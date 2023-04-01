Иржи Прохазка аномально быстро восстанавливается после разрыва плеча. Причина — в «платиновом» уровне сна

Рано ложится и много спит.

В ноябре прошлого года тогдашний чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка получил жуткий разрыв плеча на тренировке.

Травма случилась в два приема — сначала плечо вылетело, после того как чеха бросили в борцовской отработке. Затем Альберт Дураев, по дружескому намерению, вправил его так, что у Иржи случился разрыв, который врачи UFC позже назовут худшим в истории промоушена. Бойцу пришлось сдать титул и уйти на длительное лечение. Изначально предполагалось, что он пропустит больше года, но недавно выяснилось, что заживление идет настолько быстро, что Иржи может вернуться в клетку уже этим летом.

Прохазка после операции на плечо. из соцсетей бойца

Секрет быстрого восстановления — специалисты UFC PI, ментальная сила самого чеха и его удивительная способность спать. В последний эпизод влога Прохазки на его Youtube-канале попал фрагмент разговора с директором UFC PI по спортивной науке Романом Фоминым, в котором специалист восхищается показателями Иржи в направлении сна.

Сотрудник UFC PI: «Говорили, что у тебя была худшая травма плеча, которую когда-либо видели, но ты восстанавливаешься от нее как чертов зверь»

Иржи Прохазка: «Все возможно, когда ты реально хочешь этого. А я хочу. Думаю, этим летом я уже смогу вернуться. Я работаю с KAATSU, автоматическим компрессором и эластичными пневматическими лентами, которые надеваются на руки или ноги. Они улучшают кровообращение, улучшают гормональный баланс и развивают мышечный тонус с минимальными усилиями. Я занимаюсь с ними в бассейне, и мое тело заживляется, я чувствую, как после каждого занятия мое плечо укрепляется».

Пневматические ленты KAATSU. из соцсетей KAATSU

Роман Фомин: «У тебя потрясающие результаты. Одна из лучших статистик, которую я видел за последние три года, работая с более чем 500 атлетами, по сути, всем ростером UFC. Твое среднее время отхода ко сну — 21:29, общее время чистого сна 8 часов 17 минут. Твое тело получает возможность для восстановления от всей работы, что ты сделал за день. Это просто золотой, даже платиновый уровень сна. Это чемпионский уровень. В фазе восстановления хороший сон — критически важен. Если нет хорошего сна, то питание, силовая & функциональная работа, а также физиотерапия будут не так эффективны, как могли бы»

Иржи Прохазка: «Все, что я делаю, я делаю на 200 процентов. Если мне надо идти в 19-00 спать, я пойду и буду спать, чего бы мне это ни стоило».

Будет интересно посмотреть, как Прохазка сможет полностью восстановиться, потому что мы уже видели примеры, когда боец не был прежним после разрыва плечевых связок. Люк Рокхольд после операции на плечо потерял важный для себя правый хук, а у Ти Джея Диллашоу, сколько бы он ни оперировался, плечо как вылетало, так и продолжает вылетать. Прохазка бьет очень много нестандартных быстрых панчей с опущенных рук, со сложных углов, для такого стиля потерять диапазон движения из-за проблем с плечом будет означать просто понижение в классе. Однако, есть ощущение, что молодость, дух и нерушимая самурайская дисциплина Иржи вернут ему оптимальные кондиции.

Возвращаясь к теме влияния сна на восстановление — это очень интересная тема, исследованием которой UFC много занимается . Как-то PI даже выпускал методичку с рекомендациями по улучшению сна для своих бойцов. Советы делились на три категории: улучшение сна за счет соблюдения спортивной науки, за счет мер в области ментального здоровья и поведения и за счет питания.

Улучшение сна за счет соблюдения спортивной науки

— Создайте баланс между работой (тренировками, делами) и восстановлением

— Контролируйте уровень физического, психологического и эмоционального стресса в течение дня

— Занимайтесь восстановлением после каждой тренировки. Гидротерапия, массаж, ароматерапия и тд

— Приглушайте свет и отключайтесь от всех гаджетов за час до сна. Используйте технологии защиты от синего света.

— Вырабатывайте дневной сон от 20 до 60 минут, особенно если у вас две тренировки в день. Дневной сон должен протекать в промежуток между 13-00 и 15-00. Не спите днем больше часа и после 15-00.

— В большинстве случаев избегайте поздневечерних тренировок, только если они не являются частью соревновательной акклиматизации

— Не лежите подолгу в кровати в течение дня

из соцсетей бойца

Улучшение сна за счет мер в области ментального здоровья и поведения

— Создавайте постельную привычку, которая готовит вас ко сну и помогает в расслаблении (чтение, душ, растяжка, медитация и тд)

— Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время

— Используете свою кровать только для сна и секса

— Создавайте позитивную среду для сна (темная комната, температура 17-20 градусов, комфортное белье и подушка)

— Избегайте употребления жидкостей на ночь

— Регулярно отрабатывайте техники расслабления (прогрессивная мышечная релаксация, визуализация, сознательное дыхание и тд)

— Используйте приложения для сна, которые помогут развивать вам техники расслабления.

из соцсетей бойца

Улучшение сна за счет питания

— Если на ваше качество сна влияет нарушение водно-солевого баланса (например, излишняя задержка воды к ночи чревата прерыванием сна), вам нужно увеличить количество употребляемых электролитов во время тренировок, а также выпивать специальный электролитный напиток перед сном — с высоким содержанием натрия (от 250 до 500 мг).

— Избегайте употребления кофеина после 16-00

— Есть несколько питательных веществ, которые могут улучшить сон бойца. Например, витамин B (листовая зелень, лосось, яйца, потроха), триптофан (семена тыквы, индейка, терпкая вишня) и магний (темная листовая зелень, семена, рыба, орехи, авокадо). Если ваше меню не содержит достаточное количество этих питательных элементов или тренировки слишком интенсивны, то пройдите курс употребления спортпита с комплексом витамина B, магния, экстрактов из терпкой вишни и тд.

— Биодобавки для улучшения латентности сна тоже могут использоваться. Например, парасимпатические активаторы вроде GABA (100 мг за 30 минут до сна) или Ашваганда (500-600 мг дважды в день) или мелатонин (3-12 мг до сна)