Известный рефери задушил звезду «Дома-2» ремнем безопасности. Но Гобозову даже понравилось

Так обрадовался, что заспойлерил результат следующего боя.

Промоушен Punch Club продолжает радовать постоянных и не очень зрителей новыми поединками и, что важнее, неожиданным матчмейкингом. В новом выпуске шоу Car Jitsu, где бойцы борются в салоне автомобиля, встретились известный ММА-рефери Дмитрий Валуевич и бывший участник телепроекта «Дом-2» Александр Гобозов.

Валуевич — не просто судья. У Дмитрия серьезный бэкграунд в единоборствах. Он окончил Кыргызскую государственную академию физической культуры и спорта по специальности «бокс», стал мастером спорта международного класса по тайскому боксу и мастером спорта по тхэквондо ITF. Валуевич побеждал в чемпионате Киргизии по тхэквондо, тайскому боксу и кикбоксингу, брал бронзу чемпионата мира по тайскому боксу и становился третьим на чемпионате Азии по этому виду спорта.

Дмитрий Валуевич. Фото Соцсети

Боевой опыт Александра Гобозова пока ограничивается посещениями пресс-конференций поп-ММА-промоушенов, на одной из которых он устроил драку с бойцом Юрием Берчиком. Когда Гобозов заявил, что родился во Владикавказе, это не понравилось Берчику. Он оскорбил Гобозова, а экс-участник «Дома-2» накинулся на оппонента — правда, в ответ получил удар ногой в живот и несколько панчей. Дебют Александра в клетке состоится именно против Берчика на «Нашем деле».

Изначально Валуевич присутствовал на турнире как рефери. Он обслуживал поединки вместе с Мартаном Мурадовым и не планировал ни с кем биться. Но все же пришлось подраться — из-за болезни блогера Жени Ершова, который должен был стать соперником Гобозова. Валуевич согласился подменить Ершова и поделился инсайдом, что судил Гобозова десять дней назад. Значит, небольшой опыт у Александра перед этим боем все же имелся. Кроме того, сам экс-участник «Дома-2» рассказал, что готовился с тренером Павла Шульского, — неплохой уровень.

В первом раунде Валуевичу хватило полторы минуты, чтобы на заднем сиденье залезть Гобозову на спину и задушить. А во втором отрезке все случилось еще быстрее из-за нерасторопности Александра, который не успел снять ремень. Рефери залез на Гобозова, обвил ремнем его шею и лишил воздуха — сдача случилась через 25 секунд.

После боя Гобозов признался, что ему было за честь посоревноваться с Валуевичем. А еще, похоже, заспойлерил результат поединка с Берчиком: «Он [Валуевич] у меня всегда вызывал уважение. Я когда в октагоне дрался, он мне поднимал руку, то есть [отдавал] победу. И когда мне сегодня сказали, что я с ним буду бороться, я прямо так обрадовался, потому что лично в моей жизни это очень памятный момент».