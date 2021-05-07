Воспоминания Шторма.

Сегодня Александра Шлеменко (59-14) возвращается в клетку. На турнире АМС Fight Nights он проведет бой с бразильцем Марсио Сантосом (16-5). Это будет его девятый поединок с бойцом, представляющим Бразилию. В предыдущих восьми было два судейских ограбления, отключка, чемпионский титул, легендарная фраза, нокаут перед Путиным и другие интересные вещи. Об этом Шлеменко рассказал в интервью «СЭ».

26 ноября 2005 года.

Соперник: Жозе «Пеле» Ланди-Джонс.

Результат: поражение решением судей.

Манаус (Бразилия), Jungle Fight 5.

— До того боя я полторы недели был в Сан-Паулу, где выступал на чемпионате мира по панкратиону. Мы с ребятами из Омской области его выиграли. Потом остались в Бразилии — отдохнуть. Приехал Алексей Жернаков (менеджер Шлеменко. — Прим. «СЭ»). Встретились мы с ним в Сан-Паулу, а затем полетели в Манаус. Я там впервые в жизни жил в пятизвездочном отеле, было трехразовое питание, шведский стол — а те, кто бывал в Бразилии, знают, какие там стейк-хаусы. Мяса там всякого была просто куча... Я там отъедался, отъедался. Но сильно, правда, не отъелся — выступил в весе до 84 кг, а сам весил 80 кг.

У меня был главный бой вечера. Вообще, большинство из моих боев, а их у меня больше 70-ти, возглавляли турниры. Сейчас понимаю, что привезли меня в Манаус не для того, чтобы я выиграл. Хотели, чтобы выиграл Пеле. Он был местной звездой, легендой валетудо. Но я не знал, кто это такой, — бои тогда особо не смотрел.

Было жарко, где-то плюс 40. Дрались мы на открытом воздухе, в джунглях Амазонии. Возле ринга лежали листья — видимо, в знак того, что турнир был направлен против вырубки джунглей. Многие болели за меня. И когда сопернику подняли руку, зал свистел. Хотя я и проиграл решением судей, когда я ходил по отелю, меня там все поздравляли, говорили: «Congratulations!» Английских слов я тогда знал немного, но вот это знал. Даже организатор подошел, сказал, что считает именно меня победителем боя, и пообещал пригласить на следующий турнир. И меня пригласили.

29 апреля 2006 года.

Соперник: Роналду «Жакаре» Соуза.

Результат: поражение — удушение ручным треугольником, 1-й раунд, 2:10.

Манаус (Бразилия), Jungle Fight 6.

— Я получил опыт. В первую очередь, потому что не сдался. Если ты не сдался — значит, ты не проиграл, не сломался. Я приехал сгнова с недовесом драться против одного из лучших грэпплеров мира, совершенно не представляя, какие приемы он будет делать. На шару по сути приехал. Так что итог закономерен — он меня задушил. Я думал, что он попробует сделать рычаг локтя, а он поймал меня на треугольник руками. Я впервые увидел этот прием. С джиу-джитсу у нас тогда в Омске было плохо. Партера у меня не было.

Это был первый случай, когда я отключился. Не скажу, что это тяжело пережить, но это такой опыт, который запоминается. Я это ощущение до сих пор помню. И, наверное, никогда не забуду. Бац, и тебе выключили свет. Ты открываешь глаза — и перед собой видишь лицо чернокожего человека, а я до этого чернокожих в жизни не так-то и много видел. Думаю: «Что произошло? Почему вокруг меня чернокожие?» Свет горит, какой-то человек стоит... На самом деле, вспоминать неприятно. Но пропал не тот, кто в беду попал, а тот, кто духом упал. Главное — духом не упасть.

Я тогда думал, что вытерплю. Такая у меня установка для себя была. Мы же не знаем грань. У моего ученика Александра Сарнавского был бой давным-давно, по-моему, в M-1. Он не сдался, заснул, а потом пришел в себя и в итоге выиграл поединок.

30 сентября 2006 года.

Соперник: Жозе «Пеле» Ланди-Джонс.

Результат: поражение единогласным решением судей.

Копер (Словения), WFC 2 Evolution.

— Как и после первого боя с Пеле, зрители освистали судейское решение — посчитали, что я выиграл. Сложность была в том, что я в первом раунде сломал себе обе руки — фаланги кистей. Вышел незатейпированным. Впервые такое было, что мне пришлось драться со сломанными руками. Сел и вижу, что палец играет, кость ходит туда-сюда — помню это, будто это произошло только что. Говорю Леше Жернакову: «Сломал кость. Что делать?» А он: «Ну а что делать? Ничего. Деремся». Вот и все.

Конечно, я все равно бил. Если ты нормально настроен, если у тебя с духовыми качествами все в порядке, то боли особо и не чувствуешь. От боли можно и сознание потерять. А вот если ты начал кричать якобы от боли — то однозначно играешь на публику. Но, конечно, психологически было непросто. Ведь в таких ситуациях понимаешь, что каждый новый удар может усугубить перелом. Еще бы чуть-чуть, и я бы разбил сустав, и тогда перелом стал бы куда более серьезным.

Был и приятный момент — это то, как мне наложили гипс. Снимали мне его уже в Омске, и врачи удивлялись — как хорошо словенцы наложили гипс и как профессионально сделали снимки. Все очень сильно отличалось от того, как это делают у нас. Испытал на себе европейскую медицину.

5 августа 2011 года.

Соперник: Маркос Антонио Сантана.

Результат: победа — ТКО, 1-й раунд, 1:29.

Копер (Словения), WFC 2 Evolution.

— Я тогда настроился хорошо, потому что атмосфера там была такая, что нельзя проигрывать. На тот момент к тому турниру было больше внимания, чем ко всем другим с моим участием. Я был капитаном команды — капитаном сборной России. Я такого внимания к себе со стороны федеральных каналов еще не испытывал. Тогда ММА-индустрия у нас еще не была так развита, как сейчас, турниры мы смотрели в основном в интернете или в повторах. А чтобы в прямом эфире и по федеральному каналу показывали — такого еще не было.

В зале были Владимир Путин, а еще Федор Емельяненко, Владимир Кличко — спортсмены, на которых я равнялся. Когда-то я смотрел их бои, а теперь они сидят и смотрят мой — это мотивирует. О чем говорил с Путиным после боя? Да пару слов — и все. Что он мне пожелал? Удачи и здоровья.

12 ноября 2011 года.

Соперник: Витор Вианна.

Результат: победа единогласным решением судей.

Рама (Канада), Bellator 57, финал Гран-при Bellator в среднем весе.

— Этот бой был для меня очень нервным. Все считают, что я плохо борюсь. А Витор Вианна — черный пояс по БЖЖ, он уже был признанным борцом, находился на очень хорошем счету. Конечно, это не Жакаре, но был близок к нему по титулам. Мне хотелось показать, что я способен противостоять такому серьезному борцу, и все получилось. За победу в Гран-при я получил 100 тысяч долларов. Потратил на ремонт в квартире. А на гонорар за первый выигранный Гран-при я купил все необходимое, чтобы в этой квартире было комфортно.

7 февраля 2013 года.

Соперник: Майкел Фалькао.

Результат: победа — КО, 2-й раунд, 2:18.

Далут (США), Bellator 88.

— Во время дуэли взглядов Фалькао стал изображать, будто говорит по телефону. Очень неприятно, когда тебя не уважают, да еще показывают это публично. И приятно наказывать за такое. Если бы он так не сделал, то я бы не сказал ту знаменитую фразу «А бразильцы вон там лежат». Многие люди не понимают, почему я тогда так сказал, думают, что я соперников не уважают. Что ж, посмотрите взвешивание — и поймете.

Фалькао вел себя высокомерно. Но я был к этому готов. В финале Гран-при в 2010 году я дрался с Брайаном Бейкером, и тот тоже вел себя недостойно. Надо мной смеялся — что я низкого роста, присел еще так — чтобы показать, что я невысокий, а он высокий и крутой. В итоге и ему пришлось за это расплатиться.

Фалькао — гангстер? Я родом из Сибири, живу на окраине, и наших ребят испугать какими-то гангстерами очень тяжело. Поэтому ту школу, которую я на улице прошел... Я был в Бразилии, и был один. После Манауса я вернулся в Сан-Паулу, провел там два дня, жил далеко не в центре. Ходил, смотрел что там да как, ато всех же пугают тем, как там страшно. Знаете, у нас бывает и пострашнее.

Я пробил Фалькао печень. Использовал свои коронки. У меня не особо получается выходить на бой с каким-то четким геймпланом, особенно когда меня выводят из себя. Геймплана и тогда не было. Просто хотелось сделать ему побольнее, чтобы он свое высокомерие приуменьшил.

1 июня 2018 года.

Соперник: Бруно Силва.

Результат: поражение — ТКО, 1-й раунд, 2:54.

Челябинск, M-1 Challenge 93.

— Я отнесся к бою халатно. Почему-то посчитал, что, если соперник на бумаге не очень сильный, я должен его легко пройти, что могу какие-то эксперименты сделать. Такой настрой у меня был. И я проиграл. Хотел бы встретиться с ним еще раз. Может быть, получится. Он же выйдет когда-то из своей дисквалификации. Может быть, в UFC встретимся.

При этом я считаю, что рефери остановил бой рано. Я бывал в нокауте — к счастью, только один раз, так что знаю — что это такое. В бою с Силвой же нокаута не было. Он мне попал в висок возле канатов. Люди, которые пропускали удары в висок, меня поймут. Есть два момента. Первый — когда вас отключают, и вы не помните определенный промежуток времени, такое обычно происходит после ударов в челюсть. Второй — заторможенность после удара в висок. Вы все видите, соображаете, но тело не совсем слушается. Вот второй момент и случился со мной в бою с Силвой. Он попал мне в висок, мое тело перестало особо слушаться, а потом он нанес несколько ударов толчкового типа. Он просто забил меня в канаты, я в них чуть не провалился, подзастрял в них чуть-чуть. Но ноги у меня не были ватными. Я удерживал равновесие. Конечно, мы не знаем, чем бы все кончилось, если бы судья тогда не остановил бой. Может быть, Силва меня бы добил. Но я думаю, что нет. Как только я тогда поднял руки, чтобы защищаться, рефери остановил бой.

К сожалению, у меня бывает, что, когда выхожу против, вроде бы, несильного оппонента, то расслабляюсь, работаю с ним как на тренировке. Так не у всех, конечно. Например, у Хабиба по-другому. Его уникальность в том, что он всегда стабилен — в бою с любым соперником. Да, сейчас меня тоже считают явным фаворитом. Зато я себя им не считаю. Это для меня очень сложный бой.

4 мая 2019 года.

Соперник: Вискарди Андраде.

Результат: победа — ТКО, 3-й раунд, 3:37.

Челябинск, RCC 6.

— Я планомерно отбивал ему печень и голову, не давал дышать. Соперник был сильным. Вообще, с бразильцами сложно драться в России по одной объективной причине: из-за отсутствия допинг-контроля. Андраде же ловили на допинге. Это нужно брать во внимание — что можешь проиграть в мощи. А так Вискарди меня удивил напором, мощью. Но, в принципе, что удивительного? Он Сергея Мартынова вырубил с одного удара. Все-таки это показатель. А меня он подловил на бэкфисте. Впервые со мной такое случилось. Обычно мне в ноги постоянно прыгают. А здесь я вроде и несильный удар словил, но он меня все равно чуть-чуть потряс. Не скажу, что сильно, но потряс. Он накинулся на меня, хотел нокаутировать возле сетки, и тут грамотно сработал рефери, который разобрался, что останавливать бой рано. Похожий момент на тот, который был в бою с Силвой — после которого поединок остановили. Но я не застрял в канатах, мог двигаться, потому что в клетке все-таки удобнее перемещаться, когда тебя забивают.

***

— Чем бразильские бойцы похожи друг на друга? Своим джиу-джитсу, наверное, похожи. У них техника либо тайский бокс, либо джиу-джитсу. Тайский бокс у них нестандартный и очень корявый, к нему тяжело приспособиться, потому что удары под непонятными углами летят. А в целом могу отметить, что бразильцы — бойцы однозначно. Нельзя назвать их слабыми. Они чем-то на нас похожи. У них же тоже народ живет небогато, с силой духа у них тоже все в порядке. Они работают до конца. Например, тот же Жакаре. Я видел его схватку по борьбе в кимоно с Винни Магальяешем. Магальяеш ему руку сломал. Он взял его на армбар, Жакаре не сдавался, у него вывих локтя произошел, а он еще дальше хотел бороться. Это сила духа конкретная. Точно могу сказать: если ты дерешься с бразильцем, легкой прогулки у тебя не получится. Если хочешь полегче соперника, ищи кого-то из других стран, более мягеньких, так сказать. А бразильцы, как и мексиканцы в боксе — это неуступчивые бойцы, которые будут работать до конца при должном настрое. Бывает, что и у них происходят какие-то сбои. Но, как правило, сколько я их знаю, они будут до конца идти.