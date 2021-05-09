«Если Забиту не дадут бой за титул, он не будет драться принципиально». Что происходит с карьерой Магомедшарипова

Интервью с тренером бойца.

В конце апреля Забита Магомедшарипова исключили из рейтинга полулегковесов UFC (дагестанец там был на третьем месте), после чего прошел слух, что он собирается завершить карьеру бойца. Затем агентство ТАСС сообщило, что вероятность такого развития событий велика. Потом это же агентство распространило информацию, согласно которой скоро Забиту будет сделана операция. Мы связались с тренером Магомедшарипова — главным тренером клуба Dagestan Fighter Мансуром Учакаевым. Он разъяснил ситуацию.

— 4 мая вы выложили в Инстаграм видео, где Забит бьет по мешку, и подписали его так: «Кто сказал, что мы уходим? Мы только начинаем». Это значит, что Забит не заканчивает карьеру?

— А кто сказал, что он заканчивает карьеру?

— Такая информация появилась. Сам Забит об этом не говорил, его представители тоже.

— Вот видите — он не говорил, представители не говорили, значит, это слухи. Сейчас Забит перенесет небольшую операцию, после чего отдохнет месяца два-три, может, полгода. А затем начнет потихоньку тренироваться и, скорее всего, вернется к профессиональной деятельности.

— А что за операция?

— Ему кое-что нужно урезать. Несложная операция. Но после нее нужно будет привести организм в порядок.

— С чего тогда появилась информация, что он может завершить карьеру бойца?

— Скорее всего, из-за того, что его исключили из рейтинга UFC.

— Его исключили, а вот Яира Родригеса, который не дрался еще дольше, там оставили. У UFC появились подозрения, что Забит может завершить карьеру? Или это связано с операцией?

— Это можно назвать профилактической процедурой со стороны UFC. Когда кто-то начинает артачиться, тот же Джонс Джонс, они, грубо говоря, ставят бойцов на место — типа ты чего дергаешься, знай свое место. Они предлагали Забиту бои на коротком уведомлении — за две недели за пояс подраться, другие предложения, с тем же Яиром Родригесом подраться, и Забит принципиально встал на свою позицию, а это им не нравится. Поэтому, скорее всего, они и исключили его из рейтинга.

— За пояс предложили подраться в этом году?

— Да. За две недели. А за две недели как можно к пятираундовому бою подготовиться? Тем более, что Забит долгое время неактивен.

— Говорилось, что у Забита есть проблемы с мотивацией.

— Проблем с мотивацией нет. Но если дают бой за пояс — есть мотивация, а другие бои ему неинтересны.

— Вообще никакие? Даже бой, например, с Максом Холлоуэем неинтересен?

— Неинтересны другие бои. Потому что было много обещаний, много договоренностей, много раз Забит готовился к определенному сопернику (бой с Яиром Родригесом срывался несколько раз. — Прим. «СЭ»). Ему обещали, что если бой точно отменится, то ему точно дадут бой за пояс. Тем более он такой яркий представитель этого веса, третий номер рейтинга. А нынешний претендент (Брайан Ортега. — Прим. «СЭ») недавно проигрывал и не выступал почти два года.

— Забит провел последний бой полтора года назад, теперь еще и операция выведет его из строя на несколько месяцев. При таком раскладе ему будет сложно получить бой за титул.

— Да, сложно, конечно. Но завтра все может поменяться. Может быть, Забит будет стоять на своем. Может быть, завершит карьеру, если они не пойдут ему на уступки, не будет драться принципиально.

— То есть для него это дело принципа?

— Забит будет драться только за титул, другие варианты он не примет.

— И никаких коротких уведомлений?

— Элитные бойцы за две недели на замену не выходят.

— Но нет такого, чтобы Забит хочет завязать с боями, потому что они ему надоели?

— Такого нет. Но он не хочет попусту тренироваться, он уже возрастной боец. Если ему дают бой, он начинает тренировочный сбор за три-четыре месяца до него. Зачем ему круглый год тренироваться? Он же уже немолодой боец. Он старый, возрастной боец. Готовиться круглый год, потом отмена, потом снова готовиться, и тут снова отмена... Поэтому такая позиция у Забита. Если ему уверенно скажут: «Ты 100-процентно дерешься [за титул]», то он, скорее всего, возобновит спортивную карьеру. А претендентские бои он принципиально не примет. Забит он такой — чуть принципиальный.

— А 30 лет это разве много для бойца?

— Человеку может быть 30 лет, а душевно он может быть более уставшим, чем тот, кому 50 лет. У Забита большая любительская карьера, он где только не выступал, поэтому я называю его возрастным бойцом. Он всю жизнь выступает — по разным видам спорта.

— А вы разделяете позицию Забита? Если ему не дадут бой за титул, фанаты ММА сильно расстроятся из-за его ухода.

— Для меня главное — чтобы Забиту было хорошо. Не имеет значения, будет он чемпионом или нет. Если боец не хочет — его нельзя заставлять. Если нет мотивации, лучше не тренироваться, а сидеть дома. У Забита есть мотивация, но это касается только чемпионского боя. Кто только не дрался за этот пояс. И не все заслуживали этого боя. А ему [чемпионский бой] обещали не один раз, а много раз. Я его понимаю. Сам с ним ездил [на сборы], оставлял семью на два-три месяца. У него тоже есть семья, он отец. И пропадает по полгода, бессмысленно готовится. Это нелегко. Может, это тяжело понять фанатам и боссам UFC, но это на самом деле нелегко.