему не удалось запрыгнуть, как мы видим. В другом вагоне пока едет. Конечно, интересно посмотреть.

— То, что я тут, это уже говорит о том, что я в этом поезде, — парировал Шара Буллет. — Собаки лают, поезд едет, и мы с Магой 3 декабря закатим зрелище. Думаю, сибирско-кавказское дерби всем россиянам будет интересно посмотреть.

— Магомед, сейчас не жалеете, что год назад договорились с Александром драться пять раундов, а не три?

— Ты спросил, и у меня сомнения появились. Когда на тебе клеймо не дышащего спортсмена, хочется заходить на пятираундовые поединки. Не кому-то что-то доказать, а хочешь доказать себе. А Саша — парень дышащий. В последнем его противостоянии, где была ничья, которую я не увидел, Саша очень хорошо себя проявлял, хорошо дышал. Тот самый момент, когда пора было принять пятираундовое противостояние. Думаю, перед началом пятого раунда я поприветствую публику. Бодренько так — мы продолжаем типа.

— Николай, появятся ли в RCC какие-то титульные противостояния, за исключением этого, за специальный пояс?

— Мы это обсуждаем каждый год, я это все переношу и переношу. Так же и сейчас, наверное, мы это все перенесем на следующий год. Нужно подождать.

Магомед Исмаилов. RCC

— Ну, мы, по крайней мере, дадим этому хорошее начало с Сашей, этой поясной теме, — добавил Исмаилов.

— Я бы не согласился с тем, что... У вас свой пояс там какой-то? Типа BMF? Звездный пояс? — поинтересовался Шара Буллет.

— Не, это конкретно чемпионский пояс! — настаивал Магомед.

— Я считаю, что настоящий пояс у нас с Михаилом Рагозиным должен быть. Некоронованный чемпион тот, кто выиграет, — отрезал Шара.

— Не-не-не, чемпион вот здесь определится. Между вами претендент определится, вот такая ситуация, — продолжил спор Мага.

— Ну, не может претендентом быть, человек проиграл прошлый бой. Александр Шлеменко, — заявил Шарабутдин.

— Он вничью подрался, — не согласился Исмаилов.

— У тебя вообще первый бой в RCC как за титул? — впервые включился Рагозин.

— Ты говоришь, не может, а как же противостояние Петра Яна и Жозе Алдо? — присоединился к разговору Шлеменко. — Человек два боя подряд проиграл и дрался за титул в лучшей организации мира, как говорят. Может быть такое или не может?

— Это сейчас от тебя только услышал. Я даже не знал, — признался Шара.

— Было, было, — подтвердил Исмаилов.

— Миша правильно подметил, Магомед Исмаилов первый бой проводит в организации, — не унимался Шара Буллет.

— Ну, тут ситуация такая: бывший чемпион Bellator. Тут, понимаешь, имена, — уже смеясь, сказал Исмаилов.

— А то, что я в прошлом бою выиграл у первого претендента? — возмутился Шара.

— Окей. Ты выиграл у претендента, чтобы стать претендентом на чемпионский пояс, — постановил Мага.

— Я надеюсь, в конце боя ты этот пояс на меня наденешь, — ответил Шара.

— Я буду вынужден это сделать, — улыбнулся Магомед.

— Николай, когда был объявлен бой Рагозина и Шары Буллета, Камил Гаджиев на это отреагировал так, что в RCC не посоветовались с Fight Nights. Как этот вопрос был решен?

— Глобально никаких проблем не было, никаких противоречий. Это рабочие моменты, которые происходят между бойцами и менеджерами, руководителями лиги. Когда был объявлен этот поединок, Камил позвонил мне, мы с ним хорошо пообщались, нашли общий язык и договорились. Для меня Fight Nights — это не конкурентная лига, мы не конкуренты друг другу, у нас нет никакого конфликта и неприязни друг к другу. Мы те люди, те организации, которые развивают индустрию ММА, и за счет этого спортсмены могут зарабатывать.

— Александр, Владимир Минеев попросил задать вам вопрос, интересен ли вам бой с ним. Пару лет назад я вас спрашивал про возможный бой с Исмаиловым, вы тогда сказали, что оба бойца вам неинтересны. Сейчас уже Исмаилов интересен. А интересен ли Минеев вне контекста от результата предстоящего поединка?

— Ну, от предстоящего поединка все зависит. Интересы будут после этого поединка. Тем более если мы сейчас берем конкретно, я уже говорил, что такое интерес. Интерес — это конкретное предложение, правильно? Если тебе кто-то сказал где-то там за углом «тебе интересно?», у меня аналогичный вопрос — нарисуйте мне интерес, пожалуйста. Тогда и будем обсуждать. Сейчас у меня Мага 3-го числа. Зачем мне думать о Вове, тем более он уходит на СВО, так ведь? Дай Бог, чтобы он вернулся, здоровым и без травм, чтобы все у него было хорошо.