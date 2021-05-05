Учитель.

20-е числа апреля «СЭ» увлеченно провел в рабочей поездке по Дагестану, отблеском которой стал большой труд — 4,5-часовое интервью с тренером-создателем школы боевых искусств «Пять сторон света» Гусейном Магомаевым.

« Пять сторон света» выпустила бойцов UFC Забита Магомедшарипова и Муслима Салихова, создала целую плеяду чемпионов мира по ушу-саньда. Кстати, Салихов — самый титулованный ушу-саньдист мира, единственный не китаец, которому удалось завоевать титул «Короля кунг-фу». Но «Пять сторон света» — это не просто элитный спорт-интернат. Уникальным это место делают педагогические методы, построенные на образовании, культуре и духовности, а также отношение к детям.

Школа «Пять сторон света».

Школа находится в живописном предгорье Халимбек-аула (40 минут езды от Махачкалы) и внешне больше похожа на сказочную мини-крепость, которую охраняют добрые силы. Оформление и архитектура — в горско-китайском стиле (сам Гусейн говорит: «Мое сердце наполовину китайское, наполовину дагестанское»), на стенах — своды мудрости и цитат из учений китайских философов, везде и всюду по территории школы — богатейшая растительность: больше 600 деревьев (есть даже японская секвойя), свои теплицы (местные тепличные помидоры вкуснее наших грунтовых), растут всевозможные фруктовые посадки (даже гранат). Дополняет все соседство немыслимого количества птиц (особенно лечит душу пение горлицы) и котов.

Кошачьи создания в «Пяти сторонах света» — везде: даже во время интервью один кот запрыгивает на Гусейна, другой — на меня, а третий по виноградной лозе взбирается на крышу теплицы.

Прожили мы в школе полтора прекрасных дня и говорили обо всем на свете. «Ребят, спорта в этом интервью немного, мне кажется», — заметит где-то ближе к концу интервью Магомаев. Тем не менее, сегодняшний отрывок, которым мы хотим подогреть грядущее интервью — как раз о спорте.

Как-то я заметил в одном из видео (еще задолго до поездки), что Гусейн сказал мальчику на тренировке, чтобы тот лучше выталкивал оппонента за ковер, потому что двумя выталкиваниями можно в ушу-саньда выиграть раунд. Другой же досрочный путь к победе — нокаут — Гусейн считает слишком жестоким. Наблюдение послужило причиной к разговору с Магомаевым о природе огромной страсти людей и зрителей к нокаутам и жестокости.

***

— Могут ли понятия красота и нокаут, нокаут жестокий — сочетаться? На трансляциях UFC, когда кто-то кого-то жестоко нокаутирует, комментаторы и зрители визжат от восторга: «Вау! Боже мой!». Финиширование людей жестоким способом — может ли в принципе быть красивым?

— Это противоестественно человеческой природе доказывать превосходство над другим жестоким способом. Я бы поостерегся вот этого восторга «Вау!». Это эмоции на уровне инстинктов низменных, они сильнее всего в нас и прут наружу. Мы же — как люди серединного пути — должны контролировать это в себе. Помните, как это было в Дагестане когда-то — какое-то слово, выхватывался кинжал, короткий бой, и кто-то убивал кого-то. И это было началом кровной мести, которая выкашивала целые селения в Дагестане. Какая в этом человечность? Уже потом, опомнившись, старики стали таких убийц выгонять из села и даже из страны. Всему есть мера, и тот человек стоит выше всего, кто соблюдает ее. Боевые искусства — это условно. Настоящий бой нам еще предстоит. Вот когда он начнется, тогда и увидим, кто настоящий герой.

— Почему все-таки люди так любят нокауты и жестокость, независимо от национальности и уровня цивилизованности? Вот та же Америка считается цивилизованной страной, но там как раз и задается тренд жестокости и мясорубки в боевых видах спорта. Люди не хотят смотреть длинные бои, хотят короткие с ярким и жестким финишем.

— Люди платят за зрелище и требуют его. В основе — низменная страсть, желание увидеть кровь, а еще лучше — смерть. Какое в этом благородство, какое искусство? Америка ли это, Россия, где бы то ни было — все люди, человечество — в основном, находятся на этом низком уровне. Цивилизация не цивилизация... Еще неизвестно чем это кончится. Тысячи и тысячи лет еще нужно, чтобы мы совершенствовались. Поскромнее нужно быть, побольше работать над собой и получше воспитывать детей.

Гусейн Магомаев с женой Ольгой.

— Но если тот же UFC сделает бои морально ориентированными, поставит во главу угла благородство и искусство, то поединки станут скучными для зрителей. А если они станут скучными, UFC начнет терять деньги и разорится.

— Ничего, пойдут вагоны разгружать (смеется). Сегодня UFC есть, а завтра его нет. Всех денег не заработать, а вот имя испоганить — никогда его потом не отмыть. Ничего... От голода никто не умрет. Медали забудутся, а благородство нет. Поверьте, не забудут люди этого, потому что их природа толкает на то, чтобы они ценили это. Потому что благородство — высшая форма выживания.