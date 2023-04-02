Никакой трагедии. Рой Джонс снова проиграл, но не боксеру

Рой Джонс-мл. решил снова выйти на ринг — и проиграл экс-звезде UFC. И хочется понять зачем. И стоит ли нам опасаться продолжения.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Крис Берд еще года три назад собирался возвращаться на ринг — ему было 50 лет, и последние 10 он лечился — тяжелое поражение нервной системы, хронические боли... Экс-чемпион UFC Тим Сильвия в 47 лет подписан в лигу пощечин SlapFIGHT, он получал по голове 16 лет, в 2015-м лишился лицензии и его не допускали к боям, он пытался получить деньги на лечение от лиги Даны Уайта, но безуспешно. Теперь у него контракт на 6 выступлений в промоушене, где можно получить еще больший ущерб для здоровья.

За возвращением Роя Джонса не стоит никакой трагической истории, если не считать трагедией то, что один из самых легендарных боксеров поколения в 54 года не нашел себе другого занятия и бьется против 36-летнего представителя вообще другого мира — ММА. Причем в официальном, а не выставочном поединке. Джонс в последнем интервью, кстати, это особо подчеркивал: «Я реальный, у меня все бои настоящие, если я выиграл, то выиграл, проиграл — значит, проиграл».

Промоушен бойца Хорхе Масвидаля уже сделал немало ивентов, 3 по ММА, столько же боксерских. В этом, седьмом по счету, было несколько кулачных бойцов, несколько людей, выступавших когда-то в UFC, начинающие и «проспекты». Но главные, конечно, Рой и Петтис, который вообще местный, из Висконсина, хотя и живет вроде не в Милуоки, а в штате Невада. Большой толпы на трибунах не было. Гуляющие по арене лучи световых приборов то и дело показывали пустые сиденья. Участников это не особенно расстраивало, и в андеркарде, и в основных боях рубились они от всей души. Но от Джонса рубки никто и не ожидал. Он и раньше ее избегал.

Фото USA Today Sports

В его возрасте непросто выйти на 8 раундов с кем-то более молодым. Рой явно не собирался соревноваться с Петтисом в выносливости и забрасывать его сумасшедшим количеством ударов. Он по-прежнему неплохо двигается на ногах, чувствует начало атаки соперника и успевает отвернуть голову, сместиться или поднять руки, отрывисто работает джебом, но по части нападения все не так здорово. Взрываться и бить акцентированные силовые удары он может 1-2 раза за раунд. А сейчас и того реже, наверное. И контролировать соперника без жестких попаданий ему, конечно, не очень удавалось.

И получалось так, что раньше Рой наказывал оппонентов и заставлял их в каждом моменте ощущать свою ничтожность, неспособность эффективно атаковать. Даже когда он не бил и не наказывал, то нависал и давил психологически. Петтис же получил возможность учиться и адаптироваться по ходу поединка. Пропуская, перегруппировывался. Пробовал резать углы, ставить Джонса спиной к канатам, снимать защиту или бить через нее. Технический арсенал экс-бойца UFC был ограничен, но он брал упорством и последовательностью. Готовился он в обычном боксерском зале с боксерами, и в целом понимал то, что происходит на ринге.

К середине боя Рой дышал уже очень тяжело. Он не выживал, не бегал от боя, просто он терял контроль, и раунды уходили у него из рук. Один судья по итогам 8 раундов дал ничью. Двое других — были за Энтони Петтиса. Неплохой продебют.

В соглавном бое вечера выясняли отношения два живущих во Флориде бразильца, которые когда-то дрались в UFC. Жакарэ Соуза победил в 2016-м (граунд-энд-паунд в первом раунде), Витор Белфорт — в 2023-м (решением, но с двумя нокдаунами).

Фото USA Today Sports

Жозе Альдо очень удивился своей ничьей против Джереми Стивенса. Альдо после завершения карьеры в UFC уже проводил один боксерский поединок, но в Бразилии, и статус его был не очень понятен, по всем признакам — настоящий, но, видимо, репутация Shooto Brasil не позволяет боксерским организациям считать его реальным, а не выставочным. Так или иначе, Альдо был в боксе поопытнее соперника, действовал чуть осмысленнее, но Стивенс компенсировал все агрессией и количеством ударов. Ветеран UFC, у которого не заладилось в PFL, демонстрировал выдающееся кардио, почти не проваливался на ногах и хорошо держал удар — попадал в него Альдо несколько раз крайне опасно. Но выглядело все так, будто ребята от души развлекаются. Возможно, в этом и есть главное отличие шоу-боев по боксу от профессионального бокса как отдельного жанра. Участники не относятся к себе и к поединку со звериной серьезностью, а работают для себя и для зрителя.

Одним из зрителей (у экрана, не в Висконсине) был Конор Макгрегор. Написал в соцсетях, что надо бы с Альдо повторно встретиться — по боксу. Жозе пока не ответил, но сомневаюсь, что разъевшийся Конор сможет в ближайшее время весить меньше 70 кг, как бразилец. К тому же он в тот же день обещал побить в клетке в один день чемпионов мира по боксу Карла Фроча и Джорджа Гроувса (эти весили под 80 кг, когда выступали). И еще Майкл Чендлер ждет Макгрегора в конце сезона The Ultimate Fighter. И, конечно, американское антидопинговое агентство — они первые в очереди за ирландцем.

Но одно уже точно ясно — в ближайшее время мы увидим много, гораздо больше бойцов ММА в шоу-боях по правилам бокса. И еще какое-то время это будет смотреться забавно. Я мог бы сказать, что в этом отсутствует спортивная составляющая, перспективы, а еще здравый смысл и красота, которая есть в настоящем боксе высокого уровня, но... как однажды сказал Том Уэйтс, «джентльмен — это человек, который умеет играть на аккордеоне, но никогда не делает этого».