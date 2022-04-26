Как друг Чимаева и его отец подрались с 8 парнями в московском метро. Кутателадзе было всего-то 12 лет

Ехали в церковь на Пасху и подверглись атаке.

Один из лучших друзей Хамзата Чимаева — его партнер по шведскому залу Allstars Гурам Кутателазде (12-2). Когда-то Гурам успел пожить в России 15 лет (родители увезли его из Грузии, когда началась война), затем вернулся на пять лет на родину и, наконец, перебрался в Швецию, где после восьми лет пребывания и работы тренером ему вручили гражданство.

Гурам — парень с нерядовыми биографией и увлечениями для профессионального бойца смешанных единоборств. Когда-то он усиленно занимался рисованием и хотел поступить в академию искусств в Одессе, много читал об античном искусстве и эпохе Возрождения, восхищался Микеланджело и плакал, впервые увидев Колизей. Увлечение рисунком ему досталось от отца-инженера, который в свое время заставлял Гурама рисовать по 6-7 часов в день и только потом отпускал на тренировки по кикбоксингу.

С карьерой дизайнера и инженера у него в итоге не сложилось, потому что денег у семьи для того, чтобы отправить сына в академию искусств в Одессе и оплачивать жизнь, не нашлось. Кутателадзе полностью сосредоточился на кикбоксинге, в котором в итоге провел под сотню боев. Переход в ММА у грузина получился вполне успешным — после пробуксовки на старте карьеры (рекорд 3-2) он выдал 8 побед подряд, попал в UFC и в первом же поединке победил очень сильного Матеуша Гамрота, забрав бонус за лучший бой вечера. На бонус, кстати, Гурам купил родителям долгожданный дом в Грузии.

Как и почти у любого бойца из стран СНГ, у Кутателадзе есть свои истории уличных боев. Одну из них он как-то рассказал Youtube-каналу «Вестник ММА» — как-то в детстве во время поездки на метро до него докопался парень вдвое старше его. Парня он посадил на скамейку апперкотом с хуком, но затем пришлось иметь дело с его группой поддержки в восемь человек.

Гурам Кутателадзе. Фото из соцсетей Кутателадзе

«...Была Пасха, и мы в Москве находимся, зашли в метро, едем в церковь, уже вечером. И несколько парней, по-моему, 8-9 парней, и одна девушка зашли в поезд, к нам в вагон. Я сидел, а мой отец стоял в другой части вагона. И один из парней подошел ко мне — а на мне была такая белая кепка, — и стукнул по моей кепке. Я такой привстал и спросил: «Чего тебе надо?» И он меня толкнул, мне 12 лет, а парню 25-26 лет. Он меня толкнул, я обратно сел, сразу встал и дал ему один апперкот с боковым, он присел — на другую сторону, на дедульку и бабульку какую-то.

И потом смотрю налево — куча пацанов на меня бегут. А дело было в том, что он мне сказал: «Я здесь сижу», — и, извиняюсь за выражение: «Подними свою черную жопу», что-то там такое сказал. Ну я его повалил, и куча на меня бежит, я такой: «Чего сейчас делать?» А потом смотрю — мой отец бежит с другой стороны, и у него очень большая рука, ладонь, и он лаверт (пощечину) дает одному парню, на все лицо вот так ладонь (смеется). И парень, который впереди бежал, — у него голова отдается назад, и он другого головой стукнул, двое упали, короче (смеется). Ну и там бардак начался, в конце концов разобрались. Не по-мирному, но разобрались.

Там был в вагоне был еще один парень с Кавказа, и он помог моему отцу разобраться. Когда остановка уже была, все вывалились оттуда, и подходят два милиционера, начинают разбираться, и одна бабулька выходит из вагона и рассказывает, как все было. Они милиционерам рассказали, что мы на девушку их наезжали, но бабушка сказала, как было. Мы сказали: «Мы в церковь хотим поехать». Нам пожелали спокойного пути: «Старайтесь не ввязываться в проблемы». Милиция нас отпустила».

18 июня Гурам Кутателадзе подерется с Дамиром Исмагуловым на UFC Fight Night.