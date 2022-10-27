Ислам Махачев: «Мой тренер был первым, кто в меня поверил»

Новый чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (23-1) сообщил, что он хотел бы надеть пояс чемпиона на своего тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

«Мой тренер был первым, кто в меня поверил, когда я только пришел в зал и даже не думал стать бойцом, — написал Махачев в соцсетях. — Я не был особенным, не отличался от остальных, и на протяжении всей моей карьеры он верил в меня и говорил, что я буду чемпионом, что мне просто надо тренироваться. И сегодня, когда я стал чемпионом, я бы очень хотел одеть этот пояс на своего тренера в октагоне. Был бы ты рядом, это была бы более значимая победа для меня. Пусть Всевышний дарует тебе наивысшую степень Рая, тренер».

Махачев победил Чарльза Оливейру (33-9) на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Таким образом, россиянин продлил победную серию до 11 боев и занял третью строчку рейтинга лучших бойцов вне зависимости от категории.