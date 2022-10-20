Не украл, а вдохновился. Дана Уайт создал лигу пощечин, которую подсмотрел в России

Босс UFC вел переговоры с Амираном Сардаровым, но получил отказ.

Похоже, Дана Уайт решил, что быть президентом UFC для него недостаточно. Босс промоушена открыл лигу пощечин — соревнование, где соперники поочередными ударами будут проверять на прочность щеки друг друга. Уайт уже сообщил об этом в инстаграме и даже указал адрес электронной почты, куда можно отправить заявку на участие. Конечно же, к письму нужно приложить видео смачного леща.

Дана занялся промоушеном под названием Power Slap League не в одиночку. В руководство компании Schiaffo LCC, которая подала заявку в Атлетическую комиссию штата Невада, также входят бывший совладелец UFC Лоренцо Фертитта, продюсер шоу TUF Крэйг Пилиджиан и операционный директор UFC Лоуренс Эпштейн. Для нового дела Дана собрал старых и проверенных знакомых — значит, делает на шоу большую ставку.

Комиссия уже одобрила новое детище Уайта. Регламент промоушена пока неизвестен — Дана лишь заявляет, что нас ждет крупнейшее соревнование по пощечинам всех времен. Непонятно, как Уайт будет измерять масштабы ивента, но платформа, на которой можно транслировать соревнования, у него уже есть — вероятно, показывать Power Slap League будут на UFC Fight Pass.

Вряд ли у кого-то возникнут сомнения, чем вдохновлялся Уайт, когда решил создать собственный промоушен по пощечинам. Несколько лет назад главным трендсеттером в российском интернете был Амиран Сардаров и его YouTube-канал «Дневник хача». Шоу Амирана «Каменные лица» как раз и был турниром, где раздавали лещи. Нарезки, где Вася Пельмень лупит по щекам Большого Папу, гуляли по всему интернету. Они попадали не только в зарубежные ММА-паблики — на личных страницах в соцсетях в восторг приходили Джо Роган и сам Уайт.

Сардаров не раз рассказывал, что Дана предлагал ему сотрудничество, но он отказался из-за неподходящих условий. Видимо, Уайт решил, что сможет сделать лигу не хуже, чем парень из России.

«Мне Дана написал в директ, а я в тот момент был в стриптиз-клубе, и английский мой очень плохой. Он мне говорит: «Можем прямо сейчас созвониться? У меня есть желание тебе предложить кое-что». Я говорю: «Да, конечно». У меня началась паника, а мы там чуть-чуть выпили. Зову менеджера и говорю: «У тебя есть тут кто-нибудь, кто говорит на английском?» Она приводит девушку — топлес голая. Звоню Дане на номер, говорю: «Мой английский очень плохой, сейчас переводчица будет». И мы на улице стоим, со стриптизершей разговариваем с Даной Уайтом», — вспоминал Сардаров в подкасте Main Event.

Амиран и Уайт встретились через месяц в Лос-Анджелесе. В этот раз переводчиком Сардарова выступал бывший резидент Comedy Club Таир Мамедов, но переговоры не получились. «Авторские права хотели забрать. Для меня не деньги были важны — я хотел выстрелить именно в Америке, но этого шанса не было бы, потому что в любой момент меня могли выкинуть. Хотели забрать права на все, даже на архив, который у меня был. Максимальный прогресс в переговорах — «Ну, хорошо, ты в России у себя делай, а на весь мир не можешь», — объяснял Амиран.

Возможно, взяться за новый проект Уайта сподвиг успех другого подобного шоу — Slap Fighting Championship. Один из последних ивентов состоялся на соревновании Arnold Classic — Арнольд Шварцнеггер удивленно смотрел на пощечины, а судьей был блогер Логан Пол. Похоже, что Slap Fighting Championship — тоже копия «Каменных лиц»: проект создан в конце 2019 года, а участником одного из событий стал тот самый Василий Пельмень Камоцкий.

Главный вопрос остается открытым, и ответ на него будет получен только после того, как Дана запустит новую лигу. Насколько заинтересована аудитория в подобных развлечениях в 2022 году? Сложно удивить зрителя пощечинами, когда на YouTube можно найти поединки карликов и порноактрис.