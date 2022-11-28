В России скрестили армрестлинг и бокс. Идее почти 15 лет — ее позаимствовали у основателя UFC

Даже название не поменяли.

Российские поп-ММА ищут новые форматы в попытках набрать миллионы просмотров. В промоушене Arena, который недавно анонсировал, а затем отменил бой Александра Емельяненко с главной лиги Сергеем Еркаевым, решили скрестить две знакомые всем дисциплины — армрестлинг и бокс и получили что-то по-настоящему странное. Так появился YouTube-канал X-Arm Arena с поединками по правилам такого вида спорта, как армбоксинг.

Добавленные английские субтитры намекают, что амбиции руководства Arena выходят за пределы России. Сегодня всем создателям поп-ММА-шоу хочется, чтобы их детище опубликовали зарубежные паблики. Звезд в X-Arm Arena пока не завезли, а самым известным действующим лицом стал ринг-анонсер Алекс Кардо, который в новой организации стал основным ведущим.

Правила армбоксинга кому-то могут показаться странными. Соперникам плотно связывают левые руки скотчем и пристегивают их специальным поясом к столу, за которым и происходит поединок. На правые руки бойцам надевают перчатки. Бой проходит в два минутных раунда с перерывом в минуту. Между раундами бойцам меняют руки: освобождают левые, надевая на них перчатки, и связывают правые. При необходимости судья назначает дополнительный раунд.

Выдавали даже бонус за нокаут вечера. 50 тысяч рублей получил кыргызстанец с говорящей фамилией Мухаммедали, который забил соперника за 15 секунд, а после сигнала судьи не останавливался, пока бойцов не разняли.

Первый выпуск собрал больше 700 тысяч просмотров, но затем зрители потеряли интерес — последнее видео собрало лишь 84 тысячи. Возможно, потому что часть болельщиков поняла: им снова предлагают вторичный продукт. Точно такое же шоу 14 лет назад придумал один из основателей UFC Арт Дэйви. Он сделал это спустя десять лет после того, как полностью разорвал отношения с промоушеном.

Творение Дэйви называлось XARM — в Arena над неймингом решили долго не думать. Но соревнования создателя UFC были смесью армрестлинга не с боксом, а с ММА. Помимо ударов руками, разрешалось бить локтями, ногами и даже делать сопернику болевые. Еще одно отличие от российской копии: армрестлинг здесь все же имел не номинальное значение. Если в Arena бойцам просто связывают руки, и их нахождение у стола автоматически делает происходящее похожим на армрестлинг, то по правилам олдскульной XARM перетягивание руки позволяло выиграть раунд. В остальном правила те же: руки скрепляют скотчем, а бойцов пристегивают к столу.

Самым известным участником XARM был бывший боец UFC Джеймс Ирвин, известный фанатам по поражению от Андерсона Силвы за одну минуту и одну секунду. В новом виде спорта у него тоже не задалось — Ирвин проиграл более опытному Фреду Стину, который в двух раундах перетянул Джеймса на свою половину стола.

Какое-то время XARM имел успех среди фанатов: права на него покупали даже европейские телеканалы, а игра для мобильных телефонов развлекала подростков. Но со временем ажиотаж спал, и в 2013 году шоу перестало существовать. Но все-таки проект Арта Дэйви протянул пять лет, а что будет с российским аналогом? Новые выпуски не выходили уже три месяца.