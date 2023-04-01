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Сегодня, 17:15

Хасбик стал гостем шоу «Что было дальше?». Рассказал криминальную историю со странной концовкой

Отдел единоборств «СЭ»
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Нурлан Сабуров держит на руках Хасбика.
Фото ЧБД, Соцсети
Хасбик в гостях у комиков шоу «Что было дальше?».
Фото Кадр видео «ЧБД»
Хасбик.
Фото Кадр видео «ЧБД»
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Получился один из самых слабых выпусков «ЧБД».

Блогер и друг многих бойцов ММА Хасбулла Магомедов все-таки посетил шоу «Что было дальше?», хотя ранее в соцсетях заявлял, что не знает о его существовании. Суть программы — рассказать историю, но умолчать ее конец, который должны додумать постоянные участники, комики Тамби Масаев, Илья Макаров, Эмир Кашоков и Алексей Щербаков. Ведет шоу Нурлан Сабуров, а Хасбик и Богдан Лисевский из канала «Плюшки» стали гостями первого выпуска нового сезона.

Шоу набрало популярность несколько лет назад, но только историй от звезд для этого было бы недостаточно. Главной особенностью «ЧБД» был тот факт, что в течение разговора комики жестко подкалывают и высмеивают гостя. Поэтому идея позвать Хасбика изначально выглядела спорно: либо к Хасбулле относились бы слишком мягко, либо жесткость шуток навлекла бы гнев общественности. И первый вариант казался более вероятным, учитывая выпуск «Что было дальше?» с Гариком Мартиросяном, с которым участники обошлись деликатно.

Хасбик в гостях у комиков шоу «Что было дальше?».
Кадр видео «ЧБД»

В случае с Хасбуллой получился второй вариант, где комики пытались шутить над парнем, но обходили острые углы. Например, никто не рискнул подкалывать Хасбика, когда тот сообщил, что не учился в школе. Выпуск не удался не только по этой причине — он просто получился слишком сумбурным. Хасбику не до конца объяснили, какую именно историю нужно преподнести зрителям. Кроме того, мы, возможно, впервые услышали, как блогер беспрерывно разговаривает дольше минуты. Иногда разобрать его речь было непросто как людям, сидящим рядом с ним, так и тем, кто смотрит шоу в записи.

Хасбик.
Кадр видео «ЧБД»

История Хасбика о разборках за городом получилась обрывистой, а вопрос «Что было дальше?» он задал примерно на полчаса раньше, чем стоило бы. Поэтому Хасбик рассказал новую историю, в которой у его друзей в машине нашли пистолет, а затем его 11 часов допрашивали в отделении полиции. Блогер и в этот раз рассказал слишком мало, поэтому и версии концовок у комиков получились скучными.

Хасбулла Магомедов (Хасбик) с&nbsp;котами. «Маленькая крыса». Всплыло видео, как Хасбик бьет кота — блогера травят в соцсетях

Реальный конец истории тоже получился сумбурным, чем все версии участников. «Аккуратно рекламу сделали и вышли», — сказал Хасбик. «То есть вы осознали свою ошибку?» — спросил Тамби Масаев. «Нет, мы никогда ошибки не осознаем», — резюмировал Хасбулла.

Хасбулла Магомедов (Хасбик)
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