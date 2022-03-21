Откровенное интервью.

19 марта в Лондоне прошел турнир UFC Fight Night 204, в главном событии которого российский тяжеловес Александр Волков встретился с англичанином Томом Аспиналлом. 33-летний москвич потерпел поражение болевым на руку в первом раунде. И это его самое тяжелое поражение. UFC. Деррику Льюису он проиграл нокаутом на последних секундах, хотя до этого уверенно выигрывал. Кертиса Блейдса измотал так, что тот еле стоял во время послематчевого интервью. Сирилу Гану дал равный бой и был достоин ничьей. Здесь же был разгром. О том, какие перемены ждут Волкова после фиаско, «СЭ» рассказал его менеджер Иван Банников.

— Что Александр сказал вам о поражении от Аспиналла?

— Пока ничего. Он сильно переживает. Я думаю, что ему нужно время проанализировать происшедшее.

— Волков будто был сам не свой в этом бою. Вам так не показалось?

— В этом и в прошлом (против Марчина Тыбуры на турнире UFC 267 в Абу-Даби 30 октября 2021 года, Волков победил единогласным решением судей. — Прим. «СЭ»), если быть точным.

— С чем это связано?

— Сейчас у Саши самый сложный период в карьере. Почему так все происходит, может ответить только он сам — со временем. У него, на мой взгляд, ментальная усталость от большого количества боев и ответственности, которая есть у него в жизни, и от ментального давления, которое он испытывает. Возможно, ему стоит взять перерыв, чтобы кардинально изменить подход ко всему процессу.

Мы в команде всегда стараемся сделать подготовку максимально комфортной для Александра. Да, мы всегда базируемся в Москве, тренируемся здесь, и, по всей видимости, этот комфорт не идет на пользу. Могу сказать, что если Саша опять будет готов идти к чемпионству, то подготовка точно будет не в Москве. И здесь не проблема в Тарасе Кияшко (главный тренер Волкова. — Прим. «СЭ»), как многие сейчас пишут. Как бы смешно это ни звучало, но проблема здесь в зоне комфорта, и нужно из нее выходить. Нужно заново выезжать, как тогда, когда он становился чемпионом Bellator.

Это поражение — очень тяжелое. Сейчас все будут поливать его грязью, как это всегда происходит после таких неудач. Очень печально, когда наши бойцы спотыкаются и получают вот это, а не поддержку. Я как менеджер не снимаю ответственности с себя и тренерского штаба. Это наше общее поражение. И это страшное поражение. Но не забывайте, что Саша собрал своим именем большой стадион в Британии.

Да, на мой взгляд, все получилось ужасно — несмотря на то, что он [Волков] отправил Тома в нокдаун. Но сам проигрыш на таком уровне... Люди уровня Саши не должны допускать такие ошибки. Не было ничего в бою, чего бы мы не ждали и чего бы Саша не отрабатывал.

— На третьей минуте все-таки был нокдаун? Аспиналл не поскользнулся?

— Нет-нет. Саша попал, а Аспиналл — упал. Я общался после этого и с Томом. Том не даром руку пожал, мол: «Да, [ты] попал, и это было классно. Понеслись дальше!» Вообще очень понравилось отношение ребят. К нам подошли все — от Исландии... К Саше подошел Штефан [Штруве], подошел Бон Гамин (никнейм Сирила Гана — Прим. «СЭ»). Все рассказы о том, что нас не любят и ненавидят — это вообще не так, поверьте мне. Отношение к людям у людей остается людским.

Так оступаться очень тяжело и очень страшно. Мы все всё понимаем. Говорили, что надо было поменять лагерь давным-давно... Мы его не меняли. Понимаете, наша команда может предоставить всем нашим спортсменам возможность тренироваться где угодно. У нас контакты со всеми. Сам спортсмен выбирает тот вид тренировок, который ему нужен исходя из комфорта — и пока у Саши это работало. Те ошибки, которые у него были, они исключительно ментальные. Видимо, чтобы вернуть ментальность, ему нужно вернуться в тот момент, когда он был молодым и голодным. Я могу быть не прав, но по моим личным ощущениям Саша очень сильно устал. Мы все видели, что после первого пропущенного тейкдауна он встал так, будто уже пять раундов отбился.

Александр Волков против Тома Аспиналла. Фото USA Today Sports

— То, что публика гудела во время выхода Александра на бой, могло сказаться на его настрое?

— Нет-нет, это нормально. Она не так сильно гудела. В Голландии нас освистали раза в три сильнее. В Америке, когда мы дрались с Деревенщиной (никнейм Роя Нельсона — Прим. «СЭ») — там было намного хуже. Здесь же 50 процентов британцев гудели, а остальные 50 — хлопали. Было очень забавно.

— Тут больше Аспиналл молодец, или Волков встал не с той ноги?

— Я считаю, что Том — большой молодец. Не сказать, что его тейкдауны были суперклассные, но они были очень правильно выбраны с точки зрения тайминга. Победа Аспиналла и поражение Сани — это 50 на 50. Саша мог проиграть Тому, но не в первом раунде и не таким образом. Такое поражение — это вопрос исключительно ментальности.

— Уместно ли сказать, что случилась катастрофа?

— Не могу так сказать, потому что это все-таки ММА — тем более бой тяжеловесов, когда может произойти все что угодно. Возможно, что это больной, но очень хороший урок, который может изменить отношение ко всему. Мы в свою очередь поддержим Сашу во всем, что он выберет, но мы понимаем, что изменения нужны кардинальные. Повторюсь, это не вопрос подготовки и методологии, как многие говорят, а вопрос выбора. Надо выходить из зоны комфорта и начать путешествовать по лагерям, как это было когда-то.

Мы общались с Фирасом Захаби (главный тренер зала Tristar Gym в Монреале. — Прим. «СЭ»). Любой зал готов принять Сашу. Сами понимаете, что сейчас не получилось бы его никуда послать из-за ситуации, но у нас были договоренности с западными залами, чтобы он провел подготовку именно там даже перед этим боем. Но сначала пандемия, а потом — известные всем события.

— Александр в последние годы частично проводил сборы в Лос-Анджелесе в зале Black House под руководством Кенни Джонсона. Этот вариант исключен?

— Нет, почему? Он не исключен. Кенни с нами, но вы должны понимать, что он тренер по борьбе. В Black House есть и другие тренеры, просто Кенни — наш близкий друг и лучший тренер по борьбе в ММА в США. Но есть еще вопрос спарринг-партнеров. Вы можете приехать в Black House, но спарринговать с кем там будете? Почему часто выбиралась Москва? Потому что у нас достаточно много тяжей. Но все равно необходимо сменить обстановку, необходимо сменить все, потому что сейчас очень тяжелый период для Саши.

Я обращаюсь к болельщикам: ребята, можете грязью поливать меня и кого угодно, но, пожалуйста, поддержите Сашу. У него очень тяжелый период. Поймите, что боец, который так проиграл... Это страшно. Все допускают ошибки — даже детские, но если вы не будете поддерживать своих и будете дальше разносить в комментариях с диванов... Тогда просто не смотрите их бои. Зачем смотреть?

— Александру бывает обидно, когда он узнает о таких комментариях?

— Конечно. Любому бывает обидно — как бы он ни пытался показать какая у него толстая кожа и так далее. Саша, конечно, привык к тому, что ему в основном пишут гадости. Он даже как-то пытается превратить это в шутку, но какие бы вы толстокожие ни были- вода камень точит.

— Вы рассказали про Фираса Захаби, но у него зал в Канаде...

— Да, его зал в Канаде, но он сейчас временно находится в Америке. Я сейчас не буду говорить, если надо он сам расскажет, но в Канаду он не может вернуться по политическим причинам. Ему просто закрыли въезд. Я был в шоке, узнав об этом.

Мы найдем, где тренироваться. У нас есть возможность дать Саше абсолютно любого тренера и любой зал — и главное, чтобы Саша сам этого захотел.

— На данный момент какие топ-3 зала приходят в вашу голову?

— Это будет зависеть от того, кого нам предложат дальше. Но я бы очень хотел, чтобы он потренировался у Даниэля Кормье, Фираса Захаби и, может быть, у Майкла Винкельджона — с лучшими из лучших. Многие, кто сейчас кричит, что Тарас Кияшко ужасен и так далее — не понимают одного: Тарас Кияшко главный тренер всей команды (Team Strela. — Прим. «СЭ»). У Саши есть еще пять тренеров по каждому из видов. Его готовят очень много людей. Тарас просто следит за тренировками и руководит всем этим процессом. Винить одного человека — это смешно. Винить можно всю команду за то, что мы не заставили Сашу поехать в Америку, за то, что мы оставили его в комфортном ему режиме. Это вина всей нашей команды. Но, ребята, сейчас будем заставлять. Сейчас уже не получится как раньше.

Можно было бы это сделать и раньше, если не было пандемии. У нас это было в планах. Извините меня, но я даже перед боем с Блейдсом звонил Даниэлю Кормье, чтобы Саша к нему поехал. Нет такого, что мы специально оставляем его в России. На все есть объективные причины.

У Саши родились двое сыновей, как говорят американцы: back-to-back. Вы можете уехать на бой тренироваться, когда у вас жена только родила и полгода не видеть, как растет ваш ребенок? Нужно понимать, что это жизнь.

— Что вам сказал Кормье, когда вы вышли на него?

— Он сказал, что в любой момент готов потренироваться с Сашей, что он его примет. К счастью, в нашем спорте очень сильно развито братство.

— Выходит так, что у Александра есть возможность пересечься в зале с Хабибом, который периодически находится в зале АКА?

— Конечно. И сейчас, и тогда для Саши были открыты все пути, все залы.

— Хабиб не выходил на вас с предложением оказать помощь?

— Нет.

— В виду того, что сейчас международные рейсы проблематичны, готов ли Волков полететь в Дагестан — чтобы потренироваться, например, в зале «Горец»?

— У Саши есть американская виза и он вполне может улететь в Америку — хоть завтра.

Клуб «Горец» в Дагестане? Понимаете, у Саши нет проблем в технике. У Саши есть проблемы в ментальности. Посмотрите на бой Александра с Фабрисио Вердумом (в марте 2018 года, Волков победил нокаутом в четвертом раунде. — Прим. «СЭ») и обратите внимание на его джиу-джитсу. Посмотрите на защиту от тейкдаунов, которую показывал Саша до этого [боя]. На этом уровне такое поражение не бывает, скажем так, просто так, потому что ты там что-то не натренировал.

Мы понимали, что у Саши больше инструментов победить, чем у Тома. Но Том смог сделать то, что он должен был сделать, доминировать в начале и не давать Саше делать то, что он делает в начале. Говорить, что Том — слабый боец... Он молодой боец, и я считаю, что этот бой не является показателем суперсилы Тома. Нужно смотреть дальше — как он будет себя показывать.

Все мы понимаем, что Саша сейчас очень нестабилен от боя к бою — и тут дело не в навыках, не в объеме работы.

Александр Волков. Фото USA Today Sports

— Что должно было стать ответом Александра на скорость Аспиналла?

— Ответ был очень простой: мы очень сильно работали на скорость и тренировали джебы. Сильные стороны Сани отрабатывались под Тома, и, если вы обратите внимание, вес Саши в последних боях составлял 120 кг, а в этот раз он весил гораздо меньше (114 кг. — Прим. «СЭ»). Силовые и скоростные показатели у Саши были лучше, чем когда-либо. Физически он был в лучшей форме в своей жизни.

— А в ментальном плане — в худшей?

— Я не знаю. Сейчас тяжело сказать, но все мы видели Сашу, который встал так [после первого тейкдауна], будто отработал пять раундов. Естественно, что такого не должно происходить. Он не получил никаких серьезных повреждений, когда Аспиналл его добивал, у него малюсенькая сечка была на голове и немного посечено ухо.

— Что скажете про болевой прием?

— Он сделал ему накат в какой-то момент, но объективно само положение, когда они упали, то, как Саша держал его голову, то как отдал руку — это все детские ошибки. Не делать так учат в первые месяцы занятий ММА и джиу-джитсу. У нас были тренеры по борьбе и по джиу-джитсу. Шок, который они испытали, был ровно такой же, как у всех зрителей. Сашу можно разносить за это и уничтожать, но зачем? Ему сейчас очень тяжело.

— Том Аспиналл сильнее, чем Сирил Ган?

— Тяжело сказать. Силу Аспиналла рано [оценивать]. Саша по нему попал один раз — и он упал. Что будет с ним, когда по нему попадут два раза или три раза? Этого никто не знает. Тяжело сказать, так как нужно смотреть дальше, но Том — хороший парень. С ним приятно общаться и ведет он себя как настоящий джентльмен. В любом случае я желаю ему хорошего будущего и хорошей карьеры. Станет чемпионом — буду за него радоваться и болеть.

— Что Аспиналл сказал Волкову после боя?

— Как всегда выразил огромный респект и огромную благодарность.

— Насколько сбился график проведения боев Волкова после этого поражения?

— Мы обычно не заглядываем за спину противника. Это бессмысленно. Я знал, что после этого поединка у Саши были бы все шансы получить бой за временный пояс, потому что Джон Джонс вряд ли бы вышел. В случае победы был бы претендентский бой с Таем Туивасой, либо сразу бой [за пояс временного чемпиона] со Стипе Миочичем. Но что мы об этом сейчас говорим?

Мы приносим извинения болельщикам. Мы понимаем, что это очень тяжелое поражение. Оправдываться никто не собирается. Мы все оправдаем в следующем бою.