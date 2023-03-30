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«Маленькая крыса». Всплыло видео, как Хасбик бьет кота — блогера травят в соцсетях

Отдел единоборств «СЭ»
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Хасбулла Магомедов (Хасбик) с котами
Хасбулла Магомедов (Хасбик) с котами.
Фото Соцсети
Хасбик.
Фото Соцсети
Хасбик с котом
Хасбик с котом.
Фото Соцсети
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Хасбулле досталось даже от бойцов.

Блогер Хасбулла Магомедов невероятно популярен в интернете. В соцсетях на него подписано более 8 миллионов человек, но далеко не всех фолловеров можно назвать поклонниками Хасбика. И если раньше негативное отношение к Магомедову исходило по большей части от российской аудитории, то после одного из прямых эфиров Хасбик огорчил и часть англоязычных пользователей.

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На отрывке видео блогер по неизвестной причине ругает кошку и загоняет ее в коробку. «Если оттуда вылезешь, я тебя побью, понял, да?» — сказал Хасбулла животному, несколько раз стукнув его и дернув за ухо. Речь Хасбика юзеры из других стран вряд ли распознали, но действия получились слишком красноречивыми. Из-за этого пользователи негативно высказались о поступке Хасбуллы.

«По реакции кошки можно сказать, что она привыкла к такому обращению. Совсем не круто», — написал пользователь Richlando.

«Должно быть, ты впервые почувствовал себя очень высоким, парень», — заявила titacarra_.

«Кто-то, видимо, сказал ему выбрать кого-то своего размера», — пошутил nerdicus_.

Хасбик с котом
Хасбик с котом.
Фото Соцсети

«Я думала, он любит кошек», — расстроилась isabelvgelder.

«Это вообще-то тигр для него, так что я могу понять», — сострил nccsso.

«Мне никогда не нравился этот парень», — сообщил atmphresh.

«Кот выглядит испуганным, видно, это не в первый раз», — отметила BessBesito.

«Отписаться от Хасбуллы через 3, 2, 1...» — написала martaaax00.

Хасбик.
Фото Соцсети

«Мой четырехлетний ребенок тоже так делал. Просто нужно сказать ему: «Нет, нет, Хасбулла, будь милым с котенком», — заявил ZanthTK.

«Курта Зума (футболист сборной Франции, который получил хейт в соцсетях после издевательств над кошкой. — Прим. «СЭ») порвали на куски за это, но Хасбулле это сойдет с рук, потому что он карлик», — выдал WHUJami.

«Он навсегда заслуживает отмены», — считает SimboMHD.

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Недовольство высказал и боец UFC Дэн Хукер: «Давно ждал, давайте отменим этого гребаного говнюка».

Также в комментариях отметился боец и стронгмен Оли Томпсон. «Маленькая крыса», — написал он.

Хасбулла Магомедов (Хасбик)
ММА
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